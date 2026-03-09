KB라이프, 2026년 채용연계형 인턴 모집...20일까지 접수

8주간 인턴 프로그램 진행...최종 심사 거쳐 정규직 채용

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB라이프는 신입사원 채용을 위한 2026년 채용연계형 인턴을 공개 모집한다고 9일 밝혔다.

이번 채용은 ▲영업·영업지원 직군 ▲경영일반·고객 직군 ▲상품·계리·리스크관리 직군 ▲IT 직군 등 4개 분야에서 진행되며, 지원자는 1개의 직군만 선택해 지원할 수 있다. 모집 분야 관련 자격증 소지자를 우대하며, 선발된 인턴은 8주간의 실무 중심 인턴십 프로그램을 거친 뒤 정규직 전환 심사를 통해 최종 채용될 예정이다.

특히 영업·영업지원 직군의 경우 정규직 전환 후 별도의 육성 프로그램을 통해 영업관리자로 성장할 수 있도록 지원하며 수도권 및 지방 영업 조직에 배치될 수 있다.

지원 자격은 국내외 4년제 대학교 졸업자 또는 2026년 8월 졸업 예정자로 합격 후 바로 입사가 가능해야 한다. 또한 해외여행 및 건강상 결격사유가 없어야 하며, 국가등록 장애인과 국가보훈대상자는 관련법령 및 내부규정에 따라 우대한다.

지원서는 KB라이프 채용 홈페이지를 통해 20일까지 온라인으로 접수할 수 있으며 채용 관련 세부사항도 홈페이지에서 확인할 수 있다.

채용 절차는 서류 전형, 온라인 인적성 검사, 최종 면접 등을 거쳐 합격자를 선발한다. 단 IT 직군 지원자는 서류 전형 합격 후 코딩 테스트가 추가로 실시된다. 최종 선발된 지원자는 4월 27일부터 6월 19일까지 약 8주간 인턴십 프로그램에 참여하게 되며, 인턴십 종료 후 내부 심사를 거쳐 정규직으로 전환 채용된다.

KB라이프 관계자는 "이번 채용연계형 인턴 프로그램은 청년 인재들이 실무 경험을 통해 금융 산업에 대한 이해를 넓히고 전문성을 키울 수 있는 기회가 될 것"이라며 "열정과 성장 가능성을 지닌 인재들과 함께 KB라이프의 미래 성장을 만들어가겠다"고 말했다.

한편 KB라이프는 지원자들이 직무와 조직을 보다 쉽게 이해할 수 있도록 온라인 직무 소개 콘텐츠도 제공할 예정이다. KB라이프 유튜브 채널에서는 현직자들이 직접 참여하는 직무 인터뷰 영상을 통해 다양한 부서의 업무 경험과 직무 정보를 소개한다.

