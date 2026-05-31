장동혁, 李 대통령 투표 독려에 "자아비판…권력 남용하는 장본인"

"투표해서 李 대통령 재판 재개해야"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 이재명 대통령의 투표 독려 메시지에 "'자아비판'을 참 잘도 썼다"고 비판했다.

장 대표는 31일 자신의 페이스북에 "면죄부 받겠다고 사법 질서와 헌정질서를 다 망가뜨리고, 급기야 '재판취소 특검'까지 밀어붙이고 있는 이재명이야말로 '사익'을 위해 가장 큰 권력을 남용하고 있는 장본인 아니냐"고 공세를 펼쳤다.

장동혁 국민의힘 대표가 22일 오후 경기 안양시 범계사거리에서 양향자 경기도지사 후보와 김대영 안양시장 후보 지지를 호소하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

앞서 이 대통령은 이날 X(엑스·옛 트위터)에 "민주공화국에서 주권자의 침묵과 투표 포기는 국민을 속이고 사익을 위해 권력을 남용하며 나와 가족의 삶을 망치는 자들에게 기회를 주는 것"이라며 "선출된 공직자가 어떤 마음과 자세로 어떻게 하느냐에 따라 세상은 지옥이 될 수도 천국이 될 수도 있다"고 했다.

이를 두고 장 대표는 "투표 포기는 이재명에게 '재판 취소'의 기회를 주는 것"이라며 "반드시 투표해서 이재명 재판을 재개해야 한다"고 맞불을 놨다.

장 대표는 이 대통령이 "선출된 공직자가 어떻게 하느냐에 따라 세상은 지옥이 될 수도 천국이 될 수도 있다"고 언급한 것을 겨냥해 "고환율, 고물가, 고금리의 '3고 지옥'을 만든 것이 이재명 본인 아니냐"고 지적했다.

이어 "집값 올리고, 전세 없애고, 월세 폭등시켜서 '부동산 지옥'을 만들지 않았느냐"며 "본인이 나라를 지옥으로 만들어 놓고 누구를 비판하는 것이냐"고 했다.

또 이 대통령이 "충직한 머슴이 될지, 세상을 파괴하고 국민에게 고통을 주는 악성 지배자가 될지는 주권자의 손에 달려 있다"고 한 것에 대해서도 장 대표는 "세상을 파괴하고 국민에게 고통을 주는 '악성 지배자' 이재명을 주권자의 손으로 반드시 심판해야 한다"고 했다.

장 대표는 "지금 국민을 지배하고 있는 자는 바로 '최악의 저질' 이재명"이라며 "대한민국 최고의 권력과 압도적 여당까지 거느리고도 여전히 핍박받는 야당 대표 행세를 한다. 얼마나 더 큰 권력을 달라는 것이냐"고 했다.

또 "무소불위의 종신 대통령이라도 꿈꾸고 있나. 이번 선거에서 국민들이 일어날 것"이라며 "'최악의 저질' 이재명과 '구태 기득권' 민주당을 반드시 심판할 것"이라고 덧붙였다.

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