KB손해보험, '런런챌린지' 6기 출범...자립준비청년 사회 정착 지원

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB손해보험은 지난 7일 서울 마포구 합정동에 위치한 홀트아동복지회 본사에서 자립준비청년 취·창업 지원사업 '런런챌린지' 6기 오리엔테이션을 개최했다고 9일 밝혔다.

런런챌린지(Run, Learn Challenge)는 KB손해보험이 사회복지법인 홀트아동복지회와 함께 2021년부터 6년째 이어오고 있는 대표적인 사회공헌 활동이다. 사회에 첫발을 내딛는 자립준비청년들이 사회 구성원으로서 안정적으로 정착할 수 있도록 ▲취·창업 지원 ▲심리·정서 지원 ▲생활 안정 지원 등 다양한 교육과 프로그램을 제공한다.

현재까지 총 84명의 자립준비청년이 이 프로그램에 참여했으며, 참여자의 약 94%가 전체 과정을 성공적으로 수료하며 안정적인 자립 기반을 마련했다.

이날 열린 오리엔테이션은 김규동 KB손해보험 ESG상생금융Unit장의 격려사와 신미숙 홀트아동복지회 회장의 환영사로 시작됐다. 이번 6기 사업에 선발된 20명의 자립준비청년들은 디자인, IT, 음악, 물류, 농업 등 저마다 꿈꾸는 다양한 진로에 대한 목표를 공유하며 새로운 도전을 다짐했다.

이어진 자립 역량 강화 교육에서는 집단 상담과 의사소통 교육이 이루어졌으며, 앞으로 1년 동안 참여자들 간의 유대감과 소속감을 높여줄 동아리 편성 및 활동 계획 수립이 진행됐다. 이들은 오는 12월까지 각자의 꿈을 향해 체계적인 지원을 받으며 자립 역량을 키워 나갈 예정이다.

KB손해보험 관계자는 "런런챌린지는 단순히 경제적 지원을 넘어 자립준비청년들이 사회 구성원으로서 당당히 자리매김할 수 있도록 돕는 안전망"이라며 "앞으로도 KB손해보험은 자립준비청년들이 꿈을 향해 나아가는 여정에서 든든한 동반자가 되어 상생의 가치를 실현해 나가겠다"고 말했다.



