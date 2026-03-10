우리금융, '시니어 디지털 금융교육' 3080명으로 확대

실전형 키오스크 실습 추가…우수 수강생은 보조강사 활용
[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 우리금융미래재단은 10일 시니어 디지털 금융교육 프로그램인 'WOORI 어르신 IT 행복 배움교실'을 3월부터 확대 운영한다고 밝혔다.
'WOORI 어르신 IT 행복 배움교실'은 시니어 맞춤형 디지털 교육 프로그램으로 2024년부터 운영되고 있다. 지난해에는 전국 11개 배움터에서 1837명이 교육을 이수했으며, 올해는 16개 배움터로 규모를 키워 총 3080명에게 교육 기회를 제공할 예정이다.
교육은 우리은행이 서울과 수도권 주요 복지관에 조성한 'WOORI 어르신 IT 행복 배움터'에서 3월부터 12월까지 약 10개월간 진행된다.
커리큘럼은 수강생의 수준에 따라 기초반과 심화반으로 나뉘며 ▲스마트폰 기본 사용법 ▲모바일뱅킹 이용 방법 ▲키오스크 주문 ▲택시 호출 ▲AI 활용 방법 ▲금융사기 예방법 등 일상생활에 바로 활용할 수 있는 내용으로 구성됐다.
교육 이후에는 '도전! 시니어 금융 골든벨'을 개최해 우수한 성적을 거둔 수강생에게 포상금을 전달한다. 우수 수강생은 다음 교육과정에서 보조강사로 참여할 수 있는 기회도 제공된다.
우리금융미래재단 관계자는 "올해는 수강생들이 교육 직후 배움터 인근 식음료 매장에서 키오스크를 이용해 직접 주문해보는 실습 교육도 추가됐다"며 "앞으로 더 많은 어르신이 디지털 금융을 어렵지 않게 이용하실 수 있도록 교육 기회를 확대하는 등 포용금융 확대를 위해 힘쓰겠다"고 밝혔다.
