"봄 나들이 시즌 왔다" 삼립 피그인더가든, '치아바타 피크닉콤보' 출시

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 삼립의 웰니스 브랜드 '피그인더가든'이 봄 시즌을 맞아 야외에서도 간편하게 즐길 수 있는 '치아바타 피크닉콤보' 2종을 출시했다고 8일 밝혔다.
이번 신제품은 신선한 샐러드와 든든한 샌드위치를 한 번에 즐길 수 있도록 구성한 콤보 메뉴다. 한 끼 식사로 충분한 포만감을 제공하면서도 균형 잡힌 영양을 고려했다.
제품은 2종으로, 쫄깃하고 담백한 올리브 치아바타에 부드럽고 상큼한 크랜베리치킨을 더한 '치아바타 피크닉콤보 크랜베리치킨'과 향긋한 바질 치킨으로 풍미를 살린 '치아바타 피크닉콤보 바질치킨'이다. 전자레인지에 약 20초간 데우면 치아바타 특유의 쫄깃한 식감을 더욱 살릴 수 있으다.
두 제품 모두 양상추·프릴·적양배추·양배추·당근 등으로 구성한 샐러드와 새콤달콤한 오리엔탈 드레싱을 함께 담았다. 신제품은 전국 편의점에서 만나볼 수 있다.
삼립 관계자는 "야외 활동이 늘어나는 봄 시즌에 맞춰 간편하면서도 든든하게 즐길 수 있는 콤보 샐러드를 선보였다. 피그인더가든과 함께 산뜻한 봄 소풍의 분위기를 느껴보시길 바란다"고 말했다.
nrd@newspim.com