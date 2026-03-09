전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.09 (월)
KYD 디데이
글로벌·중국 미국·북미

속보

더보기

[코인 시황] 유가 급등에 글로벌 금융시장 출렁…비트코인 6.7만달러선 버텨

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

이란 전쟁 확산에 아시아 증시 급락
미국은 '에너지 자립' 덕에 상대적 선방
G7 비축유 방출 논의에 유가 급등세 일부 진정

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 이란·미국·이스라엘 간 전쟁이 중동 전역으로 확산되며 국제 유가가 배럴당 100달러를 돌파하자 글로벌 금융시장이 크게 흔들리고 있다. 다만 미국은 에너지 자립 구조 덕분에 충격을 상대적으로 덜 받고 있으며, 비트코인은 약 6만7000달러 부근에서 비교적 안정적인 흐름을 유지하고 있다.

한국 시간으로 9일 오후 6시 15분 기준 암호화폐 시장에서 비트코인(BTC) 가격은 약 6만7000달러 수준에서 거래되며 24시간 기준 큰 변동을 보이지 않았다. 글로벌 증시가 급락하고 변동성이 확대되는 상황에서도 비교적 견조한 흐름을 보인 것이다. 같은 시각 이더리움(ETH)은 1993달러로 1.57% 상승하고 있다. 반면 XRP는 1.24% 하락하고 솔라나(SOL)는 0.55% 오르는 등 주요 알트 코인은 엇갈린 흐름이다.

비트코인 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.03.09 koinwon@newspim.com

◆ 미국은 '에너지 자립' 덕에 상대적 선방

이번 유가 급등은 이란·미국·이스라엘 간 일주일째 이어지고 있는 전쟁이 원인이다. 중동 긴장이 고조되면서 국제 유가는 대서양 양쪽 시장에서 배럴당 100달러를 넘어섰고, 글로벌 경제에 새로운 인플레이션 압력을 가할 수 있다는 우려가 커지고 있다.

실제로 아시아 증시는 큰 타격을 입었다. 일본 닛케이 지수는 약 10%, 인도 니프티 지수는 약 5% 하락했다. 코스피 지수는 16% 이상 급락했다. MSCI 글로벌 주식지수도 지난주 3.7% 떨어졌다.

반면 미국 증시는 상대적으로 선방했다. S&P500 지수는 지난주 약 2% 하락하는 데 그쳤다. 미국이 세계 최대 순(純) 원유 수출국이라는 점이 충격을 완화한 요인으로 분석된다.

JP모간의 크리티 굽타 전무와 글로벌 투자전략가 저스틴 베이만은 보고서에서 "미국은 이란산 원유나 중동 원유에 의미 있는 수준으로 노출돼 있지 않다"고 설명했다. 미국은 원유를 주로 캐나다와 멕시코에서 수입하며 사우디아라비아 의존도는 약 4%에 불과하다.

이 때문에 호르무즈 해협을 통과하는 원유 공급에 차질이 발생해도 미국은 상대적으로 영향을 덜 받는 반면 중국·인도·한국 등 아시아 국가들은 더 큰 충격을 받을 가능성이 있다.

실제 시장 움직임도 이러한 구조를 반영하고 있다. 분쟁이 시작된 지난달 28일 이후 S&P500과 나스닥 선물은 약 3% 정도 하락하는 데 그쳤지만, 아시아 증시는 훨씬 큰 낙폭을 기록했다.

비트코인, 사실상 '미국 위험자산'처럼 움직여

비트코인이 예상보다 견조한 흐름을 보이는 이유는 월가와의 높은 연동성 때문이라는 분석이 나온다. 최근 몇 년 사이 비트코인은 기술주와 나스닥 지수 흐름을 밀접하게 따라가며 사실상 미국 위험자산과 유사한 성격을 띠기 시작했다.

특히 미국 현물 비트코인 상장지수펀드(ETF) 출시 이후 기관 투자자 접근이 확대되면서 이러한 흐름은 더욱 강화됐다. 2024년 말 도널드 트럼프 대통령 당선 이후 암호화폐 친화적 정책 기대가 커진 것도 비트코인이 미국 금융 환경과 더욱 밀접하게 연결되는 계기가 됐다.

현재 비트코인 가격 움직임 가운데 약 25%만이 주식시장과의 상관관계로 설명되며, 나머지 75%는 암호화폐 고유 요인에 의해 결정된다는 분석도 나온다.

또한 비트코인은 전쟁이 본격화되기 전 이미 차익 실현과 시장 불안 속에서 약 6만 달러 수준까지 하락하며 상당한 매도 물량이 정리된 상태였다는 점도 가격 안정에 영향을 준 것으로 평가된다.

다만 시장에서는 향후 변동성이 커질 가능성도 제기되고 있다. 베테랑 시장 전략가 에드 야데니는 유가 상승이 인플레이션과 고용을 동시에 압박할 수 있다며 올해 미국 증시 붕괴 가능성을 기존 20%에서 35%로 상향 조정했다.

야데니는 "미국 경제와 주식시장은 이란과 어려운 상황 사이에 끼어 있다"며 "유가 충격이 지속될 경우 연방준비제도는 인플레이션과 실업률 상승 사이에서 정책 딜레마에 빠질 수 있다"고 경고했다.

◆ G7 비축유 방출 논의에 유가 급등세 일부 진정

한편 전쟁 확산으로 급등하던 유가는 주요 7개국(G7)의 전략 비축유 방출 논의가 전해지면서 일부 진정되는 모습이다.

암호화폐 거래소 하이퍼리퀴드에서 거래되는 토큰화 원유 선물(CL-USDC)은 한때 118달러까지 치솟았지만, G7 재무장관들이 국제에너지기구(IEA)를 통해 긴급 비축유 방출을 논의한다는 소식이 나오자 102달러 수준으로 급락했다.

주말 사이 분쟁이 확대되면서 이라크 원유 생산이 약 60% 감소하고 호르무즈 해협을 통과하는 유조선 운항이 급감하면서 유가는 장중 25% 이상 급등했었다.

G7 국가 가운데 미국 등 세 나라가 비축유 방출 계획에 지지를 표명한 것으로 전해졌다. 영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면, G7 재무장관들과 파티 비롤 국제에너지기구(IEA) 사무총장은 이란 전쟁이 에너지 시장에 미치는 영향을 논의하기 위한 미 뉴욕시간으로 9일(현지시간) 오전 8시 30분 전화 회의를 진행할 예정이다.

미국의 일부 당국자들은 약 3억∼4억 배럴 규모의 방출이 적절할 수 있다는 의견을 내놓은 것으로 알려졌다. 이는 IEA 회원국이 보유한 비축유 약 12억 배럴의 25∼30%에 해당한다.

만약 비축유 방출이 실제로 이루어진다면 이는 2022년 러시아·우크라이나 전쟁 이후 가장 큰 규모의 공동 원유 시장 개입이 될 가능성이 있다. 다만 효과는 방출 규모와 호르무즈 해협 봉쇄 지속 여부에 따라 달라질 것으로 전망된다.

시장에서는 미국이 에너지 자립 국가라는 점이 단기 충격을 완화하고 있지만, 전쟁이 장기화되고 유가 상승이 지속될 경우 결국 미국 소비자 물가 상승으로 이어질 가능성이 있다는 분석도 나오고 있다.

koinwon@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
모텔 연쇄살인 피의자 신상 공개 [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 검찰이 강북 모텔 연쇄살인 20대 여성 피의자의 신상을 공개했다. 서울북부지검은 9일 신상정보공개심의위원회를 열고 강북 모텔 연쇄살인 사건 피의자 김소영(20) 씨 이름과 나이, 머그샷을 공개했다. 신상은 이날부터 오는 4월 8일까지 30일간 공개된다. [사진=서울북부지방검찰청] 강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영 중대범죄신상공개법에 따라 검찰은 강력범죄 등 특정중대범죄 혐의가 있는 피의자를 신상정보공개심의위원회에 회부해 신상 공개 여부를 결정할 수 있다. 김씨는 지난해 12월 중순부터 지난달 9일까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 의식을 잃게 하거나 사망에 이르게 한 혐의(살인·마약류관리법 위반 등)를 받는다. 피해자들 중 2명은 숨졌고 1명은 치료를 받고 회복한 것으로 알려졌다. 김씨는 경찰 조사에서 병원에서 처방받은 약물을 숙취해소제에 타서 들고 다녔다고 진술했다. 또 남성들에게는 모텔 등에서 의견이 충돌해 이를 건넸다고 주장했다.  그러나 경찰은 김씨가 첫 범행 이후 약물 양을 늘렸다고 진술한 점, 휴대전화 포렌식 자료 등을 볼 때 사망 가능성을 충분히 인지했던 것으로 판단하고 상해치사가 아닌 살인죄를 적용해 지난달 19일 검찰에 송치했다. 경찰은 김 씨가 피해 남성으로부터 고급 식사 등을 제공받는 등 본인 경제력으로는 불가능한 경험을 할 기회로 삼은 것으로 보고 있다. 김씨가 사이코패스에 해당한다는 결과도 나왔다. 서울 강북경찰서는 김 씨에 대한 사이코패스 진단 평가(PCL-R) 결과 사이코패스에 해당한다는 판명 결과를 검찰에 송부했다.  사이코패스 진단검사는 냉담함, 충동성, 공감 부족, 무책임 등 사이코패스 성격적 특성을 지수화해서 도출한다. 총 20문항으로 이뤄졌으며 40점 만점이다. 통상 25점 넘으면 사이코패스로 분류되는데 김씨는 기준치 이상 점수를 받았다고 알려졌다. 한편 피해자로 추정되는 남성 2명이 추가로 드러나면서 경찰은 김 씨 여죄를 수사 중이다. calebcao@newspim.com 2026-03-09 14:40
사진
부정청약 등 혐의 이혜훈 집 압색 [서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 이재명 정부 첫 기획예산처 장관 후보자로 지명됐다가 낙마한 이혜훈 전 국회의원의 아파트 부정청약 의혹 등에 대해 경찰이 압수수색에 나섰다. 9일 경찰에 따르면 서울경찰청 금융범죄수사대는 이달 초 이혜훈 전 의원 자택 등 5곳을 압수수색했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 23일 오전 서울 여의도 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에 참석해 있다. 2026.01.23 pangbin@newspim.com 이혜훈 전 의원은 장남 혼인 신고를 미뤄 부양가족수를 늘리는 소위 '위장 미혼' 방식으로 2024년 7월 반포 래미안 원펜타스 아파트 청약에 당첨됐다는 혐의를 받는다. 이와 관련 이혜훈 전 의원은 인사청문회 과정에서 "당시 장남 부부 사이에 문제가 있었고 많은 노력을 했지만 관계가 좋지 않았다"며 자녀 동거가 불가피했다는 취지로 설명했다. 이재명 대통령은 관련 의혹이 커지자 지난 1월 25일 장관 후보자 지명을 철회했다. 그밖에 이혜훈 전 의원은 보좌진 폭언 등 갑질 의혹, 자녀 입시 '부모 찬스' 의혹 등을 받는다. 서울 방배경찰서가 고발 사건 8건을 집중 수사하다가 서울경찰청 금융범죄수사대로 넘겼다. 경찰은 압수물 분석과 관련자 조사 후 이혜훈 전 의원을 소환할 예정이다. ace@newspim.com 2026-03-09 13:22

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동