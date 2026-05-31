LG생활건강, 세포라 손잡고 북미 승부수…닥터그루트 선론칭

美 중심 상권 90개 매장에 헤어타워 설치

8월 매장 정식 입점 앞두고 시장 점검

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = LG생활건강의 프리미엄 두피케어 브랜드 닥터그루트가 미국 세포라(Sephora) 주요 매장에 선론칭하며 북미 오프라인 시장 공략에 나섰다.

LG생활건강은 닥터그루트가 최근 미국 세포라 핵심 매장 90여 곳에 특별 진열 공간인 '헤어타워'를 설치하고 대표 제품인 SRS(Scalp Revitalizing Solution) 라인을 선보였다고 31일 밝혔다. 오는 8월 미국 전역 400여 개 세포라 매장 정식 입점을 앞두고 소비자 반응과 판매 데이터를 사전에 확보하기 위한 전략이다.

미국 세포라 매장 내 닥터그루트 진열대 설치. [사진=LG생활건강]

선론칭 매장은 프리미엄 헤어케어 수요와 K뷰티 관심도가 높은 미국 주요 상권을 중심으로 선정됐다. 닥터그루트는 샴푸와 컨디셔너, 롤온 세럼 등 SRS 라인 8종을 배치해 브랜드의 차별화된 두피 케어 기술력과 제품 경쟁력을 알리는 데 집중하고 있다.

LG생활건강은 세포라 입점을 계기로 온·오프라인 마케팅도 강화하고 있다. 틱톡과 인스타그램 등 사회관계망서비스(SNS)를 활용한 현지 크리에이터 협업을 확대하는 한편, 세포라 매장 직원 대상 제품 교육 프로그램도 운영하며 소비자 접점을 넓히고 있다.

닥터그루트는 현재 아마존과 틱톡숍 등 북미 주요 온라인 채널에서 성장세를 이어가고 있다. 이를 바탕으로 올해 1분기 북미 시장 매출이 전년 동기 대비 세 자릿수 증가율을 기록했다.

LG생활건강 관계자는 "세포라 온라인 입점에 이어 오프라인 채널까지 빠르게 확대하며 브랜드 경쟁력을 강화하고 있다"며 "단계적 론칭 과정에서 축적한 데이터를 기반으로 8월 정식 입점을 성공적으로 이끌어 글로벌 K헤어케어 대표 브랜드로 자리매김할 것"이라고 말했다.







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