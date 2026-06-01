대전·세종·충남 낮 최고 31도 '초여름 더위'…선거일도 덥다

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전·세종·충남 지역에 초여름 더위가 이어지면서 낮 기온과 체감온도가 30도 안팎까지 오를 전망이다. 6·3 지방선거 본투표일인 3일에도 낮 최고기온이 31도까지 오르는 곳이 있겠다.

1일 대전지방기상청에 따르면 3일까지 대전·세종·충남 지역 기온은 평년보다 높겠으며 낮 기온과 최고체감온도가 30도 안팎까지 올라 덥겠다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 초여름 날씨를 보인 25일 오후 서울 종로구 광화문광장 분수대에서 어린이들이 물놀이를 하며 더위를 식히고 있다. 2026.05.25 gdlee@newspim.com

1일 낮 최고기온은 대전 30도, 세종 30도, 홍성 30도 등 29~30도로 예상된다. 2일에는 대전 31도, 세종 30도, 홍성 30도까지 오르겠고, 본투표일인 3일에도 대전과 세종이 31도, 홍성 29도를 기록할 전망이다.

기상청은 폭염영향예보를 발표하고 온열질환 예방에 각별한 주의를 당부했다.

하늘은 1일 구름이 많겠고 2일은 차차 맑아지겠다. 선거날인 3일은 구름이 많다가 점차 흐려질 전망이다.

4일 오후에는 충남 내륙을 중심으로 소나기가 내리는 곳이 있겠으며 돌풍과 천둥·번개를 동반할 가능성이 있어 시설물 관리와 안전사고에 주의가 필요하다.

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