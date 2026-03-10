KT 웹소설·웹툰 플랫폼 '블라이스', 6월 서비스 종료

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = KT의 웹소설·웹툰 플랫폼인 블라이스가 오는 6월부로 서비스를 종료한다.
10일 업계에 따르면 블라이스는 오는 6월 30일부로 서비스를 종료한다. 블라이스는 공지를 통해 "부득이한 사업 환경의 변화로 서비스를 종료한다"고 밝혔다.
블라이스는 지난 2018년부터 웹소설·웹툰 플랫폼으로 KT 밀리의 서재가 지난해 플랫폼을 양수받았다. 이번 서비스 종료도 밀리의 서재로 웹툰과 웹소설 플랫폼을 통합하기 위함이다.
블라이스는 "서비스 종료로 아쉬움과 불편을 드리게 된 점을 진심으로 송구하다"며 "서비스 종료일까지 안정적 이용과 환불 절차가 원활하게 진행되도록 끝까지 최선을 다할 것"이라고 전했다.
블라이스 서비스 종료로 4월 1일부터 캐시 충전이 중단되며 셀렉트 이용권 구매와 작품 등록도 같은 날부터 중단된다. 작품 이용권 구매나 사용은 5월 6일부터 불가하다.
유료로 결제한 미사용 블라이스 캐시나 서비스 종료일로부터 1년 이내 구매한 소장 상품은 오는 5월 6일부터 7월 31일까지 환불이 진행된다.
블라이스는 "블라이스를 아끼고 사랑해주신 모든 고객님들께 깊은 감사의 말씀을 드린다"며 "마지막까지 불편함이 없도록 최선을 다하겠다"고 전했다.
밀리의 서재 관계자는 "지난해 밀리의 서재에서 웹툰과 웹소설을 론칭하며 블라이스와 케이툰 플랫폼을 양수했다"며 "효율성이나 구독자들의 편리를 위해 플랫폼을 통합하는 과정에서 나온 결정"이라고 설명했다.
