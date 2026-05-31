장하준·장하석 교수 부친 장재식 前 산자부 장관 별세...향년 91세

AI 핵심 요약beta
- 장재식 전 산업자원부 장관이 28일 별세했다
- 고인은 국세청 차장·주택은행장·3선 의원을 지냈다
- 장하준·장하석 교수의 부친으로 독립운동가 가문 출신이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 김대중 정부 당시 산업자원부(산자부) 장관을 지낸 3선 의원 출신 장재식씨가 별세했다. 향년 91세.
31일 유족에 따르면 장 전 장관은 지난 28일 오전 11시 50분 세상을 떠났다.
고인은 광주에서 태어나 광주고, 서울대 법대를 나온 뒤 1956년 고등고시 행정과(7회)를 거쳐 국세청 공무원으로 일했다.
이후 1973년 국세청 차장, 1979년 한국주택은행장, 1985∼1995년 서울대 법대 강사를 거쳐 1992년 14대 국회에서 민주당 전국구 의원으로 정계에 입문했다. 15·16대 총선에서는 서울 서대문을 지역구에서 연거푸 당선돼 3선 의원을 지냈다.
김대중 정부 시절인 2001년부터 2002년까지 산업자원부 장관을 맡았으며, 정치 활동 기간 자민련과 새천년민주당 등에서 활동했다. 고인은 새정치국민회의 소속 의원이던 외환위기 1년 전인 1996년 10월 재정경제원과 한국은행에 대한 국정감사에서 환율과 수출, 외채화의 상관관계를 설명하며 외환위기가 올 수 있다고 경고했다.
장남은 경제학자인 장하준 런던대 교수, 차남은 과학철학자 장하석 케임브리지대 석좌교수다. 장하진 전 여성가족부 장관, 장하성 전 청와대 정책실장, 장하원 하나금융경영연구소장 등이 조카들이다.
고인의 집안은 큰아버지인 장병준 선생(대한민국 임시정부 외무부장)과 부친 장병상 선생, 작은아버지인 장홍염 선생(광복군 전남지구대 참모장·제헌 국회의원) 등이 항일 독립운동에 참여한 호남의 대표적인 독립운동가 가문으로 알려져 있다.
빈소는 신촌세브란스병원 장례식장 특1호실에 마련됐으며 발인은 6월 2일 오전 8시다.
nylee54@newspim.com