카카오뱅크 '한달적금' 누적 1400만 계좌 돌파

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 카카오뱅크는 '한달적금'이 출시 2년 5개월 만에 누적 계좌 개설 수 1400만 좌를 돌파했다고 10일 밝혔다. 짧은 적금 만기와 재미 요소로 '쉽고 부담 없는 국민 적금'으로 자리잡았다.
카카오뱅크가 지난 2023년 10월 출시한 '한달적금'은 100원부터 3만 원까지 매일 소액을 저축하며 재미있게 돈을 모으는 습관을 기를 수 있도록 설계된 단기 적금 상품이다. 31일이라는 짧은 만기로 끝까지 적금을 유지하기 쉽고, 납입할 때마다 '춘식이' 캐릭터가 31층 건물을 한 층씩 오르는 시각적 즐거움을 더해 고객들에게 큰 호응을 얻었다.
이러한 인기에 힘입어 '한달적금'은 출시 약 7개월 만에 500만 좌, 1년 5개월 만에 1000만 좌를 달성했으며, 이달 초 1400만 좌를 넘어서는 등 꾸준한 성장세를 이어가고 있다.
카카오뱅크는 "쉽고 부담 없는 상품이라는 인식과 함께 재미 요소까지 갖춘 덕분에 빠른 속도로 누적 1400만 좌를 달성할 수 있었다"라며, "앞으로도 카카오뱅크만의 차별화된 상품과 서비스를 통해 더 큰 혜택과 편의를 제공할 수 있도록 노력하겠다"라고 말했다.
