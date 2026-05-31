AI·스마트공장 항목 첫 반영...경제총조사 내달 1일부터 시작

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전국 사업체 대상 6월 1일~7월 22일 시행

753만개 중 334만개 현장조사...응답 부담 완화

온라인 조사 우선 실시...12일부터 방문 면접 병행

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 인공지능(AI) 활용과 로봇, 스마트공장, 무인매장 현황 등 산업생태계 변화를 반영한 경제총조사가 6월 시행된다.

국가데이터처는 다음달 1일부터 7월 22일까지 전국 사업체를 대상으로 '2025년 기준 경제총조사'를 시행한다고 29일 밝혔다.

대전정부청사 전경 [사진=뉴스핌DB]

경제총조사는 우리나라 산업 전반의 고용·생산·경영 실태를 종합적으로 파악하는 국가 기본통계다. 조사 결과는 정부의 경제정책 수립과 지역 산업 육성, 소상공인 지원, 미래산업 전략 마련 등을 위한 기초 자료로 활용된다.

올해 조사에는 AI 활용, 로봇 활용, 스마트공장 운영, 무인매장 현황 등 급변하는 산업생태계 변화를 보여주는 항목이 처음 반영된다.

특히 데이터처는 이번 조사에서 행정 자료 활용을 확대해 응답 부담을 줄였다고 밝혔다. 전체 약 753만개 사업체 중 44.4%인 약 334만개 사업체만 현장 방문조사를 실시하고 나머지는 행정 자료 등을 활용한다는 방침이다.

조사 정확도를 높이기 위해 조사 전반에 AI 기술도 도입한다. 산업분류 내용 검토에 AI를 활용하고 콜센터는 보이스봇과 챗봇 등을 활용한 24시간 상담을 운영한다.

온라인 조사는 6월 1일부터 30일까지 진행된다. 사업체는 경제총조사 홈페이지에서 PC나 모바일로 조사에 참여할 수 있다. 참여에 필요한 참여 번호와 접속 번호는 국가데이터처가 발송한 조사 안내 공문이나 시군구 상황실, 콜센터에서 확인할 수 있다.

조사원 방문 면접조사는 6월 12일부터 7월 22일까지 진행된다. 약 1만2000여명의 조사요원이 사업체를 직접 방문한다. 응답 사업체는 콜센터나 경제총조사 홈페이지를 통해 조사원 방문 시간을 예약할 수 있다.

조사요원은 사업체 방문 시 국가데이터처와 각 지방정부가 발급한 조사요원증을 소지함으로 사업체가 조사요원증을 확인한 뒤 조사에 응답해야 한다.

안형준 국가데이터처장은 "경제총조사 결과로 AI 확산과 플랫폼 경제 성장 등 빠르게 변하는 산업현장을 정확히 파악하고 국민 맞춤형 정책 지원을 할 것"이라고 말했다.

그러면서 "사업체가 성실히 응답해야 정확한 통계가 작성될 수 있다"며 "현장 대상 사업체는 경제총조사에 적극적으로 참여해 달라"고 덧붙였다.

한편 이번 2025년 기준 경제총조사는 오는 12월 잠정 결과가 공표되며 확정 결과는 다음해 6월 발표될 예정이다.

jongwon3454@newspim.com