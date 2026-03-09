SK증권, ICICI Group 콘퍼런스 'Investor Session' 개최

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = SK증권은 인도 주요 금융그룹인 ICICI 그룹과 국내 기관투자자 및 기업의 투자 협력 방안을 논의하는 'ICICI Group Investor Session'을 개최했다고 9일 밝혔다.
행사는 이날 서울 콘래드 호텔에서 개최됐다. 행사에는 ICICI Bank와 ICICI Prudential Asset Management Company 등 ICICI 그룹 주요 계열사를 비롯한 Adani Ports & SEZ, Adani Power 등 인도 주요 기업들이 참석해, 국내 금융기관 및 기업들과 1:1 미팅 형식으로 투자 및 사업 협력 가능성을 논의했다.
ICICI 그룹은 은행, 자산운용, 증권 등 전 분야에 걸쳐 금융 서비스를 제공하는 인도의 대표 금융그룹이다. 인도 내 금융시장 확대와 글로벌 투자 협력 강화를 위해 한국을 포함한 주요국 금융시장과의 교류를 확대하고 있다.
이번 세션에서는 ▲인도 금융시장 및 주요 산업 투자 기회 공유 ▲인도 기업 및 프로젝트에 대한 국내 기관투자자 참여 가능성 ▲인도 기업과 한국 기업 간 전략적 협력 및 공동 투자 기회 ▲향후 금융 협력 및 투자 네트워크 확대 방안 등에 대한 논의가 이뤄졌다.
한정호 SK증권 글로벌사업부 대표는 "이번 Investor Session은 인도 대표 금융기관 및 기업들과 국내 투자기관을 연결하는 자리였다"며 "앞으로도 글로벌 금융기관 및 해외 기업과의 협력을 확대해 국내 투자자들에게 인도 현지 IPO 주선을 포함한 다양한 해외 투자 기회를 제공하고 양국 간 금융 협력 확대에 기여하겠다"고 말했다.
SK증권 글로벌사업본부는 향후에도 글로벌 금융기관 및 기업들과의 네트워크를 기반으로 해외 투자 기회를 발굴하고, 국내 기관투자자와 해외 투자 대상 간 연결을 강화하는 다양한 프로그램을 지속적으로 추진할 계획이다.
