한투운용 ACE 원자력TOP10 ETF, 원자력 ETF 중 6개월 수익률 1위

6개월 수익률 86.8%...개인순매수 453억원

AI 데이터센터 전력 수요 급등에 따른 테마 성장

[서울=뉴스핌] 윤채영 기자 = 한국투자신탁운용은 ACE 원자력TOP10 상장지수펀드(ETF)의 최근 6개월 수익률이 원자력 ETF 중 1위를 기록했다고 10일 밝혔다.

펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 9일 기준 ACE 원자력TOP10 ETF의 최근 6개월 수익률은 86.8%로 집계됐다. 이는 '원자력' 키워드로 상장된 국내 ETF 10개 중 가장 높은 성과이자 동일 유형 상품의 평균 수익률인 55.98%보다 높다. 최근 1년 및 3년 수익률 또한 각각 205.33%, 476.71%로 우수하다.

ACE 원자력TOP10 ETF는 2022년 6월 상장한 국내 최초의 원자력 테마 ETF다 (에프엔가이드 '원자력' 키워드 국내 ETF 상장일 기준). 국내 원자력 관련 종목 중 시장을 선도하는 핵심 종목 3개에 약 60%로 집중 투자하는 것이 특징이다. 이외에도 건설, 설비, 부속, 운영관리 등 산업과 관련된 종목에 투자한다.

9일 기준, ▲현대건설(28.51%) ▲두산에너빌리티(21.40%) ▲대우건설(10.65%) ▲한국전력(9.43%) ▲HD현대일렉트릭(7.90%) 등을 주요 종목으로 편입한다. 비교지수는 딥서치(DeepSearch)가 산출하는 'DeepSearch 원자력TOP10 지수'다.

원자력 테마 ETF에 대한 높은 관심은 최근 AI 발전에 따른 데이터센터 전력 수요가 급증함에 따른 것으로 분석된다. 기업의 데이터센터 투자가 지속 확대되고 있고, 지난 1월 정부는 데이터센터 전력 수요를 2038년 30테라와트시(TWh)로 전망한 바 있다. 이는 지난해 데이터센터 전력 수요의 4배에 달하는 수준이다.

9일 종가 기준 순자산액은 2644억원으로 개인투자자들의 자금 유입이 주효했다. 최근 6개월간 개인투자자들이 기록한 순매수액은 453억원이다. 특히 지난 1월 13일부터 1월 27일까지 11거래일 연속 순매수를 기록한 바 있다. 연초 이후 유입된 개인 순매수액은 392억원이다.

남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장은 "AI 산업의 폭발적 성장에 따라 데이터센터 전력 수요 또한 급증하며 원자력 에너지에 대한 관심이 어느 때보다 높아지고 있다"며 "원자력 에너지는 지속가능한 전력 공급원으로서 중요성이 더욱 부각되고 있다"고 말했다.

이어 "국내뿐만 아니라 글로벌 빅테크 기업들은 현재 20GW 이상의 소형모듈형원자로(SMR) 개발에 재정적 지원을 계획하고 있으며 원자력 발전소 재가동 계약을 체결하는 등 구체적인 움직임을 보이는 곳도 있다"며 "이러한 추세는 원자력 테마 투자상품에 대한 관심으로 자연스럽게 이어지고 있으며, 장기적으로 관련 기업들의 성장 잠재력이 더욱 확대될 것으로 기대한다"고 전했다.

한편, ACE 원자력TOP10 ETF는 실적배당형 상품으로 과거 성과가 미래 성과를 보장하지 않는다. 또한 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있다.

