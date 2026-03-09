SK증권, ICICI Group 콘퍼런스 'Investor Session' 개최

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = SK증권은 인도 주요 금융그룹인 ICICI 그룹과 국내 기관투자자 및 기업의 투자 협력 방안을 논의하는 'ICICI Group Investor Session'을 개최했다고 9일 밝혔다.

행사는 이날 서울 콘래드 호텔에서 개최됐다. 행사에는 ICICI Bank와 ICICI Prudential Asset Management Company 등 ICICI 그룹 주요 계열사를 비롯한 Adani Ports & SEZ, Adani Power 등 인도 주요 기업들이 참석해, 국내 금융기관 및 기업들과 1:1 미팅 형식으로 투자 및 사업 협력 가능성을 논의했다.

Investor Session 기념사진. 한정호 SK증권 글로벌사업부 대표(왼쪽에서 다섯 번째), Santosh Pai ICICI Bank MNC 부문장(왼쪽에서 여섯 번째), Nishi Kant Singh 주한 인도대사 차석대사(왼쪽에서 일곱 번째), Abhinek Bhargava Corporate Strategy and IR 부문장(왼쪽에서 여덟 번째), Jaideep Goswami ICICI Securities Equity 부문장(앞줄 오른쪽에서 세 번째). [사진=SK증권]

ICICI 그룹은 은행, 자산운용, 증권 등 전 분야에 걸쳐 금융 서비스를 제공하는 인도의 대표 금융그룹이다. 인도 내 금융시장 확대와 글로벌 투자 협력 강화를 위해 한국을 포함한 주요국 금융시장과의 교류를 확대하고 있다.

이번 세션에서는 ▲인도 금융시장 및 주요 산업 투자 기회 공유 ▲인도 기업 및 프로젝트에 대한 국내 기관투자자 참여 가능성 ▲인도 기업과 한국 기업 간 전략적 협력 및 공동 투자 기회 ▲향후 금융 협력 및 투자 네트워크 확대 방안 등에 대한 논의가 이뤄졌다.

한정호 SK증권 글로벌사업부 대표는 "이번 Investor Session은 인도 대표 금융기관 및 기업들과 국내 투자기관을 연결하는 자리였다"며 "앞으로도 글로벌 금융기관 및 해외 기업과의 협력을 확대해 국내 투자자들에게 인도 현지 IPO 주선을 포함한 다양한 해외 투자 기회를 제공하고 양국 간 금융 협력 확대에 기여하겠다"고 말했다.

SK증권 글로벌사업본부는 향후에도 글로벌 금융기관 및 기업들과의 네트워크를 기반으로 해외 투자 기회를 발굴하고, 국내 기관투자자와 해외 투자 대상 간 연결을 강화하는 다양한 프로그램을 지속적으로 추진할 계획이다.

