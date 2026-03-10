"AI가 직접 진단"…한수원, 예천양수발전소 'AI 주치의' 도입

시범운영 후 확대…글로벌시장 진출
[세종=뉴스핌] 최영수 기자·김하영 인턴기자 = 한국수력원자력(한수원)이 예천 양수발전소에 '인공지능(AI) 주치의'를 성공적으로 도입했다.
한수원은 자체 개발한 상태감시 및 자동예측진단 시스템 'H-AIMD(Hydro-Artificial Intelligence Monitoring&Diagnosis)'를 예천양수발전소에 성공적으로 적용했다고 10일 밝혔다.
H-AIMD는 국내 최초로 양수발전소에 특화된 인공지능(AI) 기반 지능형 설비 진단 시스템이다.
디지털 트윈(Digital Twin) 환경을 구현해 실시간 모니터링을 수행한다. 또한 AI가 정밀한 진동 데이터 패턴 등을 분석해 설비 이상 징후 및 고장 가능성을 사전에 예측한다. 이 기능은 특히 빈번한 기동과 정지로 무리가 가기 쉬운 양수발전 고유 운전 환경에 최적화된 지능형 진단 시스템이다.
특히 H-AIMD 시스템을 이용한 '스마트 진단'은 발전설비의 불시 정지를 예방하고, 이로 인한 경제적 손실 및 보수 비용을 대폭 절감할 것으로 기대된다. 한수원은 시범운영 결과를 반영해 타 양수발전소로 시스템을 확대 적용할 계획이다.
신호철 한수원 중앙연구원장은 "이번 AI 기반 지능형 상태감시 및 예측진단 시스템은 지속적인 기술 내재화와 고도화를 거쳐 국내 모든 양수발전소에 적용할 것"이라며, "완성도 높은 기술력을 바탕으로 해외 시장으로도 진출할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
