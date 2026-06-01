李대통령, 내일 아프리카 장관급 방한 인사들 접견…한-아프리카 간 협력 논의

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 2일 방한한 아프리카 장관급 인사들과 접견을 갖고 한-아프리카 간 협력 증진 방안을 논의한다.

강유정 청와대 수석대변인은 이 대통령이 한-아프리카 외교장관회의 참석 차 아프리카 각국에서 방한한 장관급 인사들을 2일 오후 3시 청와대에서 접견한다고 1일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 조현 외교부 장관과 사무엘 오쿠제토 아블라콰 가나 외교부 장관이 1일 오전 서울 중구 롯데호텔에서 열린 2026 한-아프리카 외교장관회의에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 2026.06.01 mironj19@newspim.com

이번 접견에는 아프리카 국가와 아프리카 연합(AU) 등 지역 국제기구에서 20여 명의 장관급 인사들이 참석한다.

강 수석대변인은 "이 대통령은 아프리카 외교장관 단체를 접견하고 참석인사들과 한-아프리카 간의 협력 증진 방향에 대한 의견을 교환할 예정"이라고 설명했다.

한-아프리카 외교장관회의는 지난달 31일부터 오는 2일까지 서울에서 열린다. 이번 회의는 한국 정부가 아프리카 54개국과 4개 지역기구를 초청해 단독으로 개최하는 첫 외교장관회의다.

외교부는 "한-아프리카 공동번영을 위한 실질협력 강화 방안과 공급망 위기 등 글로벌 도전에 대한 공동 대응을 위한 연대 방안에 대해 폭넓게 논의할 예정"이라고 설명했다.

조현 외교부 장관은 이번 회의 계기에 참석하는 외교장관 전원과 개별 양자회담을 갖고 한국기업 진출, 공급망 위기 대응, 재외국민보호 등 제반 현안을 논의하고, 양국 관계 증진 방안을 모색할 예정이다.

the13ook@newspim.com