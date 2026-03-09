금감원, 증권사 CIO 긴급 소집…전산 장애 대비 당부

중동 리스크 속 변동성 확대…13개사 점검회의 개최

거래량 급증 대비 인프라 점검·사이버 공격 대응 주문

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 금융감독원이 중동발 자본시장 불안에 대응하기 위해 주요 증권사 최고정보책임자를 긴급 소집해 전산시스템 점검을 당부했다.

9일 금융감독원(이하 금감원)은 이날 오후 이종오 디지털·IT부문 부원장보 주재로 주요 증권사 13개사 최고정보책임자(CIO) 및 금융투자협회·한국거래소·넥스트레이드 IT담당 임원과 긴급 간담회를 열었다고 밝혔다.

금감원은 시장 변동성이 크게 확대된 상황에서 매수·매도 주문 집중에 따른 전산 장애 발생 시 막대한 소비자 피해가 우려된다며 ▲거래량 급증에 대비한 전자금융 인프라 가용성 및 처리 용량 점검·긴급 전산 자원 증설 ▲이상징후 모니터링 강화 등 비상대응 계획 재점검 ▲전산 장애 발생 시 소비자 즉시 안내 및 대체 주문수단 제공 ▲디도스·랜섬웨어 등 사이버 공격 대비 등을 당부했다.

이종오 금감원 디지털·IT 담당 부원장보는 "증시 변동성이 크게 확대된 상황에서 매수·매도 주문 집중 등에 따른 전산 장애 발생 시 막대한 소비자 피해를 초래할 수 있어 철저한 대비가 필요하다"고 전했다.

한편 금감원은 최근 본격 가동한 금융보안 통합관제시스템(FIRST)을 통해 취약점 및 조치 상황을 신속히 공유하는 등 사이버 침해사고 예방에도 나설 계획이다.

