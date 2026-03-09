중진공, 사회적기업 전시회 '다시, 봄' 열어…"판로 개척 마중물"

22개 사회적기업 참여 판로 지원
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 사회적기업 제품을 시민에게 소개하고 판로 확대를 지원하는 '다시, 봄' 전시회가 서울 성수동에서 열린다.
중소벤처기업진흥공단은 9일 서울경제진흥원과 함께 서울 성동구 서울도시제조허브에서 사회적기업 전시회 '다시, 봄'을 개최한다고 밝혔다.
이번 전시회는 지난해 11월 두 기관이 체결한 '소공인·청년창업기업 육성을 위한 업무협약'을 바탕으로 추진됐다. 시민에게 사회적기업 제품과 가치를 소개하고 참여 기업의 판로 확대를 지원하기 위한 목적이다.
행사에는 경남 소재 사회적기업 10곳과 서울 소재 사회적(소공인)기업 12곳 등 총 22개 기업이 참여한다. 전시는 오는 4월 3일까지 진행된다.
전시 주제는 새로운 출발과 희망 등을 상징하는 '봄'으로, 사회적기업의 가치와 성장을 조명하고 새로운 도약을 응원하는 의미를 담았다.
전시 공간은 총 6층으로 구성했다. 1층에는 미디어아트와 참여 브랜드의 대표 제품 쇼룸을 마련했다. 2층은 미디어아트 체험관을 운영한다. 3층부터 6층까지는 공예품과 생활용품, 인형 등 참여기업 제품을 판매하는 전시·판매존을 조성했다.
단순 제품 전시에 그치지 않고 사회적기업 제품의 특성을 영상으로 재해석한 미디어아트 전시도 함께 선보인다. 성수동 소상공인과 협업해 전시 관람객에게 매장 할인 쿠폰 등 다양한 프로모션도 제공할 예정이다.
강석진 중진공 이사장은 "새 정부 출범 이후 지역 경제 활성화와 양극화 해소를 위한 사회연대경제에 대한 관심이 커지고 있는 만큼, 사회적기업의 자생력 강화 등 지속적인 성장 기반을 마련하는 것이 중요하다"며 "이번 전시회가 사회적기업 판로 개척의 마중물이 되길 바라며, 사회적기업의 신규 판로 개척과 제품의 우수성 확산을 위해 꾸준히 지원하겠다"고 강조했다.
