한유원 동반성장몰, '디지털 온누리상품권' 결제 도입

3월 9일부터 디지털 상품권 사용

입점 중소기업 제품 판매 확대 기대

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 온라인 쇼핑몰에서도 온누리상품권을 활용한 결제가 가능해진다.

한국중소벤처기업유통원은 9일 자사가 운영하는 온라인 쇼핑몰 '동반성장몰'에 디지털 온누리상품권 결제 수단을 도입한다고 밝혔다. 서비스는 이날부터 적용된다.

동반성장몰은 온라인 판로 확보에 어려움을 겪는 중소기업을 지원하기 위해 지난 2018년부터 운영된 상생형 온라인 쇼핑몰이다. 우수 중소기업 제품을 온라인 시장에 연결하는 플랫폼 역할을 해왔다.

온누리상품권 이미지 [자료=한국중소벤처기업유통원] 2026.03.09 rang@newspim.com

이번 결제 수단 확대에 따라 소비자는 동반성장몰에서 디지털 온누리상품권으로 상품을 구매할 수 있다. 현재 동반성장몰에 입점한 온누리상품권 가맹점 40여곳의 제품 구매에 활용 가능하다. 앞으로 한유원은 온누리상품권 가맹점 입점을 단계적으로 확대할 계획이다.

이번 결제 수단 도입은 국세청과 공동 운영하는 '세금포인트 할인쇼핑몰'에도 동일하게 적용된다.

이태식 한유원 대표이사는 "이번 결제 수단 확대가 동반성장몰 입점 중소기업의 매출 확대로 이어지길 기대한다"며 "앞으로도 소비자와 입점 중소기업의 편의를 지속적으로 개선해 동반성장몰 활성화를 위해 노력하겠다"고 강조했다.

한편 동반성장몰은 신학기와 봄철을 맞아 ▲봄맞이 가구·침구 기획전 ▲봄맞이 실내가전 기획전 ▲삼천리자전거 기획전 등을 통해 중소기업 제품을 판매하고 있다.

rang@newspim.com