우리銀, 출산 불평등 해소 위해 저소득층 난임·출산 돕는다

저소득 가정의 난임 치료 및 출산 비용 지원하는 '우리아이 품다' 사업 실시

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 우리은행은 저소득층 난임·출산 가정의 현실적 어려움을 완화하고, 출산 장려를 돕기 위해 '우리아이 품다' 지원사업을 실시한다고 9일 밝혔다.

[사진= 우리은행]

이번 지원사업은 단순한 의료비 지원을 넘어, 임신과 출산 전 과정에 걸친 실효성 있는 통합 지원 체계 구축에 초점을 맞췄다. 주요 지원 항목은 난임 치료 시술비, 산후조리원 비용, 어린이 보험료, 신생아 용품 제공 등으로 구성되며, 경제적 이유로 난임 치료를 중단하거나 출산을 포기하는 일이 없도록 실질적인 지원을 적극 제공할 계획이다.

우리은행은 올해 난임·출산 가정 각 50가구, 총 100가구에 의료비와 필수 보육비를 지원하며, 매년 지원 범위를 지속적으로 확대해 더 많은 가정이 혜택을 받을 수 있도록 할 예정이다. 아울러, 복지 사각지대를 해소하고 취약계층을 위한 빈틈없는 사회적 안전망 역할도 충실히 강화해 나갈 방침이다.

황보관우 우리은행 사회공헌부 대리는 "아이를 기다리는 과정에서 겪는 경제적 부담을 줄이는 것이 중요하다"며, "이번 지원사업이 난임·출산 가정이 안정적으로 출산을 준비하고, 건강한 가정을 꾸리는 데 실질적인 도움이 되기를 바란다"고 강조했다.

