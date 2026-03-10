서울에너지드림센터 탄소중립체험관 재개관

시민 체험형 전시와 생애주기별 교육 프로그램 제공
[서울=뉴스핌] 이진용 기자= 서울시는 최근 서울에너지드림센터의 '탄소중립체험관'을 재개관했다고 10일 밝혔다. 이번 새 단장은 기후위기 대응과 시민 참여를 통한 탄소중립 실천을 목적으로 하며, 다양한 체험 프로그램을 마련했다.
서울에너지드림센터는 상암동 '평화의 공원'에 위치하며, 국내 최초의 에너지자립형 친환경 공공시설이다. 센터는 제로에너지건축물(ZEB) 관련 프로그램을 운영하는 전문 기관으로 알려져 있다.
재개관된 탄소중립체험관은 ▲현실인식 ▲해결책 탐색 ▲참여와 다짐의 세 가지 구역으로 나뉘어 있다. 이곳에서는 AR체험 콘텐츠와 AI체험 콘텐츠 등이 도입돼 시민들이 기후위기와 탄소중립에 대해 학습할 수 있도록 구성됐다.
서울시는 참석자들이 직접 체험할 수 있는 참여형 전시 공간을 운영하며, 야외 프로그램도 함께 진행할 예정이다. 태양광발전시설 및 탄소포집시설와 연계된 탐방 프로그램이 포함된다.
또 서울시는 생애주기별 맞춤형 탄소중립교육을 통해 초등학생부터 성인까지 다양한 연령대의 시민을 대상으로 교육을 운영할 계획이다. 참여를 원하는 초등학교는 서울환경교육플랫폼에서 온라인 신청할 수 있으며, 프로그램은 학급 단위로 진행된다.
서울시는 탄소중립의 필요성을 교육하기 위해 OX 퀴즈, 두더지 게임 등 다양한 형식의 체험 수업을 도입한다. 자원순환 관련 정책 영상 시청 및 재활용 분류 체험도 포함된다.
권 민 서울시 기후환경본부장은 "탄소중립과 자원순환은 시민 실천이 중요하다"며 "서울시는 미래 세대가 지속가능한 생활문화를 자연스럽게 실천할 수 있도록 지속적으로 지원할 것"이라고 전했다.
jycafe@newspim.com