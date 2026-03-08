전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.08 (일)
KYD 디데이
정치 국회·정당

속보

더보기

[전문] 정청래 "지선 승리로 이재명 정부 뒷받침…'4무 공천·4강 공천'"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

정청래 더불어민주당 대표 기자회견
"4월20일까지 공천 완료…당원 참여 최대 보장"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 6·3 지방선거 승리를 당의 최우선 과제로 제시하며 '4무 공천'과 '4강 공천' 원칙을 밝혔다.

정 대표는 8일 국회 본관 당대표회의실에서 기자회견을 열고 "6·3 지방선거 승리에 저의 모든 것을 걸겠다"며 "지방선거 승리가 당대표인 저의 지상과제"라고 말했다.

그는 지방선거 공천 원칙으로 ▲억울한 컷오프 없는 공천 ▲부적격자 공천 배제 ▲낙하산 공천 배제 ▲부정부패 없는 공천 등 '4무 공천'을 제시했다.

또 ▲가장 민주적인 시스템 공천 ▲가장 공정한 당원주권 공천 ▲가장 투명한 열린 공천 ▲가장 빠른 공천 등 '4강 공천'을 강조하며 "4월20일까지 공천을 완료하겠다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 4일 오전 서울 여의도 국회에서 공천 심사 결과 발표를 하고 있다. 이날 민주당은 박찬대 의원을 6·3 지방선거 인천시장 후보에 단수 공천했다. 2026.03.04 pangbin@newspim.com

다음은 정청래 더불어민주당 대표의 기자회견문 전문

우리당의 제1호 공천 확정자로
강원도지사 선거에 나서는 우상호 후보자를,
제2호 공천 확정자로
인천시장 선거에 나서는 박찬대 후보자를,
제3호 공천 확정자로
경남도지사 선거에 나서는 김경수 후보자를 발표했습니다.

서울시장, 울산시장, 경기도지사, 전남광주통합특별시장
후보자들에 대한 2차 심사 결과 발표가 있었습니다.
네 곳 모두 공모에 응한 후보자 전원을 경선 후보자로 확정지었습니다.
4월 20일까지 공천을 완료하겠습니다.

6.3 지방선거 승리를 위한 더불어민주당의 대원칙은 '4무(無)공천'입니다.
첫째, 억울한 컷오프 없고, 둘째, 부적격자 공천 없고,
셋째, 낙하산 공천 없고, 넷째, 부정부패도 없는 공천입니다.
예전에 비해 상당히 빠르게 공천 작업이 진행되고 있습니다.
'4무공천'의 원칙을 분명히 하면서,
중앙당에서부터 시·도당까지
6월 지방선거를 승리로 이끌기 위한 공천 사무가
정해진 시스템대로, 예정된 일정에 따라
한 치의 빈틈없이 순조롭게 돌아가고 있습니다.

더불어민주당의 또 하나의 대원칙은 '4강(强)공천' 입니다.
첫째, 가장 민주적인 시스템 공천,
둘째, 가장 공정한 당원주권 공천,
셋째, 가장 투명한 열린 공천,
넷째, 가장 빠른 공천이 될 것입니다.

중앙당 지침대로, 4무공천, 4강공천이 실현될 수 있도록
각 시도당 공관위에서도 최선의 노력을 다해주시기 바랍니다.
공천 실무 총괄을 맡고 계신
조승래 사무총장과 김이수 중앙당 공관위원장님을 비롯하여
중앙당과 시·도당의 공천 관련 기구에서 헌신해주고 계신
모든 분들께 이 자리를 빌려 깊이 감사드립니다.

저는 당의 공천 과정을 최종 책임지는 당대표로서,
예비후보자 자격 심사와 이의신청 처리, 공천 관리와 재심 심사까지
공천 사무를 관리하는 모든 기구가 정해진 시스템대로
차질 없이 운영하겠습니다.

여기에 더해 '공천신문고'와 '클린선거 암행어사단'까지 추가로 운영하면서
단 한사람도 억울함이 없도록 만전을 기하겠습니다.
이유 없는 배제, 납득할 수 없는 탈락이 발생하지 않도록
공정과 투명의 가치를 최우선으로 삼을 것입니다.
반대로 사회의 지탄을 받는 악성 범죄 경력과
부정부패한 후보는 최대한 걸러내겠습니다.

이번 6.3 지방선거는
당원 참여가 최대한 보장되는 '당원 주권 축제'의 장으로 만들겠습니다.
당 홈페이지 등을 통해 우리 후보자들을 공개적으로 홍보하는 동시에
지역 공약과 정책 제안도 수시로 접수 받아
당원과 국민이 함께 뛰는 지방선거로 만들겠습니다.

이를 통해 당원과 국민이 함께 승리하는 지방선거로 만들겠습니다.
'민생 경제 대도약 추진단'을 만들어
피부에 직접 와 닿는 민생 공약, 소확행 공약들을 집중 발굴함으로써,
국민의 삶의 질을 실질적으로 향상시키는 지방선거로 만들겠습니다.

'4무공천', '4강공천'은
민주당의 전통이자, 자랑스러운 자부심이고, 가장 강력한 자산으로써,
가장 경쟁력 있는 최적의 후보를 배출해내고,
모두가 승복하는 경선 결과를 만들어낼 것입니다.

당연한 이야기이지만, 공천을 받는 후보자는 단 한 명뿐이고,
그 과정에서 탈락한 사람은 여러 명 나옵니다.
그런데 공천 받은 후보자뿐만 아니라,
탈락한 사람들도 모두 하나로 뭉쳐야
우리 후보자가 최종 당선될 수 있습니다.

가장 깨끗한 공천, 가장 민주적인 공천으로
모두가 승복하는 경선을 만들어낼 때,
탈락한 사람들도 후보자에게 진심어린 축하의 마음을 모아 주며
공동선대위원장으로 합류하여, 자기 선거를 뛰듯 열심히 돕는
감동적인 선거운동의 기풍을 뿌리내릴 수 있을 것입니다.

제가 했던 제2의 '더컷 유세단'의 전통을 이어받아
함께 뛰는 감동 드라마를 다시 보여드리겠습니다.

이번 지방선거를 통해 패자도 승리하는, 함께 어깨 걸고 하는 선거운동을
확실한 당의 문화로 자리 잡을 수 있도록 하겠습니다.

지난주 중앙당과 17개 시·도당이 함께하는 공관위원장 연석회의를 통해
4무공천, 4강공천 심사의 원칙과 기준을 재확인하며
공천 사무에 관한 전체적인 일정표를 함께 공유했습니다.

더불어민주당은 지방선거 공천 관리의 모든 준비를 마쳤습니다.

오늘로 6.3 지방선거가 정확히 87일 앞으로 다가왔습니다.
이재명 정부 출범 이후 처음 치러지는 전국 단위의 선거입니다.

더불어민주당은 가장 겸손한 마음과
가장 낮은 자세로 더욱 국민 곁에 다가가겠습니다.
지방선거 승리로 이재명 정부의 성공을 든든하게 뒷받침하겠습니다.

그리하여 다음과 같은 10가지 국가발전에 이바지하겠습니다.

더불어민주당은 6.3 지방선거에서 반드시 승리하여

윤어게인의 내란 세력을 확실하게 심판하고,
헌법과 민주주의 질서를 바로 세우겠습니다.
대한민국 대전환, 국가 대도약의 시대를 차질 없이 준비하겠습니다.
급변하는 국제정세에 철저히 대비하고,
'국익중심 실용외교'를 천명한 이재명 정부의 외교성과를 뒷받침하겠습니다.
'코리아 리스크'를 제거하고 한반도의 평화 정착을 통해
대한민국의 안정적인 경제 성장을 적극 뒷받침하겠습니다.
부동산 시장을 안정화시키고 코스피 6천, 7천, 8천 시대를 열어
국민 모두가 잘사는 '국민 부자 시대'를 열겠습니다.
국민 모두가 인간답게 살아가는
더 좋은 민주주의, 정의로운 복지국가를 실현하겠습니다.
노동의 가치가 존중받는 노동 존중 사회를 만들겠습니다.
국민 모두가 안심하고 살아가는 안전한 나라를 만들겠습니다.
대한민국의 자부심인 문화강국의 꿈을 더욱 확장시키겠습니다.
중앙정부와 지방정부가 함께 호흡하는
지방 주도 성장과 국가 균형 발전의 기틀을 다지겠습니다.
특별히 행정통합에 대해 강조해서 말씀드리겠습니다.

광주·전남 지역은 광역단체장과 광역의회, 지역주민들이 함께 찬성하여
광주·전남 행정통합을 이룰 수 있었습니다.

대전·충남, 대구·경북 행정통합도 우리가 가야할 길입니다.

그러나 대전·충남 행정통합을 먼저 주장했던 국민의힘이 돌변하여
반대의 목소리를 높이고 있고,
대구·경북 행정통합에 대해서도 냉탕과 온탕을 오락가락 갈팡질팡하며
위기로 몰아가고 있습니다.

이 모든 책임은 200% 국민의힘에 있습니다.

대전·충남, 대구·경북 행정통합에 혼란과 혼선을 불러일으킨 국민의힘은
이번 6.3 지방선거에서 혹독한 심판을 면하기 어려울 것입니다.

이재명 정부와 더불어민주당은
5극3특 국가균형발전 전략이라는 대명제를 실현하기 위해
앞으로도 계속 노력해나갈 것입니다.

더불어민주당은 호남발전특별위원회를 비롯하여,
영남인재육성 및 지역발전특별위원회,
대전·충남통합 및 충청지역 발전특별위원회를 즉각 발족시켜
행정통합과 지방주도 성장, 지역균형발전을 실천하고 있습니다.

통합특별시는 단순한 행정구역 통합에 그치는 것이 아니라
지방 스스로 살아남기 위한 생존 전략입니다.

더 큰 규모의 경제로 나서야 무한 경쟁 체제에서도 뒤처지지 않습니다.

이미 정부에서 밝혔듯이, 여러 특례 조항을 통해
매년 5조, 4년간 20조에 달하는 대규모 재정 지원과 함께,
법적·행정적 위상 강화, 미래전략산업 집중 육성으로
지역 경쟁력을 강화하는 통합특별시로 거듭나자는 것입니다.

각 지역별 미래 산업 육성 등의 특성화 전략도 적극 뒷받침하겠습니다.

이를 통해 지방 도시와 농어촌 모두 다함께 잘사는
더 풍요로운 경제를 이루겠습니다.

좋은 일자리, 양질의 의료·교육 인프라를 찾아
수도권으로 몰려들지 않아도 되는 나라,
전국 팔도 어디에 살든 기회의 불공정이 발생하지 않는 세상,
지방정부 스스로 성장의 엔진을 힘차게 돌리는 대한민국을
유능하고 일 잘하는 이재명 정부와 함께 만들겠습니다.

그동안 강력한 개혁 당대표로서 개혁에 매진했다면
이제부터 지방선거 승리를 위한 선봉장이 되겠습니다.

6.3 지방선거의 압도적 승리를 위한
국민 여러분과 당원 동지들의
뜨거운 관심과 적극적인 참여를 다시 한 번 부탁드립니다.

그 과정에서 '한번 약속한 것은 반드시 지킨 당대표'로 기억될 수 있다면
개인적으로도 더 할 나위 없이 좋겠습니다.

이번 6.3 지방선거를 승리로 이끌겠다는 약속을 반드시 지킬 수 있도록
항상 응원해 주시고 함께해 주십시오.

6.3 지방선거 승리를 위하여 저의 모든 것을 바치겠습니다.

oneway@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
의대까지 번진 '사탐런' [서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 2027학년도 대학수학능력시험에서 이른바 '사탐런' 현상이 한층 더 뚜렷해질 것이란 전망이 나온다. 자연계열 수험생들 사이에서 과학탐구(과탐) 대신 사회탐구(사탐)를 택하는 흐름이 빠르게 확산하면서 올해 수능에서는 사회탐구 과목을 1개 이상 응시하는 비율이 80%에 육박할 수 있다는 관측도 제기된다. 다만 입시 전문가들은 사탐 선택이 단순히 탐구 성적만의 문제가 아니라 확보한 시간과 심리적 여유를 국어·수학·영어 등 다른 영역 성적 향상으로 연결할 수 있는지까지 따져 신중하게 판단해야 한다고 조언한다. 대학수학능력시험 사회·과학 탐구 응시 인원 비중 추이. [사진=김아랑 미술기자] 7일 교육계에 따르면 지난해 치러진 2026학년도 수능에서는 사·과탐 영역 응시자 53만 1951명 가운데 77.3%(41만 1259명)가 사탐 과목을 1개 이상 선택한 것으로 집계됐다. 이에 따라 올해 11월 실시되는 2027학년도 수능에서는 그 비율이 80%를 웃돌 가능성도 거론된다. 이 같은 변화는 전통적으로 미적분·기하와 과학탐구 선택 비중이 높았던 자연계 상위권 모집단위에서도 확인된다. 진학사가 정시 지원 대학을 공개한 수험생 자료를 분석한 결과 선택과목 제한이 없는 대학 지원자 가운데 사회탐구 응시자 비율은 의대 9.3%, 수의대 40.5%, 약대 23.8%로 나타났다. 자연계 최상위권에서도 사탐 선택이 더 이상 예외적인 사례만은 아니라는 방증이다. 배경에는 주요 대학의 자연계열 수능 지정과목 폐지가 있다. 주요 대학들이 2025학년도부터 자연계 모집단위에서 응시 지정 과목을 없애면서 사탐·과탐 혼합 응시가 빠르게 퍼졌다. 사탐 응시 비율은 2023학년도 53.3%, 2024학년도 52.2% 수준이었지만 자연계 학과에서 사회탐구를 인정하는 대학이 늘면서 2025학년도 62.2%, 2026학년도 77.3%로 급증했다. N수생 집단에서도 과탐에서 사탐으로의 이동은 뚜렷했다. 2025학년도와 2026학년도 수능에 연속 응시한 수험생을 보면, 과탐 2과목 응시자 중 19.7%는 이듬해 사탐 2과목으로 23.7%는 사탐+과탐으로 바꿨다. 전년도 사탐+과탐 응시자 가운데서도 62.2%가 올해 사탐 2과목으로 전환했다. 성적 상승 폭도 컸다. 탐구 2과목을 모두 과탐에서 사탐으로 바꾼 집단의 탐구 백분위는 평균 21.68점, 국어·수학·탐구 평균 백분위는 11.18점 올랐다. 과탐 2과목에서 사탐+과탐으로 바꾼 집단도 탐구 13.40점, 국수탐 평균 8.83점 상승했다. 사탐+과탐에서 사탐 2과목으로 전환한 집단 역시 탐구 16.26점, 국수탐 평균 10.92점 올랐다. 사탐 선택이 단순한 유행이 아니라 점수 안정성을 노린 전략적 선택으로 자리 잡고 있음을 보여주는 대목이다. 지난해 12월 13일 서울 성북구 고려대학교 인촌기념관에서 열린 2026 대입 정시모집 대비 진학지도 설명회에서 수험생과 학부모들이 강의를 듣고 있다. [사진=뉴스핌DB] 다만 대학별 반영 방식은 제각각이다. 상당수 대학이 자연계 지원자에게 미적분·기하나 과학탐구 응시 가산점을 주고 있어 지정 과목이 폐지됐다고 해서 유불리가 완전히 사라진 것은 아니다. 국민대·동국대·세종대는 자연계열 지원자가 수학 선택과목으로 미적분이나 기하를 택할 경우 3~5%의 가산점을 반영한다. 성균관대 역시 사회과학계열, 의상학과, 경영학과, 글로벌경영학과, 글로벌경제학과 지원자에게 미적분 선택 시 최대 3%의 가산점을 준다. 과탐 응시자에 대한 가산점도 적지 않다. 경희대·고려대·숙명여대 등은 자연계열 지원자가 과탐을 선택하면 가산점을 부여한다. 서울대의 경우 과탐Ⅱ를 1과목 응시하면 3점, 2과목 응시하면 5점을 추가 반영하며, 과탐Ⅰ만 선택했을 때는 가산점이 없다. 인문계열에서 사탐 선택자에게 가산점을 주는 대학도 있다. 서울시립대는 인문계열 지원자가 사탐 2과목을 응시하면 3%의 가산점을 부여하고, 중앙대는 인문대와 사범대 지원자의 사탐 응시에 5%를 더해 반영한다. 이에 따라 입시 전문가들은 사탐런이 대세처럼 보이더라도 무작정 따라가는 것은 위험하다고 지적한다. 김병진 이투스 교육연구소장은 "많은 학생이 사·과탐 선택에 따른 성적 변화에만 초점을 두지만 핵심은 선택으로 인해 생긴 시간적 여유나 심리적 안정감을 다른 영역 학습에 활용하는 데 있다"며 "사탐 선택으로 줄어든 학습 시간을 국어·수학·영어 등 다른 영역의 성적 향상으로 연결할 수 있는지까지 함께 따져봐야 한다"라고 말했다. 김 소장은 이어 "탐구 과목을 바꿨더라도 결국 같은 학습 시간을 들여야 한다면 입시 전체로 봤을 때 유리한 선택이라고 보기 어렵다"며 "단순히 유행을 좇기보다 자신의 학습 적합성과 대학별 반영 방식, 가산점 구조를 함께 고려해 전략적으로 판단해야 한다"라고 조언했다. 우연철 진학사 입시전략연구소장은 "사탐 응시자가 늘고 이들의 성적이 상승하면서 인문계열 모집단위의 경쟁이 치열해지고, 일부 응시자들은 자연계 모집단위로 눈을 돌릴 가능성이 있다"며 "올해 정시에서는 모집단위별 탐구 반영 방식과 지원 가능 집단의 변화를 함께 고려한 보다 정교한 합격선 예측이 필요하다"라고 강조했다. jane94@newspim.com 2026-03-07 06:00
사진
"유가 150달러까지 치솟을 것" 이 기사는 인공지능(AI) 번역을 통해 생성한 콘텐츠로 원문은 3월 6일자 파이낸셜타임스(FT) 기사입니다. [런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 사드 알카비 카타르 에너지장관은 6일(현지 시간) "전쟁이 중단되지 않으면 며칠 내에 걸프 지역 모든 산유국들이 불가항력을 선언할 것"이라고 말했다.  사드 알카비 카타르 에너지장관. [사진=로이터 뉴스핌] 그는 이날 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)와 인터뷰에서 세계 최대 액화석유가스(LNG) 생산·수출 기지인 라스라판(Ras Laffan) 산업단지가 이란 공격으로 '불가항력'을 선언할 수밖에 없었다고 밝히면서 "아직 불가항력을 선언하지 않은 국가들도 며칠 내로 그렇게 할 것으로 예상한다"고 말했다. 알카비 장관은 카타르 국영기업인 카타르에너지의 최고경영자(CEO)를 겸직하고 있다. 불가항력은 지진 등 자연재해나 전쟁 등의 이유로 계약 이행이 불가능하다는 것을 선언하는 것이다. 책임이나 보상 등에서 면제받을 수 있다. 석유나 LNG 등의 계약에 필수적으로 포함되는 내용이다. 카타르는 미국, 호주 등과 함께 세계 3대 LNG 생산·수출국으로 꼽힌다. 현재 연 7700만톤 규모인 노스필드(North Field) 가스전의 생산능력을 오는 2027년까지 1억2600만톤으로 늘리는 프로젝트를 진행하고 있다. 이 프로젝트가 완성되면 LNG 생산과 수출이 세계 1위가 될 것이라는 평가를 받고 있다. 이 가스전의 첫 증산 물량은 올해 3분기에 시장에 나올 예정이었다.  알카비 장관은 "지금 벌어지고 있는 전쟁은 세계 경제를 무너뜨릴 수 있고, 며칠 내에 모든 걸프 지역 산유국들이 생산을 중단하게 되면 유가가 배럴 당 150달러까지 치솟을 수 있다"고 했다.  그는 현재 가동이 중단된 라스라판 LNG 시설에 대해 "지금 당장 전쟁이 끝난다해도 정상적인 사이클로 돌아가는 데 최소 몇 주에서 몇 달은 걸릴 것"이라고 했다.  유럽의 경우 카타르 수출에서 차지하는 비중은 크지 않지만 아시아 구매자들이 시장에서 더 높은 가격으로 가스를 사들이게 되면 덩달아 상당한 고통을 겪게 될 것이라고 전망했다.  FT는 "알카비 장관과의 인터뷰 기사가 나간 뒤 브렌트유는 5.5% 올라 배럴당 90.13 달러를 기록했다"며 "이는 이란 전쟁이 터진 이후 최고 수준"이라고 했다.  알카비 장관은 "이번 전쟁이 몇 주만 더 지속된다면 전 세계 국내총생산(GDP)이 타격을 받을 것"이라고 했다.  모든 국가의 에너지 가격이 상승하고 일부 제품은 부족해질 것이며 원자재 공급이 끊기면서 공장들이 생산을 멈추는 악순환이 펼쳐질 것이라고 전망했다.  중동 지역 국가 중 최대 미군 공군기지가 들어서 있는 카타르는 이란과도 전통적으로 우호적인 관계를 유지해 왔지만, 이번 전쟁의 포화를 벗어나지는 못했다.  라스라판 단지는 지난 2일 이란의 공격 드론의 공격을 받았고, 카타르 정부는 즉각 LNG 생산을 전면 중단했다. 이 단지는 전 세계 LNG 공급의 20%를 담당하는 대규모 시설이다.  알카비 장관은 "군으로부터 해상 시설에 대한 즉각적인 공격 위협이 있다는 통보를 받았고, 즉각 가동을 중단하고 24시간 안에 9000여명의 인력을 철수시켰다"고 했다.  그러면서 "전쟁이 완전히 끝나기 전까지 카타르의 생산은 재개되지 않을 것"이라고 말했다.  ihjang67@newspim.com   2026-03-07 00:20

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동