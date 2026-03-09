멜킨스포츠, AB코스터·천국의계단 기능 결합 '투인원 스텝플립' 출시

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 홈 트레이닝 브랜드 멜킨스포츠가 하나의 기구로 AB 코스터와 천국의 계단 운동을 동시에 즐길 수 있는 혁신적인 홈 트레이닝 기구, 투인원 스텝플립을 선보였다.

이 제품은 복근과 힙업 운동을 한 번에 해결할 수 있는 설계로, 집에서도 헬스장 수준의 전신 운동 경험을 제공한다. 단일 기능 기구와 달리, 시간과 공간을 효율적으로 활용할 수 있다.

투인원 스텝플립의 핵심은 하나의 기구로 두 가지 운동을 동시에 수행할 수 있는 설계다. 한쪽 면은 AB 코스터로 복근을 집중적으로 단련할 수 있고, 다른 한쪽 면은 천국의 계단으로 하체 근력과 힙업까지 동시에 자극할 수 있다. 하루 10분 운동으로도 충분한 칼로리 소모와 근력 강화 효과를 기대할 수 있으며, 별도의 기구를 추가할 필요 없이 전신 운동 루틴을 하나의 운동 기구로 완성한다.

안정성 또한 뛰어나다. 투인원 스텝플립은 삼각형 프레임과 3 레일 지지 구조를 적용해 흔들림을 최소화했다. 삼각형 하중 분산 설계와 3개의 레일은 체중 이동과 운동 강도 변화에도 안정성을 제공하며, 상급자도 고강도 운동을 안전하게 수행할 수 있도록 돕는다.

운동 난이도와 공간 활용성을 고려한 3단 접이 구조도 눈에 띈다. 정상 모드에서는 고강도 운동이 가능하고, 완만 모드에서는 초보자용 유산소 운동을 수행할 수 있으며, 사용하지 않을 때는 접어 편리하게 보관할 수 있다.

손잡이와 소음 방지 기능 설계도 인상적이다. AB 코스터 측 HDR 손잡이는 기존 NBR 소재 대비 내구성과 그립감이 우수하며, 땀과 마찰에도 형태가 유지되어 안정적인 운동 환경을 제공한다. 또한 소음 방지 러버 스토퍼가 발판과 프레임 충돌음을 최소화해 층간 소음 걱정 없이 언제든 운동할 수 있다.

출시 기념으로 진행되는 신상 특가 이벤트에서는 최대 45% 할인 혜택과 투인원 스텝플립 전용 바닥매트를 증정 혜택을 제공한다.

멜킨스포츠 관계자는 "투인원 스텝플립은 하나의 제품으로 2가지 운동이 가능해 남녀노소 구별 없이 각자의 취향에 맞게 사용할 수 있는 제품"이라며 "그 어떤 운동 기구보다 가성비와 활용도 측면에서 합리적인 선택이 될 것"이라고 밝혔다.

[이미지=멜킨스포츠]

whitss@newspim.com