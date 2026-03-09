전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.09 (월)
KYD 디데이
글로벌·중국 미국·북미

속보

더보기

이스라엘 '이란 연료시설 30곳' 공습…美 "황당하다" 격앙

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

이스라엘, 이란 연료 저장고 30곳 공습
전쟁 8일 만에 미·이스라엘 첫 균열
이란 "석유시설 공격 계속땐 유가 200달러" 경고

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 이스라엘이 이란 수도 테헤란 일대의 연료 저장 시설을 대규모로 공습하면서 미국과 이스라엘 사이에서 전쟁 이후 처음으로 의미 있는 이견이 드러났다. 전쟁 범위와 타격 대상, 전략 목표 등을 둘러싸고 양국 사이에 미묘한 균열이 나타났다는 분석이 나온다.

미 정치 전문 매체 액시오스(Axios)는 8일(현지시각) 미국과 이스라엘 당국자를 인용해 "이스라엘이 토요일 이란 연료 저장고 30곳을 동시에 타격한 공습이 미국이 사전에 전달받았던 예상 범위를 훨씬 넘어섰다"고 보도했다. 전쟁이 시작된 지 8일 만에 동맹국 사이에서 첫 번째 갈등이 촉발됐다는 것이다.

이스라엘 공군은 이날 테헤란 곳곳의 연료 저장 시설을 집중 타격했다. 공습으로 대형 화재가 발생해 수 마일 밖에서도 보일 정도의 거대한 화염이 치솟았고, 수도 전역이 짙은 연기로 뒤덮였다.

테헤란에서 솟아 오르는 화염 [사진=블룸버그]

이스라엘군(IDF)은 성명을 통해 "이번에 공격한 연료 저장 시설은 이란 정권이 군 조직을 포함한 여러 소비자에게 연료를 공급하는 데 사용되는 인프라"라며 "단순한 민간 에너지 자산이 아니라 지역 침략을 지속하기 위해 활용되는 시설"이라고 주장했다. 이스라엘 군 관계자도 "이번 공습은 이란이 이스라엘 민간 기반 시설을 공격하는 것을 중단하라는 경고 메시지의 성격도 있다"고 설명했다.

그러나 미국은 이번 공격의 범위와 파장에 대해 강한 우려를 나타냈다. 미국과 이스라엘 당국자들에 따르면 이스라엘군은 공습에 앞서 미군에 사전 통보를 했지만, 실제 공격 규모는 미국이 예상했던 것보다 훨씬 광범위했다.

한 미국 고위 당국자는 "우리는 그것이 좋은 생각이라고 생각하지 않는다"고 말했다. 또 다른 이스라엘 당국자는 미국 측 반응을 전하며 "미국이 보낸 메시지는 'WTF(말도 안 된다)'였다"고 전했다. 백악관과 이스라엘군은 이에 대해 공식 논평을 내놓지 않았다.

미국이 특히 우려하는 것은 이번 공격이 전략적으로 역효과를 낳을 가능성이다. 일반 이란 국민이 사용하는 에너지 인프라가 공격받을 경우 이란 사회가 결집해 정권 지지 여론이 강화될 수 있다는 것이다. 동시에 불타는 연료 저장고 영상이 국제 석유 시장을 자극해 에너지 가격을 더욱 끌어올릴 수 있다는 점도 미국의 우려 요인이다.

실제로 주말 사이 미국·이스라엘과 이란 간 군사 충돌이 격화될 조짐을 보이면서 국제 유가는 급등했다. 서부텍사스산원유(WTI)와 브렌트유는 모두 10% 이상 상승하며 2022년 이후 처음으로 배럴당 100달러를 넘어섰다.

유가 급등은 정치적으로도 부담이 될 수 있다. 트럼프 대통령의 한 측근은 "대통령은 이번 공격을 좋아하지 않는다"며 "그는 석유를 지키기를 원하지 태워버리기를 원하는 것이 아니다. 이런 장면은 사람들에게 휘발유 가격 상승을 떠올리게 한다"고 말했다.

액시오스는 이번 갈등이 지난달 28일 미국과 이스라엘이 이란을 대상으로 군사 작전을 시작한 이후 처음 나타난 공개적 불협화음이라고 분석했다. 미국은 유가 급등을 자극하지 않는 선에서 사태를 관리하려는 반면, 이스라엘은 이란 정권 자체를 약화시키는 데 더 초점을 두고 있어 이해관계가 엇갈린다는 것이다.

양국의 전쟁 목표가 완전히 같지 않다는 분석도 나온다. 미국과 이스라엘은 이란의 핵·탄도미사일 능력 약화라는 목표는 공유하지만, 미국은 역내 안정과 확전 관리 등 위험 통제에 무게를 두고 있다. 반면 이스라엘은 이란을 실존적 위협으로 규정하고 최고지도자를 포함한 지도부 무력화까지 염두에 두고 있다는 관측이 제기된다.

한편 이란은 강하게 반발하며 보복 가능성을 경고했다. 이란 군사 작전을 총괄하는 하타밀 안비야 사령부 대변인은 "이란 석유 인프라에 대한 공격이 계속될 경우 중동 전역에서 유사한 방식의 공격으로 대응할 수 있다"고 밝혔다. 그는 "이란이 지금까지 지역의 연료 및 에너지 시설을 공격하지 않았지만, 만약 그렇게 할 경우 국제 유가는 배럴당 200달러까지 치솟을 수 있다"고 위협했다.

이란 의회 의장인 모하마드 바게르 갈리바프 역시 인프라 공격이 계속될 경우 "지체 없이 보복할 것"이라고 경고했다.

koinwon@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
모텔 연쇄살인 피의자 신상 공개 [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 검찰이 강북 모텔 연쇄살인 20대 여성 피의자의 신상을 공개했다. 서울북부지검은 9일 신상정보공개심의위원회를 열고 강북 모텔 연쇄살인 사건 피의자 김소영(20) 씨 이름과 나이, 머그샷을 공개했다. 신상은 이날부터 오는 4월 8일까지 30일간 공개된다. [사진=서울북부지방검찰청] 강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영 중대범죄신상공개법에 따라 검찰은 강력범죄 등 특정중대범죄 혐의가 있는 피의자를 신상정보공개심의위원회에 회부해 신상 공개 여부를 결정할 수 있다. 김씨는 지난해 12월 중순부터 지난달 9일까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 의식을 잃게 하거나 사망에 이르게 한 혐의(살인·마약류관리법 위반 등)를 받는다. 피해자들 중 2명은 숨졌고 1명은 치료를 받고 회복한 것으로 알려졌다. 김씨는 경찰 조사에서 병원에서 처방받은 약물을 숙취해소제에 타서 들고 다녔다고 진술했다. 또 남성들에게는 모텔 등에서 의견이 충돌해 이를 건넸다고 주장했다.  그러나 경찰은 김씨가 첫 범행 이후 약물 양을 늘렸다고 진술한 점, 휴대전화 포렌식 자료 등을 볼 때 사망 가능성을 충분히 인지했던 것으로 판단하고 상해치사가 아닌 살인죄를 적용해 지난달 19일 검찰에 송치했다. 경찰은 김 씨가 피해 남성으로부터 고급 식사 등을 제공받는 등 본인 경제력으로는 불가능한 경험을 할 기회로 삼은 것으로 보고 있다. 김씨가 사이코패스에 해당한다는 결과도 나왔다. 서울 강북경찰서는 김 씨에 대한 사이코패스 진단 평가(PCL-R) 결과 사이코패스에 해당한다는 판명 결과를 검찰에 송부했다.  사이코패스 진단검사는 냉담함, 충동성, 공감 부족, 무책임 등 사이코패스 성격적 특성을 지수화해서 도출한다. 총 20문항으로 이뤄졌으며 40점 만점이다. 통상 25점 넘으면 사이코패스로 분류되는데 김씨는 기준치 이상 점수를 받았다고 알려졌다. 한편 피해자로 추정되는 남성 2명이 추가로 드러나면서 경찰은 김 씨 여죄를 수사 중이다. calebcao@newspim.com 2026-03-09 14:40
사진
부정청약 등 혐의 이혜훈 집 압색 [서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 이재명 정부 첫 기획예산처 장관 후보자로 지명됐다가 낙마한 이혜훈 전 국회의원의 아파트 부정청약 의혹 등에 대해 경찰이 압수수색에 나섰다. 9일 경찰에 따르면 서울경찰청 금융범죄수사대는 이달 초 이혜훈 전 의원 자택 등 5곳을 압수수색했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 23일 오전 서울 여의도 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에 참석해 있다. 2026.01.23 pangbin@newspim.com 이혜훈 전 의원은 장남 혼인 신고를 미뤄 부양가족수를 늘리는 소위 '위장 미혼' 방식으로 2024년 7월 반포 래미안 원펜타스 아파트 청약에 당첨됐다는 혐의를 받는다. 이와 관련 이혜훈 전 의원은 인사청문회 과정에서 "당시 장남 부부 사이에 문제가 있었고 많은 노력을 했지만 관계가 좋지 않았다"며 자녀 동거가 불가피했다는 취지로 설명했다. 이재명 대통령은 관련 의혹이 커지자 지난 1월 25일 장관 후보자 지명을 철회했다. 그밖에 이혜훈 전 의원은 보좌진 폭언 등 갑질 의혹, 자녀 입시 '부모 찬스' 의혹 등을 받는다. 서울 방배경찰서가 고발 사건 8건을 집중 수사하다가 서울경찰청 금융범죄수사대로 넘겼다. 경찰은 압수물 분석과 관련자 조사 후 이혜훈 전 의원을 소환할 예정이다. ace@newspim.com 2026-03-09 13:22

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동