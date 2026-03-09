대상 청정원, 브랜드 30주년 엠블럼 공개…'브랜드 헤리티지' 강조

숫자 '30'에 브랜드 아이덴티티 담아…온·오프라인 채널 순차 적용

임윤아와 새 브랜드 캠페인 전개…'라이프푸드 브랜드' 도약 선언

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 대상 청정원이 브랜드 론칭 30주년을 기념한 새로운 엠블럼을 공개했다고 9일 전했다. 브랜드의 역사와 정체성을 시각적으로 담아 소비자 접점을 확대하고 브랜드 이미지를 강화하겠다는 전략이다.

청정원은 1996년 출범 이후 깨끗한 원료와 정성을 기반으로 장류, 소스, 간편식 등 다양한 제품군을 확대하며 국내 식문화를 선도해 온 종합식품 브랜드다. 이번 엠블럼은 그동안 축적해 온 브랜드 헤리티지를 시각적으로 구현하고 소비자와 함께한 30년을 기념하기 위해 제작됐다.

대상 청정원이 브랜드 론칭 30주년을 기념해 새롭게 제작한 엠블럼을 공개했다. [사진=대상 제공]

새롭게 공개된 30주년 엠블럼은 청정원 BI(Brand Identity)의 핵심 디자인 요소를 숫자 '30'에 녹여 브랜드 정체성을 직관적으로 인식할 수 있도록 설계했다. 기존 BI의 타원 형태와 곡선 두께감을 그대로 반영했으며, 대표 색상인 '프레시 블루(Fresh Blue)'와 '트루 옐로우(True Yellow)'를 적용해 브랜드 일관성을 높였다.

엠블럼은 앞으로 대형마트 등 주요 오프라인 매장 홍보물과 대상 공식 온라인 쇼핑몰 정원e샵, 네이버, 쿠팡, 컬리 등 주요 온라인 채널의 배너와 제품 상세 페이지 등에 활용될 예정이다. 이와 함께 청정원 BI도 업그레이드했다. 폰트와 심볼 마크의 굵기와 비율을 조정해 다양한 환경에서도 선명하게 인식될 수 있도록 가독성을 개선했다. 새로운 BI는 청정원 순창, 호밍스, 맛선생, 햇살담은 등 주요 브랜드 제품 패키지에 순차적으로 적용된다.

김성준 대상 Brand Design 팀장은 "30년 동안 쌓아온 청정원의 브랜드 DNA를 시각적으로 재해석해 소비자들이 브랜드 가치를 직관적으로 느낄 수 있도록 했다"며 "새로운 엠블럼과 BI를 통해 브랜드 존재감을 강화하고 소비자 일상 속에서 신뢰도와 친밀도를 높여 나갈 것"이라고 말했다.

한편 대상 청정원은 브랜드 론칭 30주년을 맞아 배우 임윤아와 함께 새로운 브랜드 캠페인을 전개하고 있다. 이를 통해 소비자의 일상에 늘 함께하는 '라이프푸드 전문 브랜드'로 도약하겠다는 비전을 제시했다.

