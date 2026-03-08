[전문] 정청래 "지선 승리로 이재명 정부 뒷받침…'4무 공천·4강 공천'"

정청래 더불어민주당 대표 기자회견

"4월20일까지 공천 완료…당원 참여 최대 보장"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 6·3 지방선거 승리를 당의 최우선 과제로 제시하며 '4무 공천'과 '4강 공천' 원칙을 밝혔다.

정 대표는 8일 국회 본관 당대표회의실에서 기자회견을 열고 "6·3 지방선거 승리에 저의 모든 것을 걸겠다"며 "지방선거 승리가 당대표인 저의 지상과제"라고 말했다.

그는 지방선거 공천 원칙으로 ▲억울한 컷오프 없는 공천 ▲부적격자 공천 배제 ▲낙하산 공천 배제 ▲부정부패 없는 공천 등 '4무 공천'을 제시했다.

또 ▲가장 민주적인 시스템 공천 ▲가장 공정한 당원주권 공천 ▲가장 투명한 열린 공천 ▲가장 빠른 공천 등 '4강 공천'을 강조하며 "4월20일까지 공천을 완료하겠다"고 밝혔다.

정청래 더불어민주당 대표가 4일 오전 서울 여의도 국회에서 공천 심사 결과 발표를 하고 있다. 이날 민주당은 박찬대 의원을 6·3 지방선거 인천시장 후보에 단수 공천했다.

다음은 정청래 더불어민주당 대표의 기자회견문 전문

우리당의 제1호 공천 확정자로

강원도지사 선거에 나서는 우상호 후보자를,

제2호 공천 확정자로

인천시장 선거에 나서는 박찬대 후보자를,

제3호 공천 확정자로

경남도지사 선거에 나서는 김경수 후보자를 발표했습니다.

서울시장, 울산시장, 경기도지사, 전남광주통합특별시장

후보자들에 대한 2차 심사 결과 발표가 있었습니다.

네 곳 모두 공모에 응한 후보자 전원을 경선 후보자로 확정지었습니다.

4월 20일까지 공천을 완료하겠습니다.

6.3 지방선거 승리를 위한 더불어민주당의 대원칙은 '4무(無)공천'입니다.

첫째, 억울한 컷오프 없고, 둘째, 부적격자 공천 없고,

셋째, 낙하산 공천 없고, 넷째, 부정부패도 없는 공천입니다.

예전에 비해 상당히 빠르게 공천 작업이 진행되고 있습니다.

'4무공천'의 원칙을 분명히 하면서,

중앙당에서부터 시·도당까지

6월 지방선거를 승리로 이끌기 위한 공천 사무가

정해진 시스템대로, 예정된 일정에 따라

한 치의 빈틈없이 순조롭게 돌아가고 있습니다.

더불어민주당의 또 하나의 대원칙은 '4강(强)공천' 입니다.

첫째, 가장 민주적인 시스템 공천,

둘째, 가장 공정한 당원주권 공천,

셋째, 가장 투명한 열린 공천,

넷째, 가장 빠른 공천이 될 것입니다.

중앙당 지침대로, 4무공천, 4강공천이 실현될 수 있도록

각 시도당 공관위에서도 최선의 노력을 다해주시기 바랍니다.

공천 실무 총괄을 맡고 계신

조승래 사무총장과 김이수 중앙당 공관위원장님을 비롯하여

중앙당과 시·도당의 공천 관련 기구에서 헌신해주고 계신

모든 분들께 이 자리를 빌려 깊이 감사드립니다.

저는 당의 공천 과정을 최종 책임지는 당대표로서,

예비후보자 자격 심사와 이의신청 처리, 공천 관리와 재심 심사까지

공천 사무를 관리하는 모든 기구가 정해진 시스템대로

차질 없이 운영하겠습니다.

여기에 더해 '공천신문고'와 '클린선거 암행어사단'까지 추가로 운영하면서

단 한사람도 억울함이 없도록 만전을 기하겠습니다.

이유 없는 배제, 납득할 수 없는 탈락이 발생하지 않도록

공정과 투명의 가치를 최우선으로 삼을 것입니다.

반대로 사회의 지탄을 받는 악성 범죄 경력과

부정부패한 후보는 최대한 걸러내겠습니다.

이번 6.3 지방선거는

당원 참여가 최대한 보장되는 '당원 주권 축제'의 장으로 만들겠습니다.

당 홈페이지 등을 통해 우리 후보자들을 공개적으로 홍보하는 동시에

지역 공약과 정책 제안도 수시로 접수 받아

당원과 국민이 함께 뛰는 지방선거로 만들겠습니다.

이를 통해 당원과 국민이 함께 승리하는 지방선거로 만들겠습니다.

'민생 경제 대도약 추진단'을 만들어

피부에 직접 와 닿는 민생 공약, 소확행 공약들을 집중 발굴함으로써,

국민의 삶의 질을 실질적으로 향상시키는 지방선거로 만들겠습니다.

'4무공천', '4강공천'은

민주당의 전통이자, 자랑스러운 자부심이고, 가장 강력한 자산으로써,

가장 경쟁력 있는 최적의 후보를 배출해내고,

모두가 승복하는 경선 결과를 만들어낼 것입니다.

당연한 이야기이지만, 공천을 받는 후보자는 단 한 명뿐이고,

그 과정에서 탈락한 사람은 여러 명 나옵니다.

그런데 공천 받은 후보자뿐만 아니라,

탈락한 사람들도 모두 하나로 뭉쳐야

우리 후보자가 최종 당선될 수 있습니다.

가장 깨끗한 공천, 가장 민주적인 공천으로

모두가 승복하는 경선을 만들어낼 때,

탈락한 사람들도 후보자에게 진심어린 축하의 마음을 모아 주며

공동선대위원장으로 합류하여, 자기 선거를 뛰듯 열심히 돕는

감동적인 선거운동의 기풍을 뿌리내릴 수 있을 것입니다.

제가 했던 제2의 '더컷 유세단'의 전통을 이어받아

함께 뛰는 감동 드라마를 다시 보여드리겠습니다.

이번 지방선거를 통해 패자도 승리하는, 함께 어깨 걸고 하는 선거운동을

확실한 당의 문화로 자리 잡을 수 있도록 하겠습니다.

지난주 중앙당과 17개 시·도당이 함께하는 공관위원장 연석회의를 통해

4무공천, 4강공천 심사의 원칙과 기준을 재확인하며

공천 사무에 관한 전체적인 일정표를 함께 공유했습니다.

더불어민주당은 지방선거 공천 관리의 모든 준비를 마쳤습니다.

오늘로 6.3 지방선거가 정확히 87일 앞으로 다가왔습니다.

이재명 정부 출범 이후 처음 치러지는 전국 단위의 선거입니다.

더불어민주당은 가장 겸손한 마음과

가장 낮은 자세로 더욱 국민 곁에 다가가겠습니다.

지방선거 승리로 이재명 정부의 성공을 든든하게 뒷받침하겠습니다.

그리하여 다음과 같은 10가지 국가발전에 이바지하겠습니다.

더불어민주당은 6.3 지방선거에서 반드시 승리하여

윤어게인의 내란 세력을 확실하게 심판하고,

헌법과 민주주의 질서를 바로 세우겠습니다.

대한민국 대전환, 국가 대도약의 시대를 차질 없이 준비하겠습니다.

급변하는 국제정세에 철저히 대비하고,

'국익중심 실용외교'를 천명한 이재명 정부의 외교성과를 뒷받침하겠습니다.

'코리아 리스크'를 제거하고 한반도의 평화 정착을 통해

대한민국의 안정적인 경제 성장을 적극 뒷받침하겠습니다.

부동산 시장을 안정화시키고 코스피 6천, 7천, 8천 시대를 열어

국민 모두가 잘사는 '국민 부자 시대'를 열겠습니다.

국민 모두가 인간답게 살아가는

더 좋은 민주주의, 정의로운 복지국가를 실현하겠습니다.

노동의 가치가 존중받는 노동 존중 사회를 만들겠습니다.

국민 모두가 안심하고 살아가는 안전한 나라를 만들겠습니다.

대한민국의 자부심인 문화강국의 꿈을 더욱 확장시키겠습니다.

중앙정부와 지방정부가 함께 호흡하는

지방 주도 성장과 국가 균형 발전의 기틀을 다지겠습니다.

특별히 행정통합에 대해 강조해서 말씀드리겠습니다.

광주·전남 지역은 광역단체장과 광역의회, 지역주민들이 함께 찬성하여

광주·전남 행정통합을 이룰 수 있었습니다.

대전·충남, 대구·경북 행정통합도 우리가 가야할 길입니다.

그러나 대전·충남 행정통합을 먼저 주장했던 국민의힘이 돌변하여

반대의 목소리를 높이고 있고,

대구·경북 행정통합에 대해서도 냉탕과 온탕을 오락가락 갈팡질팡하며

위기로 몰아가고 있습니다.

이 모든 책임은 200% 국민의힘에 있습니다.

대전·충남, 대구·경북 행정통합에 혼란과 혼선을 불러일으킨 국민의힘은

이번 6.3 지방선거에서 혹독한 심판을 면하기 어려울 것입니다.

이재명 정부와 더불어민주당은

5극3특 국가균형발전 전략이라는 대명제를 실현하기 위해

앞으로도 계속 노력해나갈 것입니다.

더불어민주당은 호남발전특별위원회를 비롯하여,

영남인재육성 및 지역발전특별위원회,

대전·충남통합 및 충청지역 발전특별위원회를 즉각 발족시켜

행정통합과 지방주도 성장, 지역균형발전을 실천하고 있습니다.

통합특별시는 단순한 행정구역 통합에 그치는 것이 아니라

지방 스스로 살아남기 위한 생존 전략입니다.

더 큰 규모의 경제로 나서야 무한 경쟁 체제에서도 뒤처지지 않습니다.

이미 정부에서 밝혔듯이, 여러 특례 조항을 통해

매년 5조, 4년간 20조에 달하는 대규모 재정 지원과 함께,

법적·행정적 위상 강화, 미래전략산업 집중 육성으로

지역 경쟁력을 강화하는 통합특별시로 거듭나자는 것입니다.

각 지역별 미래 산업 육성 등의 특성화 전략도 적극 뒷받침하겠습니다.

이를 통해 지방 도시와 농어촌 모두 다함께 잘사는

더 풍요로운 경제를 이루겠습니다.

좋은 일자리, 양질의 의료·교육 인프라를 찾아

수도권으로 몰려들지 않아도 되는 나라,

전국 팔도 어디에 살든 기회의 불공정이 발생하지 않는 세상,

지방정부 스스로 성장의 엔진을 힘차게 돌리는 대한민국을

유능하고 일 잘하는 이재명 정부와 함께 만들겠습니다.

그동안 강력한 개혁 당대표로서 개혁에 매진했다면

이제부터 지방선거 승리를 위한 선봉장이 되겠습니다.

6.3 지방선거의 압도적 승리를 위한

국민 여러분과 당원 동지들의

뜨거운 관심과 적극적인 참여를 다시 한 번 부탁드립니다.

그 과정에서 '한번 약속한 것은 반드시 지킨 당대표'로 기억될 수 있다면

개인적으로도 더 할 나위 없이 좋겠습니다.

이번 6.3 지방선거를 승리로 이끌겠다는 약속을 반드시 지킬 수 있도록

항상 응원해 주시고 함께해 주십시오.

6.3 지방선거 승리를 위하여 저의 모든 것을 바치겠습니다.

