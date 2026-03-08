국민의힘, 내일 긴급 의원총회…지선 전략·당 노선 논의

대안과미래 "의총이 당 노선 변화 시작점 돼야"
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국민의힘이 6·3 지방선거를 앞두고 당내 현안과 선거 전략을 논의하기 위해 긴급 의원총회를 소집한다.
송언석 국민의힘 원내대표는 8일 의원들에게 보낸 공지를 통해 이날 긴급 의원총회를 개최한다고 밝혔다. 그는 "지방선거 승리를 위해 의원들의 적극적인 의견이 필요한 시점"이라며 "내일 의총에서 당내 현안과 관련해 다양한 의견을 개진해달라"고 당부했다.
당 지도부는 지방선거가 임박한 상황에서 당내 전략과 노선 등을 폭넓게 논의하겠다는 입장이다. 최보윤 국민의힘 수석대변인은 이날 기자들과 만나 "지방선거가 얼마 남지 않은 시점인 만큼 의원들이 이를 염두에 두고 다양한 의견을 제시할 것으로 보인다"고 말했다.
최 수석대변인은 최근 지방선거를 앞두고 당 안팎에서 나오는 우려들과 관련해 "장동혁 대표가 시도 당위원장들과 1대1 면담을 하면서 의견을 경청하고 있다"고 했다.
국민의힘 내 소장파 의원 모임인 대안과 미래는 이날 입장문을 통해 "그동안 장동혁 대표를 비롯한 지도부에 윤어게인 세력과의 '절연'과 합리적·개혁적 보수를 위한 당의 노선 변화를 촉구해왔다"며 "의원총회가 이런 변화의 시작점이 돼야 한다"고 밝혔다.
이어 "이 같은 변화가 선행돼야 이재명 정권에 대한 제대로 된 견제와 비판이 가능하고, 지방선거에 출마하는 국민의힘 후보들에게도 승리에 대한 기대와 희망을 줄 수 있다"며 "제1야당이자 보수 정당인 국민의힘이 바른 길로 나아갈 때 대한민국 정치도 균형을 잡고 건강하게 발전할 수 있다"고 강조했다.
