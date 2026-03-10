[오늘날씨] 전국 아침 영하권 '쌀쌀'…일교차 10도 이상

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 화요일인 10일은 전국의 아침 기온이 영하권으로 떨어져 쌀쌀한 날씨가 예상된다. 한낮에는 10도 안팎으로 올라 큰 일교차에 주의해야겠다.
기상청과 케이웨더에 따르면 이날 한반도는 중국 발해만 부근에서 남쪽으로 이동하는 고기압의 가장자리에 들겠다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 -1도 ▲인천 -1도 ▲수원 -2도 ▲춘천 -4도 ▲강릉 1도 ▲청주 -1도 ▲대전 -2도 ▲전주 -3도 ▲광주 -1도 ▲대구 -1도 ▲부산 2도 ▲울산 2도 ▲제주 4도다.
최고기온은 ▲서울 9도 ▲인천 7도 ▲수원 8도 ▲춘천 10도 ▲강릉 9도 ▲청주 10도 ▲대전 11도 ▲전주 10도 ▲광주 11도 ▲대구 12도 ▲부산 12도 ▲울산 11도 ▲제주 10도다.
에어코리아에 따르면 미세먼지는 인천, 강원영동, 부산, 울산, 경남, 전남에서 '보통' 수준을 보이겠고 그 밖의 지역은 대체로 '나쁨' 수준이 예상된다.
바다의 물결은 서해 앞바다 0.5~2.5m, 남해 앞바다 0.5~1.5m, 동해 앞바다 0.5~2.0m로 일겠다.
lahbj11@newspim.com