2026.03.09 (월)
광명시·군포시, 생활폐기물 소각시설 '상생소각' 전국 최초 시행

박승원 광명시장 "자원순환 정책을 추진해 지속가능한 도시 모델"
하은호 군포시장 "시민이 체감하고 신뢰할 수 있는 책임행정 지속"

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시가 군포시와 함께 생활폐기물 소각시설을 공동 이용하는 '상생소각' 모델을 전국 최초로 시행한다.

상생소각 협약_하은호(왼쪽) 군포시장과 박승원 광명시장. [사진=군포시]

광명시는 9일 시청 중회의실에서 군포시와 '생활폐기물 안정적 처리를 위한 상호 상생소각 협약'을 체결하고, 생활폐기물 소각시설을 공동 활용하는 협력체계를 구축했다.

이번 협약은 두 지방정부의 자원회수시설이 정기점검, 현대화사업, 비상상황 발생 등으로 가동이 어려울 때 가용 용량 범위 내에서 서로의 생활폐기물을 반입해 적정하게 소각 처리하는 것이 핵심이다.

협약에 따라 각 소각장이 연 2회 이상 거쳐야 하는 정기 대보수 기간을 상호 교차 편성하고, 가동 중단 시 발생하는 폐기물 연간 총 1천 톤을 1대1로 상호 위탁 처리하게 된다.

이번 협력은 올해부터 전면 시행된 '수도권 생활폐기물 직매립 금지' 조치에 선제적으로 대응하기 위해 광명시가 제안하고 군포시가 적극 화답하며 성사됐다.

광명시 관계자는 두 도시가 주거 중심의 도시 구조와 폐기물 발생 패턴이 유사하다는 점에 착안해 협력을 추진했다고 설명했다.

이번 협력으로 별도의 비용 부담 없이도 소각시설 가동 중단 시 폐기물 처리 공백을 줄이고 시설 운영의 안정성을 높일 수 있는 '무부담·공동이익' 구조를 마련한 것이다.

또한 기존에 원거리 외부 민간 위탁에 의존하던 폐기물 처리 경로를 권역 내로 다변화해 예산을 절감하고, 운송 과정에서 발생하는 환경 부담을 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

상생소각 협약단체. [사진=군포시]

박승원 광명시장은 "수도권 직매립 금지라는 큰 환경 정책 변화 속에서 지자체 간 협력으로 해법을 만든 의미 있는 사례"라며 "앞으로도 광명시는 시민의 환경권을 지키면서도 재정 부담은 줄일 수 있는 자원순환 정책을 추진해 지속가능한 도시 모델을 만들어 가겠다"고 밝혔다.

하은호 군포시장 또한 "이번 협약은 시민의 일상과 직결되는 환경행정을 한 단계 도약시키는 발판이 되었고 지방자치단체 간 신뢰와 실행력을 바탕으로 한 정책 혁신 사례"이며 "군포시는 앞으로도 재정 건전성을 확보하고 시민행복 증진 및 상생 방안을 적극 발굴하여 시민이 체감하고 신뢰할 수 있는 책임행정을 지속적으로 펼쳐 나가겠다"고 말했다.

한편, 광명시는 전국 최초 '폐가전 맞춤형 무상수거'와 '대형폐기물 전문 선별화' 등 혁신적인 정책을 통해 2024년 행정안전부 적극행정 유공 포상을 받는 등 독보적인 자원순환 역량을 입증해 왔다.

특히 2025년에는 생활폐기물 재활용률 51.69%를 달성하며 소각률(48.31%)을 앞지르는 성과를 거둔 바 있다.

1141world@newspim.com

