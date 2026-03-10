웰컴금융그룹, 제31기 '방정환 장학금' 수여식 개최

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 웰컴금융그룹은 지난 7일 서울 페럼타워 페럼홀에서 '제31기 웰컴금융그룹 방정환 장학금 수여식'을 개최했다고 10일 밝혔다.
이번 행사에는 웰컴금융그룹 및 한국방정환재단 임직원을 비롯한 31기 방정환 장학생과 장학생 가족, 내외빈 등 250여 명이 참석한 가운데 진행됐다. 이날 수여식은 웰컴금융그룹 회장 축사와 장학사업 소개에 이어, 장학생 인증사진 영상, 비대면 참가자 현장연결 인터뷰 등 다채로운 형식의 프로그램이 이어졌다. 이전 기수 장학생의 축하 공연과 경품 퀴즈 이벤트도 마련돼 참석자들에게 특별한 기억을 선사했다.
이번에 31기를 맞은 '웰컴금융그룹 방정환 장학금'은 꿈과 재능을 가진 인재를 발굴 및 육성하고, 기업의 사회적 책임을 다하기 위한 나눔 경영의 일환으로 올해로 16년째 이어가고 있다. 웰컴금융그룹 방정환 장학생은 웰컴금융그룹 고객 및 고객 자녀를 대상으로 학업, 성적, 자기소개서 등을 종합적으로 심사해 최종 선발하고 있으며, 이번 31기 방정환 장학생은 중학생, 고등학생, 대학생 등 총 368명의 장학생이 선정됐다.
2011년 제1기부터 시작된 장학사업의 누적 장학생 수는 6693명으로, 누적 장학금 규모는 102억원을 넘었다. 장학생 수는 1기 37명에서 31기 368명으로 9.3배 증가했으며, 인당 평균 장학금은 1기 66만원에서 31기 165만원으로 2.5배 증가했다.
특히 지난 기수부터 외국인 고객 대상으로 장학금 혜택을 확대함에 따라 국적과 관계없이 나눔의 가치를 실현하고 있다.
이번 장학금 조성에는 '웰컴저축은행 PBA-LPBA 챔피언십' 우승자도 기부의 뜻을 전해 의미를 더했다. '방정환 장학생 새학기 응원 이벤트'의 일환으로 대회 우승자 응우옌꾸옥응우옌과 임경진이 각각 1000만원 상당을 기부했다. 또한, 대회 전 경기에서 발생한 5점 이상 장타 1개당 학업 용품을 기부하며 장학생의 꿈을 응원했다.
웰컴금융그룹 관계자는 "웰컴금융그룹 방정환 장학금은 단순한 금전적 지원을 넘어, 꿈을 가진 학생들이 자신의 가능성을 믿고 나아갈 수 있도록 응원하는 ESG 활동"이라며 "앞으로도 더 많은 학생들이 희망을 키울 수 있도록 지속적으로 지원을 확대해 나가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com