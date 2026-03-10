권대영 금융위원장, 생산적 금융 강조하며 "금융사 조직개편·KPI 조정 변해야"

"금융사 성과, 많은 돈 공급보다 산업·기업 발굴 여부로 평가될 것"

"생산적 금융 추진 과정의 손실, 과감한 면책·인사 불이익 제거해야"

지역 산업 지원, 생태계 중심 접근 강조, "수도권 회사와 정보 격차"

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 권대영 금융위원회 부위원장이 금융권에 '생산적 금융 대전환'을 통한 자금 흐름 변화의 필요성을 강조하며 향후 인사 등 내부 시스템을 이에 맞게 전환해야 한다고 강조했다.

권 부위원장은 지난 9일 오후 정부서울청사에서 열린 제3차 '금융업권 생산적 금융 협의체' 회의를 주재하며 "향후 시장의 관심은 어떤 금융사가 생산적 금융 전환 과정에서 진정한 승자가 될 것인지에 집중될 것"이라며 "단순한 지원 규모가 아니라 유망 산업과 기업을 선제적으로 발굴하고 지원한 실적이 금융사의 경쟁력을 결정하게 될 것"이라고 했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 권대영 금융위원회 부위원장이 금융권에 '생산적 금융 대전환'을 통한 자금 흐름 변화의 필요성을 강조하며 향후 인사 등 내부 시스템을 이에 맞게 전환해야 한다고 강조했다. [사진=금융위원회] 2026.03.09 dedanhi@newspim.com

이날 회의에는 금융위원회와 금융감독원 관계자를 비롯해 신한금융지주, 하나금융지주, BNK금융지주, 미래에셋증권, 하나증권, 삼성생명, 메리츠화재, 산업은행, 기업은행 등 주요 금융기관 임원들이 참석해 생산적 금융 추진 계획과 실적을 논의했다.

권 부위원장은 최근 중동 상황 등으로 글로벌 금융시장 변동성이 확대된 점도 언급하며 구조적 대응이 필요하다고 강조했다. 권 부위원장은 "시장 안정에 만전을 기하는 것이 중요하지만 단순한 위기 대응에 그쳐서는 안 된다"며 "위기를 계기로 경제 체질을 바꾸는 구조적 대응이 필요하다"고 말했다.

권 부위원장은 "금융업계가 생산적 금융을 통해 화석연료 중심 에너지 구조를 재생에너지 중심으로 전환하고 국토 불균형 해소에도 기여해야 한다"며 "금융이 실물경제 변화의 촉진자가 되어야 한다"고 당부했다.

권 부위원장은 이처럼 생산적 금융이 선언에 그치지 않기 위해서는 금융회사 내부 시스템 변화가 필요하다고 강조했다. 그는 "조직 개편이나 핵심성과지표(KPI) 조정이 실제 현장 직원들의 의사결정에 도움이 되는 방식으로 설계돼야 한다"며 "산업 경쟁력을 분석하는 전문 조직과 인력의 판단이 금융 의사결정에 반영되는 구조를 만들어야 한다"고 강조했다.

특히 금융회사들이 산업 분석 역량을 강화해 유망 산업과 기업을 선제적으로 발굴해야 한다고 역설했다. 권 부위원장은 "앞으로 금융사의 성과는 얼마나 많은 돈을 공급했느냐가 아니라 어떤 산업과 기업을 발굴했느냐로 평가될 것"이라고 말했다.

금융권이 적극적으로 생산적 금융에 참여하기 위해서는 투자 손실에 대한 부담을 완화할 필요가 있다는 점도 강조했다. 권 부위원장은 "생산적 금융 추진 과정에서 발생할 수 있는 손실에 대해 금융회사 내부적으로 과감한 면책이나 인사 불이익 제거를 검토할 필요가 있다"며 "정부 차원의 면책이 필요한 경우 구체적으로 건의해 달라"고 말했다.

그는 지역 산업 지원 방식도 단순한 자금 공급을 넘어 생태계 중심으로 접근해야 한다고 강조했다. 그는 최근 대구·경북 지역에서 열린 '찾아가는 국민성장펀드·지방우대금융 간담회' 경험을 소개하며 지역 기업들이 금융 접근성 부족과 정보 격차 문제를 겪고 있다고 설명했다. 이어 "지방에는 훌륭한 산업과 인프라가 있지만 수도권 금융회사와 지역 기업 사이에 정보 격차가 존재한다"며 "잠재력 있는 기업이 있어도 금융 접근성이 떨어지는 경우가 많다"고 말했다.

또한 학계·산업 네트워크 부족과 인재 부족 문제도 지역 산업 성장의 장애 요인으로 지적했다. 그는 "단순히 대출을 늘리는 방식으로는 지역 경제의 장기적 성장에 한계가 있다"며 "벤처 보육시설 연계 확대와 산업 네트워크 구축 등 종합적인 지원이 필요하다"고 강조했다.

그는 생산적 금융이 형식적인 정책에 그치지 않도록 금융회사 스스로 제도화해야 한다고 강조했다. 그는 "생산적 금융이 '무늬만 생산적 금융'이 되지 않기 위해서는 금융사가 제도화하고 체계화해 조직 DNA로 내재화하는 것이 중요하다"며 "결국 실적과 수익을 통해 시장이 금융사의 성과를 평가하게 될 것"이라고 말했다. 이어 "오늘 논의된 내용이 현장에서 실질적인 변화로 이어질 수 있도록 금융권이 적극적으로 노력해 달라"고 당부했다.

dedanhi@newspim.com