이재현 CJ 회장, 美 전역 돌며 북미 전략 점검…"원팀으로 글로벌 1등"

LA 올리브영 1호점·미네소타 식품법인 잇단 방문

식품·뷰티·콘텐츠 연계한 성장 전략 점검



[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이재현 CJ그룹 회장이 미국 주요 사업 거점을 잇달아 방문하며 북미 시장 공략에 속도를 내고 있다. 식품과 뷰티, 콘텐츠 사업을 연계해 미국 내 'K라이프스타일' 확산을 가속화하겠다는 구상이다.

31일 CJ그룹에 따르면 이 회장은 지난 29일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA) 패서디나에 문을 여는 올리브영 미국 1호점을 찾아 개장 준비 상황을 점검했다. 이 자리에서 그는 "올리브영 미국 1호점은 미국 시장 진출의 첫걸음"이라며 "K뷰티와 K웰니스를 넘어 건강하고 스타일리시한 라이프스타일 문화를 확산해야 한다"고 강조했다.

이재현 CJ그룹 회장(오른쪽 사진)이 지난 27일(현지 시간) 미국 미네소타주 미니애폴리스에 있는 CJ제일제당 식품미주법인을 방문해 현지 임직원들과 기념 촬영을 하고 있다. [사진=CJ 제공]

이번 현장 경영에는 김홍기 CJ주식회사 대표, 이선정 CJ올리브영 대표, 이선호 CJ그룹 미래기획그룹장 등 그룹 주요 경영진이 동행했다.

올리브영 패서디나점은 한국 매장의 포맷을 기반으로 하되, 한국식 스킨케어 루틴과 라이프스타일에 관심이 높은 미국 소비자들의 쇼핑 방식을 깊이 있게 반영했다. 특히, 전체 400개 브랜드, 5000여 종의 상품 가운데 중소기업 제품이 대부분을 차지해 중소 K브랜드의 글로벌화에 기여할 전망이다.

이 회장은 현장 직원들에게 "역량 있는 중소 K 브랜드들을 발굴해 글로벌 메가 브랜드로 성장시키는 교두보이자 지속 가능한 K 뷰티 생태계를 구축한다는 자부심을 가져달라"고 당부했다.

이 회장은 앞서 지난 26~27일에는 미네소타주 미니애폴리스의 CJ제일제당 식품미주법인을 방문해 현지 경영진과 사업 전략을 논의했다. 2019년 미국 냉동식품 기업 슈완스 인수 이후 7년 만의 방문이다. 그는 "식품·뷰티·스타일·편의를 아우르는 라이프 컴퍼니로서 원팀 시너지가 중요하다"며 "온리원(ONLYONE) 정신으로 글로벌 식품시장에서 넘버원 기업이 돼야 한다"고 주문했다.

CJ는 올리브영을 중심으로 K뷰티 플랫폼을 구축하고 비비고, 뚜레쥬르, KCON 등 그룹 핵심 사업과의 연계를 강화할 계획이다. 콘텐츠를 통해 형성된 K컬처 수요를 K푸드와 K뷰티 소비로 연결하는 'K라이프스타일 선순환 구조'를 북미 시장에 안착시키겠다는 전략이다.

이 회장은 다음 달 초까지 미국에 머물며 SCREENX와 4DX 등 미래 콘텐츠 사업 경쟁력을 점검하고 현지 미디어·콘텐츠 업계 관계자들과 협력 방안을 논의할 예정이다. CJ그룹은 북미를 글로벌 사업 확대의 핵심 시장으로 보고 현지 투자와 사업 확장을 지속한다는 방침이다.

이재현 CJ그룹 회장(사진 앞에서 두 번째줄 일곱 번째)이 지난 29일(현지 시간) 오픈한 미국 최초 올리브영 매장 '로스앤젤레스(LA) 패서디나점' 현판식에 참석해 축하 메시지를 남기고 있다. [사진=CJ 제공]

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