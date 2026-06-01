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KOTRA, 청년 글로벌 취업 확대 나선다...360개 기업과 연결

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  • KOTRA가 1일 서울 코엑스서 GTF를 열었다.
  • 총 360개 기업이 참가해 청년 채용을 지원했다.
  • AI 취업관·잡콘서트로 맞춤형 취업 전략을 제시했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

외투기업·해외기업 등 360개사 참여
첨단기술관서 AI 분야 취업전략 공유
외국인 유학생 국내기업 채용도 지원

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 대한무역투자진흥공사(사장 강경성)가 총 360개 기업이 참가하는 국내 최대 규모 글로벌 채용 박람회를 열고 청년들의 취업 기회 확대에 나섰다.

KOTRA는 '2026 글로벌 탤런트 페어(Global Talent Fair·GTF)'가 서울 코엑스에서 개막해 이틀간 진행된다고 1일 밝혔다.

이번 박람회는 외국인투자기업 취업, 해외취업, 외국인 유학생 국내 취업을 통합 지원하는 국내 최대 규모 채용 행사다.

올해는 외국인투자기업 137개사, 해외기업 121개사, 외국인 유학생 채용기업 100개사 등 총 360개 기업이 참가했다. 행사에는 약 1만8000명의 구직자가 찾을 것으로 예상된다.

◆ AI 기술기업 취업 지원 확대…첨단기술관 운영

올해 박람회의 핵심 화두는 인공지능(AI) 분야 취업이다.

행사장에는 반도체, 이차전지, 디스플레이, 미래차, 바이오, AI 분야 기업 86개사가 참여하는 첨단기술관(Tech Zone)이 마련됐다. 글로벌 AI 외투기업 인사담당자들은 취업 준비생들을 대상으로 AI 산업 채용 동향과 취업 전략을 소개했다.

또 앰코테크놀로지코리아, 아우모비오코리아 등 비수도권 글로벌 외투기업도 참가해 지역 인재 채용에 나섰다.

[AI 일러스트=김하영 기자] 2026.06.01 gkdud9387@newspim.com

박람회장 내 'AI 취업도우미부스'에서는 구직자의 역량과 적합 직무를 AI로 분석해 맞춤형 기업을 추천하는 서비스를 제공한다. 외국인 유학생을 대상으로는 AI 기반 비즈니스 한국어 역량 진단 체험 프로그램도 운영된다.

이와 함께 한국산업인력공단과 협력해 해외 근무 경험을 보유한 유턴 인재를 대상으로 취업 컨설팅을 제공하고, 유턴 인재 및 전역장병 우대 채용 기업 정보도 공유한다.

국내복귀기업인 한국콜마는 외국인 유학생 채용관에 참가해 글로벌 인재 확보에 나섰다.

◆ 글로벌 기업 현직자가 전하는 취업 전략

행사 기간 동안 글로벌 기업 전·현직자와 채용 담당자가 직접 참여하는 잡(JOB) 콘서트도 열린다.

외국인투자기업 세션에서는 글로벌 바이오·제약 산업 취업 전략과 글로벌 기업 커뮤니케이션 역량 등을 소개한다. 해외취업 세션에서는 해외 취업 성공 사례와 지역별 취업 전략이 공유된다.

외국인 유학생 세션에서는 취업 선배와의 대화, 기업 채용설명회, 비자 제도 안내 등이 진행된다.

[서울=뉴스핌]김정관 산업통상부 장관이 27일 오전 세종시 전의면에 소재한 올해 1호 국내복귀 기업으로 선정된 화장품 제조기업 한국콜마를 방문하여 KOTRA, 한국산업단지공단, 한화엔진, 심텍을 비롯한 유턴기업 및 관련 유관기관 대표 등 관계자가 참석한 가운데 열린 '국내복귀기업 투자촉진전략 간담회'에 앞서 윤상현 콜마홀딩스 부회장에게 지원대상 국내복귀기업 선정확인서 전달 후 기념 촬영을 하고 있다.[사진=산업통상부 ] 2026.04.27 photo@newspim.com

글로벌 산업기업 아트라스콥코 그룹은 올해 처음으로 8개 계열사가 공동 참가했다. 아트라스콥코코리아와 씨피툴스코리아는 지난해 글로벌 탤런트 페어를 통해 직원 2명을 채용한 바 있다.

아트라스콥코 그룹 관계자는 "GTF는 인재 채용과 기업 홍보를 동시에 진행할 수 있는 기회"라며 "현장 채용부스 운영뿐 아니라 온라인 플랫폼을 통한 사전 면접 매칭과 기업별 채용설명회도 큰 도움이 됐다"고 말했다.

강경성 KOTRA 사장은 "글로벌 탤런트 페어는 국경 없는 글로벌 비즈니스 무대에서 우리 청년들이 좋은 일자리를 찾고 꿈을 펼칠 수 있는 자리"라며 "청년에게 최고의 일자리를 찾을 기회를 제공할 수 있도록 관계기관과 협력해 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

gkdud9387@newspim.com

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삼성전자, 車 메모리 첫 '세계 1위' [서울=뉴스핌] 이나영 기자= 삼성전자가 세계 차량용 메모리 반도체 시장에서 미국 마이크론을 제치고 사상 처음으로 세계 1위에 올랐다. 31일 시장 조사업체 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌 모빌리티에 따르면 삼성전자의 지난해 차량용 메모리 시장 점유율은 40%로 전년(35%) 대비 5%포인트(P) 올라 1위를 차지했다. 기존 1위였던 마이크론은 같은 기간 점유율이 40%에서 36%로 하락하며 2위로 밀려났다. 서울 서초구 삼성전자 사옥 전경 [사진=뉴스핌DB] 차량용 메모리 시장은 자동차의 전장화와 소프트웨어 중심 차량(SDV) 확산에 힘입어 빠르게 성장하고 있다. 자율주행 기능과 고사양 인포테인먼트 시스템 탑재가 늘면서 대용량 데이터 처리와 높은 안정성을 갖춘 메모리 반도체 수요도 증가하는 추세다. 삼성전자는 지난 2015년 저전력 D램(LPDDR)과 유니버설 플래시스토리지(UFS)를 앞세워 차량용 반도체 시장에 본격 진출했다. 이후 차량용 SSD와 그래픽 D램(GDDR) 등으로 제품군을 확대하며 사업 영역을 넓혀왔다. 제품 포트폴리오 확장을 바탕으로 삼성전자는 2020년부터 지난해까지 차량용 메모리 사업에서 연평균 40% 이상의 매출 성장률을 기록한 것으로 알려졌다. 한편 S&P 글로벌 모빌리티는 글로벌 차량용 반도체 시장 규모가 2025년 약 900억달러(약 136조원)에서 2031년 1390억달러(약 209조원)로 성장할 것으로 전망했다. nylee54@newspim.com 2026-05-31 12:46
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외환 거래 '24시간'으로 확대 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 오는 7월 6일부터 서울 외환시장의 외환 거래시간이 평일 24시간 무중단 방식으로 연장된다. 이에 따라 주말과 새해 첫날을 제외하면 국내 공휴일에도 거래가 가능해진다. 서울외환시장운영협의회(외시협)는 29일 총회를 개최하고 이 같은 내용의 '서울 외환시장 행동규범' 개정안을 의결했다. 이번 개정으로 중개회사를 통한 원·달러 외환거래 시간은 기존 '오전 9시~익일 오전 2시'에서 주중 내내 24시간 문을 여는 방식으로 바뀐다. 뉴욕 서머타임(DST) 기간에는 월요일 오전 6시부터 토요일 오전 6시까지, 그 외 기간에는 월요일 오전 7시부터 토요일 오전 7시까지 시장이 상시 가동된다. 다만 원화와 이종통화 간 거래시간은 현행대로 오전 9시부터 오후 3시 30분까지 유지된다. 한국은행 현판. [사진=뉴스핌DB] 외환시장 개방 확대로 시차가 다른 외국인 투자자는 물론, 미국 주식 등에 투자하는 국내 투자자와 수출입 기업들의 환전 편의가 높아지고 거래 비용도 줄어들 것으로 전망된다. 매년 첫 영업일은 오전 9시에 개장하며 마지막 영업일은 24시에 폐장한다. 공휴일이나 야간 거래는 허용되지만 실제 거래 대금이 오가는 결제 업무는 기존처럼 은행 영업일에 처리된다. 글로벌 시장 관행에 따라 은행 비영업일에는 자금 이체가 불가능해 가장 가까운 다음 은행 영업일로 결제가 순연된다. 24시간 개장에 맞춰 환율 공시 체계도 일부 조정된다. 현물환중개회사는 오전 6시부터 익일 오전 6시까지 매시 정각마다 시간가중평균환율(TWAP)을 산출해 시장에 제공할 예정이다. ▲시가 ▲고가 ▲저가 ▲환율 역시 같은 기준에 따라 공표된다. 다만 시장의 혼선을 최소화하기 위해 기업 재무제표나 세무 기준 등에 활용되는 '서울 오후 3시 30분 종가 환율'과 매매기준율(MAR)은 당분간 현행 기준을 따르기로 했다. 외환당국도 공식 통계와 보도자료 작성 시 기존 종가 환율을 계속 활용할 방침이다. 외시협은 향후 매매기준율 산정 방식도 글로벌 관행에 맞춰 거래량 가중평균 방식(MAR)에서 시간가중평균환율(TWAP) 방식으로 변경하는 방안을 논의했다. 시장 참가자들의 적응 기간을 고려해 외국환거래규정 개정 이후 1년의 유예기간을 두는 방안도 검토됐다. 외환당국은 이번 총회에서 수렴된 시장 참가자 의견을 바탕으로 오는 6월 중 매매기준율 변경 등을 포함한 외국환거래규정 개정을 추진할 계획이다. eoyn2@newspim.com 2026-05-31 12:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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