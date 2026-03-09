BC카드, 신학기 맞이 '마이태그' 할인 이벤트 진행

예스24·교보문고·올리브영 등 결제 할인

무신사·29CM·크림 추가 혜택

[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = BC카드는 9일 신학기와 봄 시즌을 맞아 3월 한 달간 '마이태그' 할인 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

'마이태그'는 BC카드 생활금융플랫폼 '페이북'에서 직접 혜택을 태그한 뒤 BC 개인 신용·체크카드로 결제하면 할인이 적용되는 고객 맞춤형 서비스다.

먼저 신학기 각종 도서 구입을 준비하는 고객을 위해 예스24와 교보문고 온라인몰에서 3만원 이상 결제 시 1000원 할인 혜택을 제공한다. 혜택은 개인당 1회 제공하며 영화 및 공연 예매는 할인 대상에서 제외된다.

BC카드 '마이태그' 로고 [사진=BC카드]

신학기 패션∙뷰티 수요에 맞춰 올리브영 '마이태그' 혜택도 제공한다. 오는 31일까지 올리브영 온∙오프라인 매장에서 BC카드로 5만원 이상 결제 시 2000원 할인 혜택을 받을 수 있다. 이는 기간 내 1인 1회 제공되며, 마트나 백화점 등 대형 쇼핑몰에 입점한 일부 매장은 할인 대상에서 제외될 수 있다.

오는 10일부터는 패션 플랫폼 혜택이 추가된다. 무신사와 29CM에서 10만원 이상 구매 시 5000원을 할인해주며, 한정판 거래 플랫폼 크림(KREAM)에서는 10만원 이상 결제 시 3% 할인(최대 1만원) 혜택을 제공한다.

봄 맞이 인테리어와 생활용품 쇼핑 혜택도 풍성하다. 3월말까지 이케아 온∙오프라인 매장과 오늘의집에서 10만원 이상 결제 시 3000원 할인 혜택을 제공한다. 다이소에서는 1만원 이상 결제 시 300원 할인해준다. 1일 1회 한정으로 총 3회(최대 900원)까지 할인 받을 수 있다.

정철 BC카드 상무는 "새학기 시작과 봄맞이 인테리어 등 소비가 늘어나는 시즌을 맞아 고객들에게 조금이나마 가계 부담을 덜어드리고자 이벤트를 준비했다"며 "앞으로도 BC카드 고객 일상에 실질적인 도움이 되는 마이태그 혜택을 준비해 실시하겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com