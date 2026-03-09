삼성운용, 이란 전쟁발 코스피 급락에 긴급 웹세미나 개최

오는 10일 오후 6시 KODEX 유튜브서 개최

증시 시나리오별 ETF 전략 제시

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 삼성자산운용이 미국·이스라엘과 이란의 전쟁 이후 국내 증시 변동성이 확대되는 가운데 오는 10일 오후 6시 KODEX 유튜브 채널에서 긴급 웹세미나를 개최한다고 9일 밝혔다.

이번 세미나 주제는 '중동발 혼돈의 국제 정세, KODEX 상장지수펀드(ETF) 투자전략 점검'이다. 코스피 직전 고점인 6307포인트(지난달 26일) 회복 후 신고점 경신 시나리오와 횡보 시나리오를 각각 점검하고 시나리오별 KODEX ETF 포트폴리오 전략을 제시할 예정이다.

지난달 28일 미국·이스라엘의 이란 공습 이후 코스피는 이달 3일과 4일 각각 7.24%, 12.06% 급락했다. 역대 최대 일간 하락폭을 기록한 지난 4일 개인 순매수는 795억원에 그쳐 전날 5조7974억원 순매수와 대비되는 모습을 보였다.

[사진=삼성자산운용]

ETF 시장은 코스피 상승기에 빠르게 성장했다. 한국거래소에 따르면 지난 2월 말 기준 ETF 순자산 총액은 387조6420억원으로 지난해 말(297조1401억원) 대비 약 90조원 늘었다. 지난해 코스피가 75.6% 상승하는 동안 연금·개인종합자산관리계좌(ISA) 등 다양한 계좌를 통해 개인 자금이 ETF로 대거 유입된 결과다.

김도형 삼성자산운용 ETF컨설팅본부장은 "연일 신고가 경신에 따른 희망과 피로가 혼재됐던 국내 증시가 이란 전쟁을 빌미로 차익실현 압력에 노출되고 있다"며 "장기적인 안목을 가지고 투자에 임할 필요가 있다"고 밝혔다.

