NH농협생명, GA채널 건강보험 판매역량 강화 워크샵 개최

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협생명은 GA영업채널을 대상으로 지난 5~6일 NH농협생명 세종교육원에서 건강보험 판매역량강화 워크샵을 개최했다고 9일 밝혔다.

이번 워크샵은 GA채널의 사업국장을 비롯한 지점장, 영업실장 등 60여명이 참석한 가운데 진행됐다. 특히 10일 출시 예정인 'NH올원더풀기억안심치매보험'을 중심으로 건강보험 상품 이해도를 높이기 위한 교육이 이어졌다.

참가자들은 이번 워크샵을 통해 치매 보장뿐만 아니라 간호간병 분야와 뇌혈관·심혈관 질환 등 주요 건강보험 영역에 대해 심화 교육을 받았다. NH농협생명은 이번 교육이 직원들의 건강보험 전문성을 높이고 GA시장의 건강보험 시장점유율(M/S) 확대에도 긍정적인 역할을 할 것으로 기대하고 있다.

김민자 NH농협생명 전략영업부문 부사장은 "경쟁이 치열한 GA시장에서 신상품 출시와 연계한 이번 판매역량 강화 워크샵이 고객에게 보다 합리적인 보험상품과 한층 높은 서비스를 제공하는 데 도움이 될 것"이라고 말했다.

한편 NH농협생명 GA채널은 건강보험 시장 점유율 확대를 위해 신상품 개발과 기존 상품 개정을 지속적으로 추진하며 적극적인 영업 행보를 보이고 있다.

