LG전자, 장애인·시니어 참여 커뮤니티 '볼드 무브' 시즌 2 시작

시즌 1 아이디어 200건 제품 개선으로 반영…참여 규모 4배 확대

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG전자가 장애인과 시니어, 비장애인 고객이 함께 참여하는 접근성 개선 커뮤니티 '볼드 무브(Bold Move)' 시즌 2를 운영한다고 31일 밝혔다.

볼드 무브는 고객이 가전제품과 서비스 사용 중 느낀 불편사항을 공유하고 개선 아이디어를 발굴하는 프로젝트다. 2024년 시작됐으며 '용기 있게 실행하다'는 의미를 담고 있다.

LG전자가 접근성 개선 아이디어를 발굴하기 위한 고객 참여형 커뮤니티 '볼드 무브(Bold Move)' 시즌 2를 운영한다. 이번 시즌 2는 기존 장애인 고객 중심에서 시니어와 비장애인 고객까지 참여 대상을 확대했다. [사진=LG전자]

이번 시즌 2에서 LG전자는 참여 대상을 기존 장애인 고객 중심에서 시니어와 비장애인 고객까지 확대했다. 운영 규모도 시즌 1의 약 10명에서 40여 명으로 늘렸다. 참가자들은 워크숍을 통해 접근성 문제 탐색, 개선 아이디어 도출, 제품 기능 제안 등을 단계적으로 진행한다. 상품기획자와 개발자 등 임직원도 자발적으로 참여해 고객의 목소리를 직접 듣고 제안된 아이디어의 제품 반영 가능성을 검토한다.

시즌 1에서 도출된 200여 건의 접근성 개선 아이디어는 실제 제품과 서비스 개선으로 이어졌다. 저시력자 고객을 위해 정수기 버튼의 실리콘 커버 각인을 점자에서 아이콘으로 변경한 것이 대표 사례다. 냉수·정수·온수를 아이콘으로 구분하는 것이 더 직관적이라는 고객 의견을 반영한 결과다.

장애인·시니어 고객이 가전을 보다 손쉽게 사용할 수 있도록 돕는 보조 액세서리 'LG 컴포트 키트'를 체험하고 있는 모습. [사진=LG전자]

LG전자는 다음달 출시 예정인 'LG 컴포트 키트' 신제품 '이지캡'의 사용성도 볼드 무브를 통해 검증한다. 이지캡은 김치냉장고 사용 시 무거운 김치통을 꺼내기 어려워하는 고객의 불편을 줄이기 위해 개발한 액세서리로, 김치통을 냉장고 밖으로 꺼내지 않고도 뚜껑에 장착된 이지캡을 열어 김치를 덜 수 있다.

LG전자는 접근성·다양성·포용성에 대한 브랜드 철학과 고객 참여 사례를 소개하는 '볼드 무브 매거진'도 제작·발행한다. 올해는 시니어를 주요 키워드로 삼아 누구나 편리하게 제품을 사용할 수 있는 포용적 디자인의 가치를 조명할 예정이다.

LG전자는 장애인과 전문가로 구성된 '접근성 자문단'을 운영 중이며, 수어 상담 서비스, 촉각 스티커 배포, 가전학교 쉬운 글 도서 발행 등을 통해 제품과 서비스 전반의 접근성을 높이고 있다. 이 같은 노력은 최근 미국 경제전문지 포브스가 선정한 '글로벌 200대 접근성 혁신 기업(Forbes Accessibility 200)'에 포함되며 국제적으로도 인정받았다.

kji01@newspim.com