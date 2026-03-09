[내일날씨] 아침 출근길 '쌀쌀'…전국 맑다가 흐려

아침 최저 -3~3도 · 낮 최고 5~12도

[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 화요일인 10일은 아침 출근길 기온이 영하로 떨어지며 쌀쌀할 전망이다.

9일 기상청과 케이웨더에 따르면 오는 10일 전국이 대체로 맑겠으나 동풍 영향으로 강원 영동과 경북 동해안을 흐릴 전망이다. 경북동해안은 아침까지 비가 내린 뒤 그치겠고 강원영동은 오전까지 흐린 뒤 차차 개겠다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 화요일인 10일은 전국이 대체로 맑다가 오후부터 구름이 많겠다. 사진은 서울 용산구 국립중앙박물관에서 바라본 하늘과 남산타워. 2024.08.29 mironj19@newspim.com

아침 최저기온은 -3~3도로 예상된다. ▲서울 -1도 ▲인천 -1도 ▲수원 -2도 ▲춘천 -4도 ▲강릉 1도 ▲청주 -1도 ▲대전 -2도 ▲전주 -3도 ▲광주 -2도 ▲대구 -1도 ▲부산 2도 ▲울산 1도 ▲제주 4도다.

낮 최고기온은 5~12도로 예측된다. ▲서울 9도 ▲인천 7도 ▲수원 8도 ▲춘천 10도 ▲강릉 9도 ▲청주 10도 ▲대전 11도 ▲전주 10도 ▲광주 12도 ▲대구 12도 ▲부산 12도 ▲울산 10도 ▲제주 10도다.

바다 물결은 서해 앞바다 0.5~2.5m, 남해 앞바다 0.5~1.5m, 동해 앞바다 0.5~2.5m로 일겠다.

에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역 '보통'으로 예상된다.

