송언석 "6·3 지선, 이재명 정권 견제 선거...국민과 함께 경제 실정 심판"

송언석 "3차 오일쇼크 공포 현실화"

정점식 "서울 전월세 대책 촉구"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국민의힘이 10일 원내대책회의를 열고 오는 6·3 지방선거를 '이재명 정권 독주 견제 선거'로 규정하며 총력 대응에 나섰다. 송언석 원내대표는 이날 고유가·고환율·고물가 상황과 이란 사태로 인한 3차 오일쇼크 공포를 지적하며 이재명 정부의 경제 실정을 강도 높게 비판했다.

송 원내대표는 "지금 민생경제 현실이 너무도 차갑다"며 "IMF 외환위기 상황을 방불케 하는 상황이 확고하게 자리 잡은 가운데, 이란 사태로 인해 3차 오일쇼크의 공포가 현실이 되고 있다"고 밝혔다. 이어 "코스피가 많이 올랐다고 하지만, 실물경제는 차갑게 얼어붙으면서 기업들의 투자위축과 고용한파는 그 끝이 보이지 않고 있다"고 강조했다.

송 원내대표는 "이재명 대통령은 현란한 SNS 정치로 수도권 부동산 가격 폭등과 전·월세 대란의 현실을 가리기 위해 애쓰고 있지만, 자영업자‧소상공인들의 냉혹한 현실에는 눈을 감고 있다"며 "국민의힘은 국민과 함께 이재명 정부의 경제 실정을 반드시 견제하겠다"고 말했다.

그는 또한 "이재명 정권은 전과 22범의 범죄자주권정부도 모자라서, 경찰관 폭행범‧선거법 위반범‧댓글조작범 등 다양한 범죄자들이 지방정부를 지배하는 범죄자지방정부 시대를 만들려 하고 있다"며 "윤리와 상식의 위기를 초래하는 부도덕한 권력 행사를 국민과 함께 견제하겠다"고 비판했다.

송 원내대표는 "거대한 의회 권력을 악용한 사법시스템 파괴, 방송‧언론 장악, 수사기관 해체 작업도 멈추지 않고 있다"며 "대통령 개인의 범죄 행위를 없애기 위한 공소취소 운동과 이를 위한 국정조사권 남용도 서슴없이 자행되고 있다"고 지적했다. 그러면서 "대한민국 민주공화정의 존립을 위협하는 헌정질서 파괴를 반드시 견제하겠다"고 강조했다.

송 원내대표는 "국민의힘은 과거를 뒤로하고 미래로 나아가겠다"며 "나라의 미래를 걱정하는 모든 국민들을 하나로 결집시켜 6·3 지방선거에서 승리하고 이재명 정권의 독주를 견제할 수 있도록 뜻을 모아주시길 간곡히 당부드린다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 송언석 국민의힘 원내대표가 10일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.03.10 pangbin@newspim.com

한편 정점식 정책위의장은 이날 '한국형 화이트존'으로 불리는 공간혁신구역을 2030년까지 100개소로 확대하겠다는 계획을 발표했다. 정 의장은 "우리 야구 대표팀이 WBC에서 기적처럼 결선에 진출했다"며 "국민의힘도 이제 내부 혼란을 끝내고, 지방선거에서 극적인 역전승을 이루기 위해 정책부터 하나하나 챙겨가겠다"고 말했다.

정 의장은 또한 서울 아파트 임대시장 상황의 심각성을 지적했다. 그는 "지난 1월 기준, 서울 아파트 평균 월세는 150만4000원으로 사상 최고치를 기록했다"며 "1년 사이에 12%나 급등한 수치"라고 말했다.

정 의장은 "재건축·재개발을 정상화해 실제 입주 물량을 늘리지 않는 한 전·월세 시장은 안정이 어렵다"고 강조했다. 그는 "오세훈 서울시장은 재건축·재개발이 정상화되면 8만5000호를 빠르게 공급할 수 있다고 밝힌 바 있다"며 "정부 역시 서울 임대시장 불안의 심각성을 직시하고 서울시와 긴밀히 협의해 전·월세 시장 안정을 위한 종합 대책을 조속히 마련하기 바란다"고 촉구했다.

정희용 국민의힘 사무총장은 "최근 호르무즈 해협 봉쇄로 우리나라 선박 26척의 발이 10여 일째 묶여 있다"며 "정부는 선박 위치와 안전을 면밀히 확인하고 식료품·연료 공급, 긴급 소통 창구 운영 등 필요한 지원에 만전을 기해달라"고 말했다.

유상범 국민의힘 원내운영수석부대표는 "민주당이 일방적으로 강행 처리한 '노란봉투법'이 오늘부터 시행된다"며 "충분한 사회적 합의와 제도적 보완 없이 강행된 법으로 산업 현장의 혼란과 부작용이 우려된다"고 말했다.

김은혜 국민의힘 원내정책수석부대표는 "대통령이 근절하라고 했던 '7대 비정상' 비서관 의혹은 일주일째 뭉개고 있다"며 "정정옥 성평등비서관 농지와 이규연 홍보소통수석 가족의 청년임대주택 문제 등 의혹에 대해 대통령실이 답해야 한다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 송언석 국민의힘 원내대표가 10일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.03.10

박수영 국민의힘 재정경제기획위원회 간사는 "리터당 전국 평균 기름값이 1905원까지 올랐다"며 "최고가격제 같은 시장 개입이 아니라 유류세 인하 등 근본적인 유가 안정 대책을 마련해야 한다"고 말했다.

김미애 국민의힘 보건복지위원회 간사는 "오염 우려 백신이 안전성 확인 없이 1420만 명 넘는 국민에게 접종됐다"며 "정부는 문제 백신 접종자에 대한 전수 조사와 피해 구제책을 마련해야 한다"고 말했다.

강대식 국민의힘 국방위원회 간사는 "현대전에서 드론이 전장의 핵심 전력으로 부상하고 있다"며 "드론작전사령부를 축소하려는 논의는 안보 현실에 부합하는지 깊이 우려된다"고 말했다.

최형두 국민의힘 과학기술정보방송통신위원회 간사는 "대한민국 경제기적과 민주주의는 과학기술계 선배들의 헌신 덕분이었다"며 "국민의힘은 원자력·우주항공·AI 등 과학기술 정책에 더욱 집중하겠다"고 말했다.

김건 국민의힘 외교통일위원회 간사는 "정부가 추진하는 평화선언은 문재인 정부의 종전선언을 이름만 바꿔 다시 추진하는 것"이라며 "외교·안보 정책은 희망이 아니라 냉엄한 현실 인식 위에서 설계돼야 한다"고 말했다.

