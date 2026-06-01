LIG D&A, AI 기반 무인수상정 지능형 지휘통제 실증 시연

AI 핵심 요약beta
- LIG D&A가 5월 27일 해양대서 USV 시연회를 열었다.
- AI 기반 지능형 지휘통제와 하이브리드 시뮬레이션을 선보였다.
- 해검3·해검5·해검S 2대 등 4척을 실해역에 투입했다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = LIG 디펜스&에어로스페이스(LIG Defense&Aerospace, 이하 LIG D&A)는 지난 달 27일 한국해양대학교에서 '무인수상정(USV) 지능형 지휘통제 실증 시연회'를 개최하고, 미래 전장의 핵심 경쟁력인 '속도'와 '통합'을 구현한 인공지능(AI) 기반 다목적 무인체계 기술력을 선보였다고 1일 밝혔다.
이번 프로젝트의 핵심은 실제 해상 자산과 정밀 시뮬레이터를 위성통신으로 실시간 연동한 '하이브리드 시뮬레이션' 환경 구축이다. 한국해양대 인근 해역에는 LIG D&A의 대표 무인수상정 해검3, 해검5와 함께 3D 프린팅 기반 소형 다목적 무인수상정 '해검S' 2대 등 총 4척의 실체계가 투입됐다.
LIG D&A 이승영 기술혁신본부장(CTO)은 "단순히 우수한 무인 플랫폼을 보유하는 것을 넘어, 이들을 하나로 통합하고 AI를 통해 전장 상황을 실시간으로 지휘·통제하는 것이 진정한 미래 국방의 경쟁력"이라며 "이번 시연은 비전을 현실로 증명한 첫걸음이며, 앞으로 연동 플랫폼을 지속 확장하고 조기 제품화를 추진해 글로벌 패키지 솔루션 수출까지 달성하겠다"고 말했다.
tack@newspim.com