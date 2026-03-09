전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.09 (월)
KYD 디데이
부동산 건설

속보

더보기

경비 업무 대부분 잡무인 韓 아파트…'연 이용료 2083만원' 로봇 뜬다

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

LH토지주택연구원 보고서
경비원 업무 73.8%가 청소·택배 등
인건비 60% 급등 속 구인난 심화
업계선 로봇 활용 필요성 제기
일자리 상실 우려엔…"대체 아닌 역할 분담"

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 국내 아파트 경비원 평균 연령이 높아진 데다 비경비 업무 비중이 70%를 넘어서며 현장의 구조적 위기가 심화하고 있다. 한국 역시 로봇을 활용한 선제적인 운영 매뉴얼을 마련해야 한다는 주장이 나온다. 도입 비용 문제와 기존 인력의 고용 불안을 해소하기 위해 로봇과 사람 간의 명확한 '역할 분담'이 선결 과제다.

해외 공동주택 로봇관리 사례 [자료=LH토지주택연구원]

9일 LH토지주택연구원은 'LHRI 포커스 73호 - 로봇 경비원' 보고서를 통해 이 같이 밝혔다.

아파트 경비원에게 기대되는 역할은 단지 방범이지만 현실은 비경비 업무에 인력이 쏠리고 있다. 연구원 조사 결과 국내 아파트 단지 경비원 평균 연령은 66세다. 이들 업무의 73.8%는 청소와 택배다.

한 명이 다섯 가지 업무를 동시 수행해 순찰 공백이 발생하거나, 20kg 이상의 폐기물 운반 등 고강도 업무를 하는 경우도 있어 안전사고 위험도 높다. 올해 최저시급이 1만320원으로 2017년 대비 60% 급등하며 현장은 인력을 감축하는 추세다. 그러나 젊은 세대는 기피하면서 구인난이 심각한 상황이다.

아시아 주요국은 발 빠르게 움직이고 있다. 홍콩은 213만명이 거주하는 공공주택 중 10개 단지에 자율주행 청소 및 순찰 로봇을 24시간 시범 운영 중이다. 일본은 배송 로봇을 통해 배송 시간을 54% 단축했고, 야간 순찰 로봇의 무인 운영 실증에 성공했다.

싱가포르는 115만가구 규모의 공공주택 관리를 위해 국가가 로봇 구매 및 임차 비용을 최대 50%까지 보조한다. 이와 달리 한국은 공동주택을 상당히 많이 보유한 나라임에도 지원이 본격화되지 않아 선제적 대응이 시급하다는 지적이 나온다. 

현대차와 테슬라 등은 2028년을 휴머노이드 원년으로 선언했다. 피지컬 인공지능(AI)을 탑재한 휴머노이드 로봇은 별도의 아파트 인프라 개조 없이 즉시 투입될 수 있다. 로봇이 투입되면 심야 주차장 순찰, 정확한 택배 분류, 대형 폐기물 처리 등을 맡아 거주 쾌적성과 심리적 안정감을 높일 수 있다. 기존 경비원은 단순 반복 업무에서 해방돼 입주민 상담 등 친절한 서비스에 집중하게 된다.

보고서는 도입을 가로막는 장벽은 기술이 아닌 경제적, 사회적 구조에 있다고 분석했다. 500가구 단지가 3250만원 상당의 로봇 1대를 구매해 5년 동안 사용한다고 가정하면 로봇 감가상각비와 유지보수, 인프라 개선, 운영 인력비 등을 합해 연간 약 2083만 원의 비용이 발생할 것으로 추산된다.

약 25만명에 달하는 전국 아파트 경비원의 일자리 상실 우려 역시 해결 과제다. 남성훈 LH토지주택연구원 수석연구원은 "핵심은 로봇의 인력 대체가 아닌 '역할 분담'"이라며 "로봇이 야간 순찰 등 육체노동을 전담하고, 경비원은 민원 응대와 긴급 판단에 집중하면 고령 근로자의 신체적 부담은 줄이면서 서비스 품질을 높이는 상생이 실현된다"고 말했다.

연구원은 기술 안정성과 서비스 품질 검증을 위해 로봇 경비원의 단계적 도입을 추진해야 한다는 의견을 제시했다. 먼저 로봇 투입 데이터를 축적하고 입주민 설문조사를 통해 동선 등을 조정한 뒤, 체험 프로그램을 운영해 신뢰를 형성해야 한다. 

남 수석연구원은 "로봇 관제 주체와 긴급 사고 시 책임 소재를 명확히 하는 표준 운영 매뉴얼 및 스마트 관제 플랫폼 구축도 필수"라며 "국내 최대 공공주택을 보유한 LH가 시범 도입을 선도해 민간 확산의 기반을 구축해야 한다"고 설명했다.

chulsoofriend@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
모텔 연쇄살인 피의자 신상 공개 [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 검찰이 강북 모텔 연쇄살인 20대 여성 피의자의 신상을 공개했다. 서울북부지검은 9일 신상정보공개심의위원회를 열고 강북 모텔 연쇄살인 사건 피의자 김소영(20) 씨 이름과 나이, 머그샷을 공개했다. 신상은 이날부터 오는 4월 8일까지 30일간 공개된다. [사진=서울북부지방검찰청] 강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영 중대범죄신상공개법에 따라 검찰은 강력범죄 등 특정중대범죄 혐의가 있는 피의자를 신상정보공개심의위원회에 회부해 신상 공개 여부를 결정할 수 있다. 김씨는 지난해 12월 중순부터 지난달 9일까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 의식을 잃게 하거나 사망에 이르게 한 혐의(살인·마약류관리법 위반 등)를 받는다. 피해자들 중 2명은 숨졌고 1명은 치료를 받고 회복한 것으로 알려졌다. 김씨는 경찰 조사에서 병원에서 처방받은 약물을 숙취해소제에 타서 들고 다녔다고 진술했다. 또 남성들에게는 모텔 등에서 의견이 충돌해 이를 건넸다고 주장했다.  그러나 경찰은 김씨가 첫 범행 이후 약물 양을 늘렸다고 진술한 점, 휴대전화 포렌식 자료 등을 볼 때 사망 가능성을 충분히 인지했던 것으로 판단하고 상해치사가 아닌 살인죄를 적용해 지난달 19일 검찰에 송치했다. 경찰은 김 씨가 피해 남성으로부터 고급 식사 등을 제공받는 등 본인 경제력으로는 불가능한 경험을 할 기회로 삼은 것으로 보고 있다. 김씨가 사이코패스에 해당한다는 결과도 나왔다. 서울 강북경찰서는 김 씨에 대한 사이코패스 진단 평가(PCL-R) 결과 사이코패스에 해당한다는 판명 결과를 검찰에 송부했다.  사이코패스 진단검사는 냉담함, 충동성, 공감 부족, 무책임 등 사이코패스 성격적 특성을 지수화해서 도출한다. 총 20문항으로 이뤄졌으며 40점 만점이다. 통상 25점 넘으면 사이코패스로 분류되는데 김씨는 기준치 이상 점수를 받았다고 알려졌다. 한편 피해자로 추정되는 남성 2명이 추가로 드러나면서 경찰은 김 씨 여죄를 수사 중이다. calebcao@newspim.com 2026-03-09 14:40
사진
부정청약 등 혐의 이혜훈 집 압색 [서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 이재명 정부 첫 기획예산처 장관 후보자로 지명됐다가 낙마한 이혜훈 전 국회의원의 아파트 부정청약 의혹 등에 대해 경찰이 압수수색에 나섰다. 9일 경찰에 따르면 서울경찰청 금융범죄수사대는 이달 초 이혜훈 전 의원 자택 등 5곳을 압수수색했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 23일 오전 서울 여의도 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에 참석해 있다. 2026.01.23 pangbin@newspim.com 이혜훈 전 의원은 장남 혼인 신고를 미뤄 부양가족수를 늘리는 소위 '위장 미혼' 방식으로 2024년 7월 반포 래미안 원펜타스 아파트 청약에 당첨됐다는 혐의를 받는다. 이와 관련 이혜훈 전 의원은 인사청문회 과정에서 "당시 장남 부부 사이에 문제가 있었고 많은 노력을 했지만 관계가 좋지 않았다"며 자녀 동거가 불가피했다는 취지로 설명했다. 이재명 대통령은 관련 의혹이 커지자 지난 1월 25일 장관 후보자 지명을 철회했다. 그밖에 이혜훈 전 의원은 보좌진 폭언 등 갑질 의혹, 자녀 입시 '부모 찬스' 의혹 등을 받는다. 서울 방배경찰서가 고발 사건 8건을 집중 수사하다가 서울경찰청 금융범죄수사대로 넘겼다. 경찰은 압수물 분석과 관련자 조사 후 이혜훈 전 의원을 소환할 예정이다. ace@newspim.com 2026-03-09 13:22

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동