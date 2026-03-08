장바구니에 뭘 담길래, 中 여성들이 지갑 여는 이유 '그것'

세계여성의 날, 3.8부녀절 '여성경제' 들춰보니

중국 여성 소비 설문에 '그것' 때문이다가 절반

행복·건강·아름다움·열정, 나은 삶 위한 가치 추구

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 세계 여성의 날(중국 3.8부녀절)을 맞아 중국 조사 기관이 발표한 설문조사 결과에 따르면, 중국 여성들은 관광과 보건 및 웰빙, 자기계발 등의 순으로 강한 소비 지출 의향을 나타냈다.

8일 매체들은 3.8 부녀절 특집 보도에서 중국 여성들이 2026년 한 해 어느 분야에서 소비를 늘릴 생각이냐는 설문에 여행(37.19%), 보건·웰빙(33.09%), 학습·자기계발·교육 지출(29.40%), 엔터테인먼트 등 삶의 질과 자기계발 관련 영역을 우선 순위로 꼽았다고 밝혔다.

중국 매체 중화망은 중국 여성들이 강한 소비 의지를 드러낸 이들 영역에서 여성의 소비 의향 정도는 남성들의 소비 의지를 전반적으로 크게 웃돌았다고 소개했다. 이 네 가지 영역 모두 '경험(테러) 경제'의 범주에 속한다는 공통점을 지니고 있다.

중화망은 여성들의 이런 분야 소비 중시 경향이 자신과 가족을 사랑하는 소비 패턴의 변화를 보여준다며, 체험 및 학습·문화·엔터테인먼트를 위주로 한 '자기만족 경제'가 소비 시장의 새로운 추세로 자리 잡고 있다고 전했다.

또한 감성적 가치는 중국 여성들로 하여금 기꺼이 지갑을 열게 만들고 일상 지출을 늘리는 중요한 요인이 되고 있다며, 상품·서비스 공급 업체들도 점점 더 이런 경향에 마케팅 초점을 맞추고 있다고 밝혔다.

'당신이 일상 지출을 늘리는 원인은 무엇이냐'라는 설문 항목에 응답 여성들의 43.24%는 '감성적(감정과 정서적) 가치'를 향향유하기 위해서라고 답했다. 같은 항목 설문에 대한 남성들의 수치는 40.82%로 여성들을 밑돌았다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 여성들에게 인기가 높은 현대적 차 음료관이 독특한 로고를 매달고 중국 후난성 장사 중심 상업 거리에서 영업을 하고 있다. 사진= 뉴스핌 통신사 촬영. 2026.03.08 chk@newspim.com

중국 여성들에게 있어 과거 일상적 소비 지출의 중요한 이유였던 '높은 가성비'는 감성적 가치에 비해 5%포인트 낮았고, '기능적인 필요성' 때문이라는 이유도 감성적 가치보다 15%나 낮은 것으로 나타났다.

이에 대해 중화망은 업계 전문가들을 인용, 여성의 소비 결정이 실용적인 고려 사항에서 점차 감성적 만족감으로 크게 이동하고 있으며, 상품 및 서비스 소비에 있어 경험과 감정을 더 중시하고 감성적 만족이 우선 고려 사항으로 여겨지고 있다고 밝혔다.

지역적으로는 광둥성 광저우, 후난성 창사, 산둥성 연해 발달 도시 칭다오, 동북 지역 랴오닝성의 선양, 구이저우성 구이양 출신 여성들이 감성적 가치에 기꺼이 돈을 지불하려는 적극적 의향을 보인 것으로 나타났다.

여성들의 '감성적 소비'는 주로 여행과 음식, 음료, 의류, 스포츠 및 건강, 그리고 게임 및 엔터테인먼트 영역에 분포해 있다. 특히 의류와 미용실, 네일 숍과 같은 뷰티 분야는 여성들이 망설이지 않고 지갑을 여는 분야로 조사됐다.

35세 미만 젊은 여성들은 '경험 소비'의 주력으로서 좋아하는 콘서트를 보기 위해서라면 당장 여행을 떠나겠다고 응답한 비중이 60.73%에 달했다. 36~59세 여성들은 영화·엔터테인먼트 소비에서 전체 연령대를 통틀어 가장 높은 의지를 나타냈다.

상하이 원후이바오는 '3.8부녀절' 특집 기사에서 3월 첫주 소비 조사 데이터를 인용, 중국판 틱톡인 더우인 온라인 쇼핑몰 플랫폼에서 발생한 여성 소비자들의 거래량은 전년 동기 대비 61%의 가파른 증가세를 보였다며 '여성 경제'가 어느때 보다 활기를 띠고 있다고 보도했다.

이 신문은 또 3.8부녀절을 맞아 조사한 결과 중국에서 여성들의 소비력(여성 경제)이 가장 왕성한 도시 가운데 상하이가 1위를 차지했고 서부 내륙의 쓰촨성 청두가 2위, 수도 베이징이 3위, 그리고 광둥성의 선전과 광저우가 각각 4, 5위로 나타났다고 밝혔다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com