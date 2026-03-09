[마감시황] 유가 폭등에 코스피 6% 하락…개인 4조 매수에도 '약세'

전체기사 최신뉴스 GAM
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 9일 중동 사태 확산으로 국제 유가가 급등하면서 국내 증시가 큰 폭으로 하락 마감했다. 코스피는 개인이 4조원이 넘는 대규모 순매수에 나섰지만 외국인과 기관의 동반 매도세를 버티지 못하며 약세를 나타냈다. 장 초반에는 매도 사이드카가 발동되는 등 시장 변동성도 크게 확대됐다.

한국거래소에 따르면 이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 333.00포인트(5.96%) 내린 5251.87에 거래를 마쳤다. 개인이 4조6255억원을 사들였지만 외국인과 기관이 각각 3조1805억과 1조5332억원을 팔았다. 코스피는 전 거래일 대비 5.72% 하락한 5265.37로 출발한 뒤 낙폭을 키우며 장중 한때 5096.16까지 밀렸다. 

시가총액 상위 종목은 대부분 약세를 보였다. 삼성전자(-8.13%), SK하이닉스(-10.17%), 현대차(-8.50%), 삼성전자우(-5.31%), LG에너지솔루션(-5.03%), 한화에어로스페이스(-3.92%), 삼성바이오로직스(-4.08%), SK스퀘어(-8.32%), 두산에너빌리티(-1.84%) 등이 하락했다. 반면 HD현대중공업(3.61%)은 상승했다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 코스피가 300포인트 넘게 급락 마감한 9일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 달러/원, 코스피 지수, 서부텍사스산 원유 선물이 표시되고 있다. 이날 달러/원 환율은 전 거래일 대비 19.10원 오른 1495.50원에, 코스피 지수는 333.00포인트(5.96%) 내린 5251.87에, 코스닥 지수는 52.39포인트(4.54%) 내린 1102.28에 장을 마감했다. 2026.03.09 ryuchan0925@newspim.com

장 초반에는 코스피200 선물지수 급락으로 프로그램 매도호가 일시효력정지(사이드카)가 발동됐다. 코스피 시장에서 매도 사이드카가 발동된 것은 지난 4일 이후 3거래일 만이며, 이달 들어 세 번째다.

이경민 대신증권 연구원은 "과거 서킷브레이커 발동이나 급락 장세는 대체로 경제·금융 위기나 통화 긴축 국면에서 나타났다"며 "이번에는 중동 리스크가 직접적인 계기가 됐지만 연초 이후 이어진 코스피 상승에 따른 피로감이 함께 작용한 측면도 있다"고 분석했다.

코스닥 시장도 하락세를 보였다. 이날 코스닥 지수는 전 거래일 대비 52.39포인트(4.54%) 내린 1102.28에 거래를 마쳤다. 개인과 기관은 각각 5212억과 472억원을 사들였지만 외국인이 5459억원을 팔아치웠다.

코스닥 시가총액 상위 종목 중 에코프로(-4.12%), 에코프로비엠(-0.49%), 알테오젠(-2.68%), 레인보우로보틱스(-11.18%), 에이비엘바이오(-0.68%), 리노공업(-7.64%), 코오롱티슈진(-9.03%), 리가켐바이오(-4.97%) 등이 하락했다. 반면 삼천당제약(0.52%)과 케어젠(0.15%)은 상승했다.

코스닥 시장에서도 장중 매도 사이드카가 발동됐다. 코스닥150 선물이 전일 대비 6% 이상 하락하고 코스닥150 지수가 3% 이상 하락한 상태가 1분 이상 지속되면서 프로그램 매도호가의 효력이 5분간 정지됐다. 발동 시점 기준 프로그램 매매 순매도 규모는 약 2594억원이었다.

이날 환율 시장은 중동 리스크 확산과 유가 급등 영향으로 변동성이 확대됐다. 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 19.1원 오른 1495.5원에 마감했다.

이민혁 KB국민은행 연구원은 "원·달러 환율은 주말 강달러 압력 완화에도 불구하고 역외 거래를 감안해 상승 개장을 예상한다"며 "중동 확전 우려에 위험회피 심리가 고조되고 유가는 급등한 국면으로 인해 글로벌 증시 조정과 달러 강세 압력이 환율 상방을 자극하고 있다"고 설명했다.

증권가는 현재 금융시장 변동성이 국제 유가 흐름에 크게 영향을 받을 것으로 보고 있다. 노동길 신한투자증권 연구원은 "현재 장세의 본질은 펀더멘털 변화라기보다 리스크 프리미엄 재산정 과정에 가깝다"며 "유가와 환율, 금리 등 거시 변수의 변동성에 따라 시장 방향성이 좌우되는 흐름이 이어질 것"이라고 말했다.

한지영 키움증권 연구원은 "최근 시장 하락의 핵심 요인은 중동 리스크에 따른 유가 급등"이라며 "2022년 러시아·우크라이나 전쟁 당시에도 유가 상승세가 진정되면서 금융시장 변동성이 완화된 바 있다"고 설명했다.

다만 코스피가 단기간 급락하며 일부 리스크를 선반영했다는 분석도 나온다. 한 연구원은 "최근 코스피가 약 20% 가까이 하락하며 선행 주가수익비율(PER)도 역사적 하단 수준인 8배 안팎까지 낮아졌다"며 "중동 사태가 최악의 시나리오로 확대되지 않는다면 5000선 초반에서는 지지력이 나타날 수 있다"고 내다봤다.

nylee54@newspim.com

모텔 연쇄살인 피의자 신상 공개 [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 검찰이 강북 모텔 연쇄살인 20대 여성 피의자의 신상을 공개했다. 서울북부지검은 9일 신상정보공개심의위원회를 열고 강북 모텔 연쇄살인 사건 피의자 김소영(20) 씨 이름과 나이, 머그샷을 공개했다. 신상은 이날부터 오는 4월 8일까지 30일간 공개된다. [사진=서울북부지방검찰청] 강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영 중대범죄신상공개법에 따라 검찰은 강력범죄 등 특정중대범죄 혐의가 있는 피의자를 신상정보공개심의위원회에 회부해 신상 공개 여부를 결정할 수 있다. 김씨는 지난해 12월 중순부터 지난달 9일까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 의식을 잃게 하거나 사망에 이르게 한 혐의(살인·마약류관리법 위반 등)를 받는다. 피해자들 중 2명은 숨졌고 1명은 치료를 받고 회복한 것으로 알려졌다. 김씨는 경찰 조사에서 병원에서 처방받은 약물을 숙취해소제에 타서 들고 다녔다고 진술했다. 또 남성들에게는 모텔 등에서 의견이 충돌해 이를 건넸다고 주장했다.  그러나 경찰은 김씨가 첫 범행 이후 약물 양을 늘렸다고 진술한 점, 휴대전화 포렌식 자료 등을 볼 때 사망 가능성을 충분히 인지했던 것으로 판단하고 상해치사가 아닌 살인죄를 적용해 지난달 19일 검찰에 송치했다. 경찰은 김 씨가 피해 남성으로부터 고급 식사 등을 제공받는 등 본인 경제력으로는 불가능한 경험을 할 기회로 삼은 것으로 보고 있다. 김씨가 사이코패스에 해당한다는 결과도 나왔다. 서울 강북경찰서는 김 씨에 대한 사이코패스 진단 평가(PCL-R) 결과 사이코패스에 해당한다는 판명 결과를 검찰에 송부했다.  사이코패스 진단검사는 냉담함, 충동성, 공감 부족, 무책임 등 사이코패스 성격적 특성을 지수화해서 도출한다. 총 20문항으로 이뤄졌으며 40점 만점이다. 통상 25점 넘으면 사이코패스로 분류되는데 김씨는 기준치 이상 점수를 받았다고 알려졌다. 한편 피해자로 추정되는 남성 2명이 추가로 드러나면서 경찰은 김 씨 여죄를 수사 중이다. calebcao@newspim.com 2026-03-09 14:40
부정청약 등 혐의 이혜훈 집 압색 [서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 이재명 정부 첫 기획예산처 장관 후보자로 지명됐다가 낙마한 이혜훈 전 국회의원의 아파트 부정청약 의혹 등에 대해 경찰이 압수수색에 나섰다. 9일 경찰에 따르면 서울경찰청 금융범죄수사대는 이달 초 이혜훈 전 의원 자택 등 5곳을 압수수색했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 23일 오전 서울 여의도 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에 참석해 있다. 2026.01.23 pangbin@newspim.com 이혜훈 전 의원은 장남 혼인 신고를 미뤄 부양가족수를 늘리는 소위 '위장 미혼' 방식으로 2024년 7월 반포 래미안 원펜타스 아파트 청약에 당첨됐다는 혐의를 받는다. 이와 관련 이혜훈 전 의원은 인사청문회 과정에서 "당시 장남 부부 사이에 문제가 있었고 많은 노력을 했지만 관계가 좋지 않았다"며 자녀 동거가 불가피했다는 취지로 설명했다. 이재명 대통령은 관련 의혹이 커지자 지난 1월 25일 장관 후보자 지명을 철회했다. 그밖에 이혜훈 전 의원은 보좌진 폭언 등 갑질 의혹, 자녀 입시 '부모 찬스' 의혹 등을 받는다. 서울 방배경찰서가 고발 사건 8건을 집중 수사하다가 서울경찰청 금융범죄수사대로 넘겼다. 경찰은 압수물 분석과 관련자 조사 후 이혜훈 전 의원을 소환할 예정이다. ace@newspim.com 2026-03-09 13:22

