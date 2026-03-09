"제품 완성도 높인다"…GS25, '김밥 풀체인지' 리뉴얼 추진

종가와 협업한 김치 김밥 등 신규 라인업 확대 예정

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = GS리테일이 운영하는 편의점 GS25가 김밥을 한층 업그레이드하는 '풀체인지 리뉴얼'을 진행한다고 9일 밝혔다.

이번 리뉴얼은 김밥으로 한 끼 식사를 해결하는 고객이 늘어나고 한층 고급화되는 소비자 입맛을 반영해 김밥 전문점 수준 이상의 맛 경쟁력을 확보하기 위해 추진됐다. GS25는 100여 명의 고객 및 임직원을 대상으로 한 서베이를 통해 리뉴얼 포인트를 도출하고 이를 상품 개발에 반영했다.

GS25는 밥과 재료 맛을 더 풍성하게 느낄 수 있도록 이달 김밥 풀체인지 리뉴얼을 진행한다. 사진은 GS25 연구원과 MD가 김밥 리뉴얼에 대해 이야기를 나누고 있는 모습. [사진=GS25 제공] nrd@newspim.com

가장 먼저 적용된 변화는 밥과 토핑의 균형이다. 김밥 속 재료의 맛을 더욱 풍부하게 느낄 수 있도록 밥의 비중을 약 10% 축소하고 그만큼 토핑 구성을 강화했다. 밥의 감칠맛을 강화하기 위해 콩 추출물을 활용한 에센스(조미액)를 새롭게 적용했으며, 고소한 풍미를 살리기 위해 참깨와 참기름 사용량도 약 1.5배 확대했다.

또한 집에서 만든 김밥처럼 토핑 개별의 맛을 살리기 위해 맛살을 튀기거나 계란 굽는 시간을 늘리는 등 재료별 조리 공정을 추가해 맛 완성도를 높였다.

패키지도 새롭게 변경했다. 100% 국내산 쌀과 우리 바다에서 난 햇김 사용 등 원재료의 품질을 강조한 디자인을 적용했으며, 토핑이 가득 담긴 모습을 연출하고 제품명을 크게 표기해 상품을 직관적으로 알아 볼 수 있도록 했다.

GS25는 이달부터 4월 1주차까지 기존 상품을 업그레이드한 리뉴얼 상품과 새로운 콘셉트의 신상품을 주차별로 선보일 예정이다. 가장 먼저 오는 3월 11일 '튀김유부참치김밥'과 'THE근본김밥' 등 신상품 2종을 출시한다.

'튀김유부참치김밥'은 잘게 썬 햄과 유부 튀김을 섞은 밥에 참치마요를 메인 토핑으로 더해 감칠맛과 고소함은 물론 씹는 식감까지 살린 상품이다. 'THE근본김밥'은 두툼한 구운 계란과 고소짭짤한 맛살 튀김을 핵심 재료로 활용해 집에서 만든 김밥의 정석 같은 맛을 구현한 상품이다.

차주에는 국내 1위 김치 브랜드 '종가'와 협업한 김치 김밥 시리즈 3종을 출시하는 등 3월 한 달간 총 10여 개의 상품을 선보일 계획이다.

김밥 풀체인지 리뉴얼을 기념해 다양한 프로모션도 진행한다. 3월 새로 출시하는 김밥 대상으로 네이버페이 결제 시 40% 페이백 혜택을 제공하며, 튀김유부참치김밥, THE근본김밥, 종가김치참치김밥, 스팸김치볶음김밥 등 4종에 대해서는 1000원 QR 할인 행사도 함께 운영할 예정이다.

안진웅 GS리테일 FF팀 MD는 "최근 편의점 김밥이 간단한 간식을 넘어 든든한 한 끼 식사로 자리 잡으면서 맛과 품질에 대한 고객 기대치도 높아지고 있다"며 "밥과 재료의 밸런스부터 조리 공정까지 전반적인 개선을 통해 김밥 전문점 수준 이상의 맛을 구현하고, 다양한 콘셉트의 상품 라인업을 늘려 김밥 카테고리 경쟁력을 지속 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.

