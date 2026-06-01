KOTRA, 청년 글로벌 취업 확대 나선다...360개 기업과 연결

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외투기업·해외기업 등 360개사 참여

첨단기술관서 AI 분야 취업전략 공유

외국인 유학생 국내기업 채용도 지원

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 대한무역투자진흥공사(사장 강경성)가 총 360개 기업이 참가하는 국내 최대 규모 글로벌 채용 박람회를 열고 청년들의 취업 기회 확대에 나섰다.

KOTRA는 '2026 글로벌 탤런트 페어(Global Talent Fair·GTF)'가 서울 코엑스에서 개막해 이틀간 진행된다고 1일 밝혔다.

이번 박람회는 외국인투자기업 취업, 해외취업, 외국인 유학생 국내 취업을 통합 지원하는 국내 최대 규모 채용 행사다.

올해는 외국인투자기업 137개사, 해외기업 121개사, 외국인 유학생 채용기업 100개사 등 총 360개 기업이 참가했다. 행사에는 약 1만8000명의 구직자가 찾을 것으로 예상된다.

◆ AI 기술기업 취업 지원 확대…첨단기술관 운영

올해 박람회의 핵심 화두는 인공지능(AI) 분야 취업이다.

행사장에는 반도체, 이차전지, 디스플레이, 미래차, 바이오, AI 분야 기업 86개사가 참여하는 첨단기술관(Tech Zone)이 마련됐다. 글로벌 AI 외투기업 인사담당자들은 취업 준비생들을 대상으로 AI 산업 채용 동향과 취업 전략을 소개했다.

또 앰코테크놀로지코리아, 아우모비오코리아 등 비수도권 글로벌 외투기업도 참가해 지역 인재 채용에 나섰다.

[AI 일러스트=김하영 기자] 2026.06.01 gkdud9387@newspim.com

박람회장 내 'AI 취업도우미부스'에서는 구직자의 역량과 적합 직무를 AI로 분석해 맞춤형 기업을 추천하는 서비스를 제공한다. 외국인 유학생을 대상으로는 AI 기반 비즈니스 한국어 역량 진단 체험 프로그램도 운영된다.

이와 함께 한국산업인력공단과 협력해 해외 근무 경험을 보유한 유턴 인재를 대상으로 취업 컨설팅을 제공하고, 유턴 인재 및 전역장병 우대 채용 기업 정보도 공유한다.

국내복귀기업인 한국콜마는 외국인 유학생 채용관에 참가해 글로벌 인재 확보에 나섰다.

◆ 글로벌 기업 현직자가 전하는 취업 전략

행사 기간 동안 글로벌 기업 전·현직자와 채용 담당자가 직접 참여하는 잡(JOB) 콘서트도 열린다.

외국인투자기업 세션에서는 글로벌 바이오·제약 산업 취업 전략과 글로벌 기업 커뮤니케이션 역량 등을 소개한다. 해외취업 세션에서는 해외 취업 성공 사례와 지역별 취업 전략이 공유된다.

외국인 유학생 세션에서는 취업 선배와의 대화, 기업 채용설명회, 비자 제도 안내 등이 진행된다.

[서울=뉴스핌]김정관 산업통상부 장관이 27일 오전 세종시 전의면에 소재한 올해 1호 국내복귀 기업으로 선정된 화장품 제조기업 한국콜마를 방문하여 KOTRA, 한국산업단지공단, 한화엔진, 심텍을 비롯한 유턴기업 및 관련 유관기관 대표 등 관계자가 참석한 가운데 열린 '국내복귀기업 투자촉진전략 간담회'에 앞서 윤상현 콜마홀딩스 부회장에게 지원대상 국내복귀기업 선정확인서 전달 후 기념 촬영을 하고 있다.[사진=산업통상부 ] 2026.04.27 photo@newspim.com

글로벌 산업기업 아트라스콥코 그룹은 올해 처음으로 8개 계열사가 공동 참가했다. 아트라스콥코코리아와 씨피툴스코리아는 지난해 글로벌 탤런트 페어를 통해 직원 2명을 채용한 바 있다.

아트라스콥코 그룹 관계자는 "GTF는 인재 채용과 기업 홍보를 동시에 진행할 수 있는 기회"라며 "현장 채용부스 운영뿐 아니라 온라인 플랫폼을 통한 사전 면접 매칭과 기업별 채용설명회도 큰 도움이 됐다"고 말했다.

강경성 KOTRA 사장은 "글로벌 탤런트 페어는 국경 없는 글로벌 비즈니스 무대에서 우리 청년들이 좋은 일자리를 찾고 꿈을 펼칠 수 있는 자리"라며 "청년에게 최고의 일자리를 찾을 기회를 제공할 수 있도록 관계기관과 협력해 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

gkdud9387@newspim.com