美 정보당국 "이란 체제 붕괴 희박"…트럼프 '정권교체' 구상에 찬물

"대규모 타격에도 혁명수비대·성직 체제 장악력 여전"
[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국의 대규모 군사 작전에도 이란의 현 성직자·군부 체제가 붕괴될 가능성은 작다는 미국 정보당국의 기밀 보고서가 나왔다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 공언한 '이란 지도부 일소' 계획과 차기 지도자 선정 개입 시도에 현실적인 한계가 있다는 지적이다.
7일(현지시각) 워싱턴포스트(WP) 등 주요 외신에 따르면, 미 국가정보위원회(NIC)는 이달 초 작성한 기밀 평가 보고서에서 "광범위한 군사 공격에도 이란의 확고한 군사·종교 체제는 전복되지 않을 가능성이 높다"고 결론 내렸다.
보고서는 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이가 사망하더라도, 체제 생존을 보장하기 위한 프로토콜에 따라 국가지도자운영회의(Assembly of Experts)와 이란 혁명수비대(IRGC) 등 안보 기구가 후계 구도를 장악할 것으로 분석했다.
현재 하메네이의 차남인 모즈타바 하메네이가 유력한 후임으로 거론되고 있다.
특히 NIC는 "분열된 이란 반군이나 야권이 혼란을 틈타 권력을 장악할 가능성은 희박하다"고 평가했다.
이는 이란의 '무조건 항복'을 촉구하며 차기 최고지도자 인선에 직접 관여하겠다는 트럼프 대통령의 구상과는 배치되는 분석이다.
트럼프 대통령은 최근 이란의 차기 지도자로 평화를 추구하는 인물을 원한다며, 모즈타바의 승계는 "수용 불가하다"고 밝힌 바 있다.
미국 내 중동 전문가들도 트럼프 행정부의 '정권 교체(Regime Change)' 기대감에 회의적인 반응을 보이고 있다.
홀리 다그레스 워싱턴 근동정책연구소 선임연구원은 "트럼프에게 굴복하는 것은 이란 지도부의 모든 신념과 배치되는 일"이라며 "미국 제국주의에 저항하는 것이 그들의 일상적인 방식"이라고 지적했다.
수잔 말로니 브루킹스연구소 부회장 역시 해당 보고서의 분석에 동의하며 "현재 이란 내에서 정권의 남은 권력에 맞설 대항 세력은 없다"며 "이들이 (외교적) 대외 영향력은 잃었을지언정, 국내에서는 여전히 확고한 지배력을 행사할 수 있다"고 분석했다.
