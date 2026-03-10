공유오피스 '최선호' 지역은 강남…이용자 절반 이상 '비용 절감' 목적

1년 이상 계약 급증하며 상시 거점화 뚜렷
비용 절감 및 공용 공간 선호도 높아져
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 기업들이 비용 효율성과 운영 안정성을 동시에 꾀하면서 공유오피스를 장기적인 업무 거점으로 삼는 경향이 짙어지고 있다. 업무 환경의 질을 유지하면서 고정비를 줄이려는 수요가 맞물리며, 개인 업무 공간보다 협업을 위한 공용 공간의 중요성도 더욱 커지는 추세다.
10일 오피스 플랫폼 '패스트파이브'는 '2026 공유오피스 트렌드' 보고서를 통해 이 같이 밝혔다.
지난해 오피스 이용 데이터를 분석한 결과 전체 계약(재계약 포함) 평균 계약 기간은 7.37개월, 신규 계약 기준은 7.10개월로 나타났다. 1년 이상 장기 이용 기업 비중은 전년 대비 3배 가까이 확대됐다.
1년 이하 단기 계약 비중은 2024년 96.23%에서 2025년 88.70%로 감소했다. 공유오피스가 상시 업무 거점으로 자리매김했음을 보여준다. 기업들은 유연성을 유지하면서도 비용 예측 가능성과 안정성을 함께 확보하려는 방향으로 오피스 전략을 조정하고 있다.
오피스 선택 기준도 달라졌다. 패스트파이브 이용 의사를 보였거나 문의를 한 잠재 고객 1만명을 대상으로 설문한 결과, 사무실 선택 시 가장 중요한 요소는 '비용 절감'(57.2%)이었다. '빌딩 컨디션과 시설'(15%)이 뒤를 이었다. 단순한 저가 선호가 아니라 비용을 줄이면서도 업무 환경을 유지하려는 흐름이 뚜렷하다.
공간 선호도에서는 '라운지'(31.6%)와 '미팅룸'(27.2%)이 가장 높았다. 개인 좌석보다 협업·소통 중심의 공용 공간 완성도가 중요한 선택 기준으로 자리 잡고 있다. 입지 선호도는 강남(28.1%)이 가장 높았다. 이어 영등포·구로·강서(14.1%), 서초·사당(9.8%), 중구·종로(9.6%), 성수·뚝섬(8.1%) 순으로 조사됐다.
김대일 패스트파이브 대표는 "거점을 목적에 따라 분산·최적화하는 경향도 확인됐다"며 "비용 효율, 업무 안정성, 공용 공간 활용도를 함께 고려하는 오피스 수요가 확대될 것"이라고 말했다.
