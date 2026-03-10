넷마블, 멀티형 오픈월드 RPG '일곱 개의 대죄: 오리진' 캐릭터 매드무비 공개

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 넷마블은 멀티형 오픈월드 RPG '일곱 개의 대죄: Origin'의 출시에 앞서 캐릭터 매드무비를 공식 유튜브 채널을 통해 순차적으로 공개한다고 10일 밝혔다.
이번 캐릭터 매드무비는 요정왕 '킹'을 시작으로 거인족 '다이앤', 오리진의 주인공 '트리스탄', 단장 '멜리오다스' 순으로 공개된다. 지난 7일 '킹' 영상이 첫 공개됐다. 이날은 거대한 전투 스타일과 역동적인 액션이 특징인 '다이앤'의 매드무비가 추가로 공개됐다.
공개된 영상을 통해 이용자들은 '일곱 개의 대죄: Origin'에서 구현된 원작 주요 캐릭터들의 화려한 전투 액션과 스킬 연출을 미리 확인할 수 있다. 특히 각 캐릭터 특유의 표정과 움직임, 전투 스타일 등을 원작 설정에 맞게 세밀하게 재현해 높은 수준의 고증을 선보인다.
또한 언리얼 엔진을 기반으로 제작된 고품질 그래픽은 캐릭터의 역동적인 액션과 연출을 한층 강조하며, 마치 한 편의 애니메이션을 감상하는 듯한 몰입감 있는 전투 경험을 전달한다.
이번 캐릭터 매드무비는 원작 팬들에게는 높은 수준의 캐릭터 고증을 확인할 수 있는 콘텐츠인 동시에, 원작을 접하지 않은 이용자들에게는 주요 캐릭터를 미리 만나볼 수 있는 소개 영상의 역할을 한다.
넷마블은 이번 매드무비 외에도 원작 성우들의 인터뷰 영상을 지속적으로 업로드하며 기대감을 높이고 있다.
'일곱 개의 대죄: Origin'은 전 세계 누적 판매 5500만 부 이상을 기록한 인기 만화 '일곱 개의 대죄' IP를 활용한 멀티형 오픈월드 RPG다. 이용자는 브리타니아 대륙을 자유롭게 탐험하며 영웅 교체 태그 전투, 강력한 합기 등 다채로운 전략 액션을 즐길 수 있다.
넷마블은 오는 17일 플레이스테이션5(PS5)와 스팀(Steam)을 통해 '일곱 개의 대죄: Origin'을 선공개하며 이어 오는 24일 모바일을 포함한 전 플랫폼에서 그랜드 론칭을 진행할 계획이다.
현재 공식 사이트와 구글 플레이, 앱스토어에서 사전 등록을 진행 중이다. 참여 이용자에게는 정식 출시 이후 초반 성장에 도움이 되는 다양한 인게임 보상이 제공된다.
yuniya@newspim.com