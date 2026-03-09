강훈식 "위기를 돈벌이 기회로 악용하는 시도, 원천 차단해야"

청와대 비서실장 주재 수보회의

"담합·매점매석·꼼수 가격 인상 엄정 대응

내일 시행 노조법, 노사 상생 새출발 돼야"

21일 BTS 광화문 공연 안전 대책도 주문

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 강훈식 대통령 비서실장은 9일 중동 상황과 관련해 "금융시장과 생필품을 포함한 실물경제 전반에서 위기 상황을 돈벌이 기회로 악용하는 시도를 원천 차단해야 한다"고 강조했다.

강 실장은 이날 청와대에서 수석보좌관회의를 주재하며 이같이 말했다고 안귀령 청와대 부대변인이 전했다.

강훈식 대통령비서실장이 지난 3일 청와대에서 수석보좌관회의를 주재하고 있다. [사진=청와대]

강 실장은 "이재명 대통령이 오전 비상경제점검회의를 열고 최근 중동지역 위기가 심화되는 상황에서 경제 동향을 면밀히 점검했고 국제정세가 빠르게 악화되는 최악의 상황까지 염두에 둔 선제적 대응을 주문했다"고 말했다.

강 실장은 "재정경제부와 공정거래위원회, 산업통상부 등 관계부처에 담합과 매점매석의 불법 행위와 꼼수 가격 인상의 시장 교란 행위를 신속히 점검하고 엄정히 대응해달라"고 주문했다.

또 강 실장은 "전 부처가 에너지와 원자재 비상수급 방안을 실효성 있게 준비하고 국민에게 충분히 설명과 이해를 구해 이번 위기를 경제 체질 개선의 계기로 삼아야 한다"고 강조했다.

강 실장은 오는 10일부터 시행되는 개정 노동조합법과 관련해 "노사 상생의 새로운 출발점이 돼야 한다"고 말했다.

일명 '노란봉투법'이라고 불리는 노조와 노동관계 조정법 2·3조 개정안은 하청 노동자의 원청 교섭권을 확대하고 파업 노동자에 대한 손해배상 책임 기준을 변경하는 내용을 담고 있다. 윤석열 정부 당시 국회 본회의를 통과했지만 윤 전 대통령이 2차례 거부권을 행사해 시행되지 못했다.

강 실장은 "개정 노조법 시행은 노동자의 생존권을 위협하는 보복성 손해 배상의 족쇄를 풀고 실질적인 대화의 문을 여는 중요한 전환점이 될 것"이라고 의미를 설명했다.

노동계에는 제도적으로 보장된 교섭권을 바탕으로 질서 있게 권리를 행사해 줄 것을, 경영계에는 노조를 지속 가능한 성장과 발전의 동반자로 인정하고 성실히 교섭에 임해 줄 것을 당부했다고 안 부대변인이 전했다.

강 실장은 고용노동부에 "관계부처가 일관된 원칙에 따른 지원을 통해 현장의 예측 가능성을 높여야 한다"고 주문했다.

오는 21일 광화문광장에서 열리는 방탄소년단(BTS) 공연과 관련해 철저한 안전 관리를 당부했다.

강 실장은 "최대 26만 명이 운집할 것으로 예상되는 이번 공연은 대한민국이 글로벌 대중문화 교류의 장으로 자리매김하는 기회가 될 것"이라며 "수십만 인파가 모이는 행사에서 단 1건의 사고도 국격에 치명상을 입힐 수 있는 만큼 철저한 대비가 필요하다"고 주문했다.

강 실장은 "특히 화장실과 휴지통, 식수 등 기본적인 편의 사항까지 세심히 점검하고 행정안전부와 경찰청은 행사 준비 단계부터 '가장 작은 디테일이 가장 큰 사고를 막는다'는 각오로 철저한 안전대책을 마련해달라"고 지시했다.

