풀무원, 美 '자연식품박람회' 참가...두부·김치 메인 테마부스 운영

하반기 美 전역서 선보일 '두유면'과 '아시안 누들' 신제품도 선봬

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 풀무원은 미국 캘리포니아주 애너하임에서 지난 4일부터 6일(현지시간)까지 열린 '2026 자연식품박람회(Natural Products Expo West 2026)'에 참가하고 두부, 김치 등 정통 K푸드와 두유면 등 혁신 제품을 선보여 이목을 집중시켰다고 8일 밝혔다.

풀무원은 지난 2003년부터 이 박람회에 참가해 세계 최고의 두부 기업으로서 두부는 물론, 식물성 대체육과 식물성 만두, 볶음밥 등 식물성 지향 간편식 제품들을 현지 바이어와 소비자들에게 알려 왔다. 올해 부스에서는 두부, 김치 등 정통성을 갖춘 K푸드를 메인으로 내세웠다.

지난 4~6일(현지시간) 미국 현지에서 열린'2026 자연식품박람회' 풀무원 부스를 찾은 관람객들이 K푸드를 시식하고 있다. [사진=풀무원 제공] nrd@newspim.com

이는 풀무원이 두부 분야에서 세계 최대 규모의 브랜드로서 글로벌 넘버 원(No.1) 식물성 지향 식품 기업으로 나아가고 있음을 강조하고, 김치를 통해 한국 전통 방식을 살린 정통성을 보여주겠다는 전략이다. 또한 올해 초 미국 정부의 새로운 식단 가이드라인에 두부와 김치가 언급된 이후 집중 조명을 받고 있는 점도 적극 반영했다.

이번 풀무원 부스에는 스타 셰프 에드워드 리도 특별히 함께해 열띤 호응을 얻었다. 에드워드 리는 미국에서 꾸준히 한식을 알리며 풀무원과도 협업을 이어오고 있다. 그는 두유면을 김치와 함께 버무린 '김치 비빔 두유면'과 연두부를 활용한 '김치 두부 샥슈카'의 특별한 레시피를 공개하고, 풀무원 부스 관람객을 대상으로 사인회도 진행했다.

뿐만 아니라 풀무원은 올 하반기 출시될 신제품을 전시하며 혁신 제품 경쟁력을 선보였다. 대표적으로 '두유면'은 글루텐 프리에 칼로리 부담 없이 고식이섬유, 고칼슘으로 영양을 챙긴 제품으로, 면을 헹구거나 삶을 필요 없이 간편 조리가 가능해 이번 박람회에서도 큰 주목을 받았다.

풀무원 미국 매출의 상당 부분을 차지하는 아시안 누들 카테고리의 신제품 '야키소바'를 비롯해, 식물성 중심의 간편한 한 끼를 제안하는 '마늘&허브랩(Garlic & Herb Wraps)'도 함께 선보였다. 이번 박람회에서 선보인 혁신 제품들은 하반기 중 대형 슈퍼 체인과 클럽 등에 출시될 예정으로, 풀무원은 미국 제품 포트폴리오 다변화 성공 가능성을 확인했다.

기존 제품 중에는 풀무원 미국법인의 식물성 지향 식품 브랜드 '플랜트스파이어드(Plantspired)'의 식물성 만두와 연두부 등 현지 소비자에게 익숙한 제품도 함께 선보이며 이목을 끌었다.

팬데믹 이후로 건강하고 지속가능한 식품이 글로벌 식품 트렌드로 자리 잡으며 미국에서도 더 건강한 식물성 단백질을 섭취하고자 하는 소비자 수요가 증가했다. 특히 두부의 인기가 치솟으며, 풀무원 미국법인의 두부 사업 역시 지난해 연매출 2242억 원으로 전년 대비 12.2% 신장하며 역대 최고치를 경신하기도 했다.

풀무원은 1분기 중 동부 에이어 두부공장의 생산라인 증설을 완료해 늘어난 현지 수요를 충족시키고 계속해서 두부 사업 규모를 지속 확대할 계획이다.

김석원 풀무원USA 마케팅본부장은 "미국 정부의 식단 가이드라인 변화로 양질의 식물성 단백질 '두부', 대표 발효식품 '김치'와 같은 전통적이고 건강한 식품에 대한 현지의 관심과 수요가 더욱 늘고 있다"며 "이를 계기로 당사는 신선한 원료와 한국의 식문화를 결합한 혁신 제품으로 글로벌 시장에서도 건강하고 지속가능한 K푸드 식단을 더욱 효과적으로 제안해 나갈 것"이라고 말했다.

