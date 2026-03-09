전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.09 (월)
KYD 디데이
경제 경제일반

속보

더보기

정부, 이번주 '석유 최고가격제' 지정…정유사·주유소 손실보상 쟁점

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

국제유가 급등에 물가 대응 카드로 부상
가격 통제시 주유소·정유사 손실 논란도
구윤철 부총리 "정부가 대책 마련하겠다"
코로나19 기간처럼 손실보상 가능할까

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 국제유가 급등으로 국내 휘발유 가격 상승 압력이 높아지면서 정부가 이르면 이번 주 '석유 최고가격제'를 시행하기로 했다. 이에 따라 정유사와 주유소에 대한 손실보상금 가능성이 쟁점으로 부상할 전망이다.

김용범 청와대 정책실장은 9일 청와대에서 중동 상황 등 비상경제점검회의 관련 브리핑을 열고 "석유사업법에 근거해 이번 주 내에 최고가격제가 시행될 수 있도록 고시 제정 등 관련 절차를 신속히 진행할 예정"이라고 밝혔다.

이어 "석유제품의 비정상적 가격 결정을 방지하고, 가격 예측 가능성 확보를 위해 최고가격제의 구체적 시행 방안을 논의했다"며 "이재명 대통령도 '최대한 이를 신속히 추진해달라'고 주문했다"고 강조했다.

'최고가격 지정제'는 정부가 특정 품목의 판매가격 상한선을 설정해 가격 급등을 억제하는 정책이다. 산업통상부 소관인 '석유 및 석유대체연료사업법(석유사업법) 제23조'를 근거로 한다.  

산업통상자원부 장관은 석유 수입 가격이나 판매가격이 현저하게 변동하거나 변동할 우려가 있을 때 석유 판매가격의 최고액 또는 최저액을 지정할 수 있다.

석유 최고가격제는 지난 1997년 유가 자유화 조치가 시행된 이후 30년간 사실상 사문화됐다.

하지만 최근 이란과 미국·이스라엘 간 전쟁으로 국제 유가와 환율이 동시에 상승하면서 국내 유류 가격이 급등할 수 있다는 우려가 커지고 있다. 이에 물가 안정을 위한 대응 카드로 가격 통제 방안이 다시 거론되는 분위기다.

일반적으로 국제 유가가 오르면 정유사의 공급가격 인상으로 이어지고, 이는 다시 주유소 판매가격 상승으로 연결된다. 특히 원유 가격과 환율이 동시에 상승할 경우 국내 휘발유 가격에 가해지는 상승 압력은 더욱 커질 수밖에 없다.

한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 이날 낮 12시 기준 서울 평균 휘발유 가격은 리터(ℓ)당 1949.0원, 경유 가격은 1971.4원으로 집계됐다.

정부는 그동안 물가 안정을 위해 유류세 인하 조치 연장과 비축유 방출 등 다양한 정책 수단을 활용해 왔다. 다만 국제 유가 상승세가 장기화될 경우 보다 강도 높은 대응책을 검토해야 한다는 목소리도 커지고 있다.

석유 최고가격제는 소비자 가격 상승을 단기간에 억제할 수 있다는 장점이 있지만, 시장 왜곡 가능성이 있다는 지적도 적지 않다.

특히 가격 상한이 설정될 경우 정유사와 주유소에 손실이 발생할 가능성이 커 손실 보상 문제가 주요 정책 쟁점으로 떠오를 수 있다. 정유사의 공급가격이 이미 상승한 상황에서 판매가격이 제한되면 그 부담이 주유소로 전가될 가능성이 있기 때문이다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 지난 6일 오후 대전광역시 소재 SK KH에너지 하이웨이 주유소를 방문, 주유소 관계자와 유류 거래량 등 현장상황 대화를 나누고 있다. [사진=재정경제부] = 2026.03.09 plum@newspim.com

정유사와 주유소 사이 가격 구조도 변수로 꼽힌다. 정유사가 공급하는 도매가격이 상승하는 상황에서 판매가격이 상한에 묶이면 유통 단계에서 마진이 줄어들거나 역마진이 발생할 수 있다.

자영업 형태가 많은 주유소 업계 특성상 가격 통제 정책이 시행될 경우 경영 부담이 커질 수 있다는 우려도 제기된다.

앞서 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 지난 6일 대전 SK KH에너지 하이웨이 주유소를 방문해 국내 유류 가격 상승 원인을 점검했다.

주유소 관계자가 석유 최고가격제 시행 시 주유소 적자가 발생할 수 있다는 우려를 표하자, 구 부총리는 "정부가 대책을 마련하겠다"고 답하기도 했다.

실제로 정부는 코로나19 기간 자가진단키트의 가격이 급등하자 최고 가격지정제를 시행하고, 이에 따른 손실보상금을 지급한 적이 있다.

과거 사례를 봐도 가격 통제 정책이 시행될 경우 정부 보조금이나 세제 지원 등 보완책이 함께 논의되는 경우가 많다. 가격 통제에 따른 유통 단계 손실을 정부 재정으로 일부 보전하는 방식이다.

만약 석유 최고가격제가 현실화될 경우 주유소 손실보상 방식이 핵심 쟁점이 될 가능성이 높다.

이 밖에도 직접 보조금을 지급하는 방식과 세제 지원을 통한 간접 보전, 정유사가 일부 부담을 분담하는 방식 등 다양한 방안이 거론된다.

우석진 명지대 경제학과 교수는 "마크업(이윤)이 없는 품목은 최고가격제를 하면 굉장히 손해를 보지만, 마크업이 큰 곳은 그렇지 않다"며 "직접 보조금이 들어갈지는 조금 더 지켜봐야 한다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 중동 지역의 군사적 긴장이 고조되고 있는 가운데 국제유가가 급등하면서 서울 일부 주유소의 경유 가격이 휘발유 가격을 넘어선 '가격 역전' 현상이 나타나고 있다. 사진은 5일 오후 서울 시내의 한 주유소 가격표의 모습. 2026.03.05 ryuchan0925@newspim.com

plum@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
모텔 연쇄살인 피의자 신상 공개 [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 검찰이 강북 모텔 연쇄살인 20대 여성 피의자의 신상을 공개했다. 서울북부지검은 9일 신상정보공개심의위원회를 열고 강북 모텔 연쇄살인 사건 피의자 김소영(20) 씨 이름과 나이, 머그샷을 공개했다. 신상은 이날부터 오는 4월 8일까지 30일간 공개된다. [사진=서울북부지방검찰청] 강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영 중대범죄신상공개법에 따라 검찰은 강력범죄 등 특정중대범죄 혐의가 있는 피의자를 신상정보공개심의위원회에 회부해 신상 공개 여부를 결정할 수 있다. 김씨는 지난해 12월 중순부터 지난달 9일까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 의식을 잃게 하거나 사망에 이르게 한 혐의(살인·마약류관리법 위반 등)를 받는다. 피해자들 중 2명은 숨졌고 1명은 치료를 받고 회복한 것으로 알려졌다. 김씨는 경찰 조사에서 병원에서 처방받은 약물을 숙취해소제에 타서 들고 다녔다고 진술했다. 또 남성들에게는 모텔 등에서 의견이 충돌해 이를 건넸다고 주장했다.  그러나 경찰은 김씨가 첫 범행 이후 약물 양을 늘렸다고 진술한 점, 휴대전화 포렌식 자료 등을 볼 때 사망 가능성을 충분히 인지했던 것으로 판단하고 상해치사가 아닌 살인죄를 적용해 지난달 19일 검찰에 송치했다. 경찰은 김 씨가 피해 남성으로부터 고급 식사 등을 제공받는 등 본인 경제력으로는 불가능한 경험을 할 기회로 삼은 것으로 보고 있다. 김씨가 사이코패스에 해당한다는 결과도 나왔다. 서울 강북경찰서는 김 씨에 대한 사이코패스 진단 평가(PCL-R) 결과 사이코패스에 해당한다는 판명 결과를 검찰에 송부했다.  사이코패스 진단검사는 냉담함, 충동성, 공감 부족, 무책임 등 사이코패스 성격적 특성을 지수화해서 도출한다. 총 20문항으로 이뤄졌으며 40점 만점이다. 통상 25점 넘으면 사이코패스로 분류되는데 김씨는 기준치 이상 점수를 받았다고 알려졌다. 한편 피해자로 추정되는 남성 2명이 추가로 드러나면서 경찰은 김 씨 여죄를 수사 중이다. calebcao@newspim.com 2026-03-09 14:40
사진
부정청약 등 혐의 이혜훈 집 압색 [서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 이재명 정부 첫 기획예산처 장관 후보자로 지명됐다가 낙마한 이혜훈 전 국회의원의 아파트 부정청약 의혹 등에 대해 경찰이 압수수색에 나섰다. 9일 경찰에 따르면 서울경찰청 금융범죄수사대는 이달 초 이혜훈 전 의원 자택 등 5곳을 압수수색했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 23일 오전 서울 여의도 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에 참석해 있다. 2026.01.23 pangbin@newspim.com 이혜훈 전 의원은 장남 혼인 신고를 미뤄 부양가족수를 늘리는 소위 '위장 미혼' 방식으로 2024년 7월 반포 래미안 원펜타스 아파트 청약에 당첨됐다는 혐의를 받는다. 이와 관련 이혜훈 전 의원은 인사청문회 과정에서 "당시 장남 부부 사이에 문제가 있었고 많은 노력을 했지만 관계가 좋지 않았다"며 자녀 동거가 불가피했다는 취지로 설명했다. 이재명 대통령은 관련 의혹이 커지자 지난 1월 25일 장관 후보자 지명을 철회했다. 그밖에 이혜훈 전 의원은 보좌진 폭언 등 갑질 의혹, 자녀 입시 '부모 찬스' 의혹 등을 받는다. 서울 방배경찰서가 고발 사건 8건을 집중 수사하다가 서울경찰청 금융범죄수사대로 넘겼다. 경찰은 압수물 분석과 관련자 조사 후 이혜훈 전 의원을 소환할 예정이다. ace@newspim.com 2026-03-09 13:22

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동