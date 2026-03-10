NH농협생명, '치매 단계별 보장 강화' 신상품 출시

미발생 시 연금 전환 가능…치매 보험 가입 문턱 낮춰
[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = NH농협생명은 10일 치매 진행단계별 보장을 강화한 'NH올원더풀기억안심치매보험'을 출시했다고 밝혔다.
이번 신상품은 경도 치매 진단 시에도 최대 10년간 매월 생활자금을 지급해 장기간 치료 및 돌봄에 대비할 수 있도록 설계된 것이 특징이다.
특히 최신 의료 트렌드를 반영해 '레켐비' 등 최경도 치매 치료에 효과가 입증된 표적약물치료를 보장한다. 해당 치료는 치매 초기 단계에서 질병 진행을 늦추기 위한 방법으로, 치료 과정에서 발생할 수 있는 경제적 부담을 고려해 보장 체계를 탑재했다.
또한 보험 기간 중 치매가 발생하지 않을 경우 연금으로 전환해 노후자금으로 활용할 수 있다. 연금 전환 이후 치매가 발생하더라도 잔여 보장금액으로 생활자금을 추가로 지급받을 수 있도록 했다.
아울러 치매보험 전용 '계약 전 알릴 의무'를 신설해 유병자도 가입할 수 있도록 문턱을 낮췄으며 고객의 건강 상태에 맞춘 맞춤형 설계가 가능하다.
NH농협생명 박병희 대표이사는 "치매는 조기 진단과 장기 치료가 중요한 질환인 만큼 치료 단계와 상황에 맞는 보장 구조를 마련하는 데 중점을 뒀다"며 "앞으로도 고령화 시대에 대비한 실질적인 치매 보장 상품을 지속적으로 선보일 계획이다"라고 말했다.
